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強調台積電對台灣的責任 魏哲家回應謝金河三問

聯合新聞網 / 今周刊
攝影：陳弘岱
攝影：陳弘岱

【撰文 譚偉晟】

「我常跟同仁講，出去演講要可以增加業績、增加生意，不然我不去。」9月17日出席台灣玉山科技協會年會的台積電總裁魏哲家，一句自嘲引來現場一陣笑聲與掌聲。在他的演說中，展現了台積電一貫的價值，也就是將成功歸於客戶，並強調專注研發不與客戶競爭的商業模式。

然而，被視為台灣護國神山的台積電，在這片土地上發展的挑戰仍大。《今周刊》董事長謝金河提出三個問題，分別是水電資源的稀缺，如何滿足台積電未來的先進製程發展；南科廠區的擴張，未來是否會繼續往高雄擴張土地；以及在封裝服務上，與日月光等封裝廠會有什麼樣的競合關係。

對此，魏哲家回應，台積電持續改善用水用電的方式，「我們盡量節省用電、盡量使用綠能。」魏哲家強調，儘管綠電相對價格高，但台積電有責任替台灣盡一份力，「大家看到台積電表現不錯，但我們更引以為傲的，是我們以社會為重。」

魏哲家也提到，在深耕台灣的這個原則下，不會排除往高雄等其他地區取得土地的可能性。他也提到當前人才的重要性，除了持續投入教育培養半導體人才，台積電也提供半導體人才好的環境，讓台積電員工能夠放心養育下一代。

在回應台積電封裝服務的部分，魏哲家則強調這主要是客戶需要，並強調仍有與外部封裝廠的合作。「台積電做這個，都因為異質整合是趨勢，」鈺創董事長盧超群認為，晶片對高效能的要求，已經從生產延伸到封裝，若要更好的效能表現，先進製程是必須走的方向。

只是盧超群也提到，當年台積電的封裝服務仍以先進製程為主，「他現在是金字塔上面的10%，未來有沒有可能往下延伸？」他認為台積電在封裝服務上對傳統封裝廠的競爭，會隨著異質整合的發展而持續。

事實上，能夠從晶圓生產延伸出先進封裝技術，是台積電以客戶為核心的發展策略。「我們知道客戶很多設計上的祕密，看久了以後還可以設計出比他更好的東西，」魏哲家指出，台積電的技術與製造研發，都是為了讓客戶的產品可以做到更好。

這也是基於不與客戶競爭的晶圓代工模式，才能讓客戶放心把產品交給台積電生產。「客戶要進步時，就會驅動台積電進步，」魏哲家指出，有著客戶的絕對信任，是台積電可以持續進步的原動力。

魏哲家也認為，隨著5G與AI的發展，半導體的技術只會越來越重要，「這些東西都要靠半導體，你要有足夠的頻寬，才能構成足夠的資訊、才能做足夠的判斷。」對於高頻訊號與高運算效能的需求，正是台積電7nm、5nm等先進製程最能彰顯價值的地方，「每一代（新製程）我們的進步，我們都可以增加速度、功耗降低，當然價格會有一點點提升，但Deserve（值得）。」

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