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新台幣兌美元現28字頭該買嗎？專家：「這樣」買美元勝率逼近百分百

聯合新聞網 / 今周刊
圖／達志
圖／達志

【文．林韋伶】

新台幣持續走強，21日盤中一度創下7年半新高，觸及28.935元兌1美元價位，大漲2.17角；不過收盤前半小時美元價格急拉，最終新台幣兌美元仍守在29元以上，以29.158元作收。

新台幣今年6月以來強勁的走勢，讓外匯專家李其展昨日在臉書上貼文讚歎：「台幣世界最強沒有之一，昨天台幣還是沒有極限。」儘管新台幣偏強的趨勢，市場並不感到意外，但就連像李其展這樣的外匯專家，都被新台幣走勢嚇到表示：「原本覺得摸一下29整數應該可以了，沒想到那麼快就看到28字頭，實在太強勢了一點。」

回顧過往新台幣兌美元的價位，在2018年初，新台幣最強曾來到29元，在2011年時，則一度來到28.475元，理財專家林奇芬表示：「如果依照這兩個過去的價位來看，新台幣已經來到近10年的高點。」

也因為新台幣價位已經來到歷史高點，投資人若夠有耐心，勝率其實相當高。根據彭博統計的數據顯示，在過去15年間，新台幣兌美元若跌破29.9元以下，投資人只要進場買美元放滿三年，報酬為正的機率為百分百。

不過，大家都知道，過去績效不代表未來績效，因此如果想要用更保險的方法來投資美元，李其展與林奇芬的共同建議是「分批布局」。

林奇芬分析，雖然市場因美國大量印鈔、舉債、基本面惡化而判斷美元將持續走弱，「這些都是事實，但大家可能忽略了，其它國家也在做一樣的事，我對美元持中性看法。」

儘管台灣因為經濟環境、企業獲利能力表現強勢，對資金來說的確較具吸引力，因此新台幣看起來走強的趨勢不變，且不排除可能更強，但林奇芬認為，從中長期角度來看，目前的價位的確是相對高點，投資人可分批布局美元。

李其展也建議：「短線買美元獲利可能性不高，但長線投資人可以分批布局，且建議分批的區間要拉大一點，可能要擴大到2~3角。」另外，在預期獲利的時間，也要有資金可能得放一季或半年以上，才有獲利機會的心理準備。

而對於新台幣兌美元昨天再度上演拉尾盤的劇碼，李其展在臉書上點明：「這是要告訴炒匯資金，家裡有大人在，不過我並不認為這是強勢台幣要逆轉趨勢喔。」

同樣看好台幣還要走強一陣子的，還有匯豐銀行，根據匯豐銀行在本月11日提出的預估數據，預期今年第四季美元兌新台幣價位可能來到28.5元，且到明年上半年美元走貶的趨勢不變，價格可能持續下探28.33元與28.2元。

至於投資人若想分批買進美元，應該要如何善加利用這筆資金呢？在美元保單與美元定存利率都偏低的情況下，無法成為持有美元可能出現匯損的保護傘，因此林奇芬建議：「應該投資可以打敗匯損的工具，像是：美元計價的股票型基金、高收益債或新興市場債。」

以林奇芬自己的作法，她會在新台幣強勢時多換一點美元放在外幣帳戶，日後投資買美元計價的商品時，就用這個外幣帳戶來扣款，如此一來就能將匯率鎖在對自己有利的價位，買賣商品時就可以免去擔心短期匯損的問題。

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