謝金河：川普對華為祭出禁制令後...下個可能是中芯！

【文．謝金河】

華為，中芯牽動下一個產業新變化！

在川普對華為祭出禁制令後，下一個可能是中芯，媒體暗示，一度令中芯國際在香港的股價單日大跌22.8%，在科創板的中芯也大跌逾11%，面對美國的封殺，中國調整策略，把國家補貼的資源集中到半導體產業，最近深圳華星光電兩座10.5代線補貼金額都大幅縮水，這個政策移位可能對產業帶來巨大衝擊。原來被中國國家補貼打趴的面板，太陽能，LED產業，看起來壓力減輕，有逐漸復活的機會。

過去廿年，中國國家補貼影響產業非常巨大，像是我們看京東方，三安光電，或是很長一段時間的中芯國際等公司的財務報表，都會發現這些公司營業毛利是負的，但稅後淨利卻是正數，原來是國家補貼發揮了威力。

大家印象最深刻的是面板，友達股價最高一度到79.5元，市值逾8000億，友達與奇美號稱是面板雙虎，與三星，LGD平起平坐，但是中國對京東方，華星光電沒有封頂的補貼，台灣的雙虎立刻變成小貓，友達最慘股價跌至6.1元，接下奇美的群創光電最慘跌到4.85元，市值剩下不到500億。今年上半年群創光電虧損100.49億，友達去年賠191.85億元，今年上半年虧損79.53億元，進入第三季，友達，群創營收逐月創新高。這些年，兩家面板廠積極尋找利基型產品，有漸入佳境的味道。

另一個最慘的「慘業」是太陽能，益通從1205元跌到變成壁紙，茂迪也從985元跌至3.84元，很多家合併在一起的聯合再生也跌到剩下4.2元，但第二季茂迪小賺1.8億元，很多太陽能電池公司開始出現獲利。差一點被打死的達能，最慘股價剩下1.41元，最近卻大漲到18.15元。原來在香港掛牌的矽晶圓廠保利恊鑫股價也從5.72港元跌到剩下0.21港元，中國的太陽能補貼把全球產業打趴了，自己也趴在地上。

另一個是LED，中國補貼三安，木林森等用巨資買MOCVD機台，幾乎是國家全額補貼，台灣的晶電到今天仍活著，已十分不容易。今年晶電與隆達合併成立投資控股公司，全力在Mini LED使力，看起來可以寄以厚望。

當中國把資源集中到芯片產業，這會對全球半導體產業帶來什麼樣的衝擊？我們有耐心繼續看下去！

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