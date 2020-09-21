蘋果訂單爭奪戰！立訊急起直追 3張表看懂鴻海市占率恐掉多少

【文．林韋伶】

由前富士康作業員、現任中國立訊精密董事長王來春領軍的立訊帝國，在最大客戶蘋果的刻意扶植下，快速成長茁壯，公司近5年來營收與獲利的年均複合成長率，分別高達54%與50%，且未來幾年，立訊有機會持續蠶食蘋果訂單。

2004年成立、2010年上市的立訊，於2015、2016年，就開始做蘋果生意，從聲學元件、觸覺反饋元件、無線充電…等蘋果零件都有著墨，到了2017年，更直接切入蘋果組裝市場，成為鴻海（2317）的勁敵。

儘管立訊去年營收成績為630億人民幣（約2690億台幣），獲利47億人民幣（約201億台幣），與全球最大電子製造商鴻海營收5.3兆台幣，獲利1150億元的成績相比，還有一段距離，但值得注意的是，立訊近5年來公司營收與獲利的年均複合成長率，分別有54%與50%，來勢洶洶。

根據美系外資估計，立訊目前有8成營收仰賴蘋果的貢獻，其中又有80%來自AirPods組裝，且未來兩者間的關係只會愈來愈緊密。

鴻海2018年在iPhone、iPad、Macbook市場各有65%、60%與25%的市占，當時立訊僅吃到Airpods的訂單。然而美系外資預估，到了明年，儘管鴻海將多出Apple Watch約4成市占的訂單，但在iPhone、iPad市場的市占率都將萎縮；反觀立訊，除了在iPad與Macbook市場暫時還攻不進去，在其它產品市場的市占，都將明顯擴張，且可望通吃Airtag的市場。

若將蘋果供應鏈分為台灣隊與中國隊，可以看到在2018年，由台灣廠商通吃的iPhone、Apple Watch、iPad、Macbook市場，到了2021年幾乎都有流失，僅剩Macbook市場沒有被中國廠商攻入。美系外資分析，中國電子製造服務廠商，尤其是立訊，在過去兩年積極切入蘋果市場，台灣廠商將因中國競爭者崛起漸失市占。

究竟立訊與鴻海的訂單爭奪戰將如何發展？美系外資認為，最關鍵因素就在蘋果這個大客戶的供應鏈結構規劃，若蘋果心裡想要的是打造兩套供應鏈（中國與非中國陣營），立訊與鴻海間的競爭，就不會那麼激烈，鴻海將成為蘋果在非中國市場，如：越南、印度與墨西哥等地的重要夥伴，而立訊與其它中國廠商，則將分食中國本地市場大餅。

但若蘋果想的是將主要供應鏈放在中國，鴻海在未來5年將失去很大一塊市場，因為立訊有機會獲得條件更好的優惠方案，且中國市場融資也相對容易，這兩大優勢將讓鴻海陷入苦戰。舉例來說，鴻海在中國獲得的特殊條件，在過去10年來每況愈下，稅已從2010年的17%提高到2020年的25%。

美系外資預估的2021年蘋果供應鏈市占分布如下表：

不過，由於幫蘋果代工的毛利率並不高，因此儘管立訊將因蘋果這個大客戶，迎來一波長達數年的營收成長，但潛在的風險則是，跟2000年時的鴻海走上一樣的路，儘管營收衝高，但毛利卻因此降低。

而對鴻海來說，與其將重心放在與立訊競爭毛利偏低的蘋果訂單，不如往產品多樣化的方向發展，除了過往已打下基礎的消費型電子商品與電腦產業外，鴻海目前也在伺服器產業急起直追，且在新切入的產業，像是汽車、智慧醫療與半導體，亦開始有些成績。

一名不願具名的法人分析，要觀察鴻海後續營運發展，重點在毛利而不是營收成長。事實上，多家過往高度仰賴蘋果的台廠，都已成功轉型或正在積極轉型中，也許對台灣的蘋果供應鏈來說，找到適當的退場策略，會比苦守紅海市場更聰明。

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