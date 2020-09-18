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國人投資美股成交量翻3倍！透過海外券商成本省很大？小心這4大風險

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【撰文 林韋伶】

佔全球股票市值約42%的美國股市，一直是台灣人除了台股以外的投資首選，今年7月更出現台灣非專業投資人美股交易量翻3倍的情況，市場熱度可見一斑。有許多投資人為了省手續費，直接透過海外券商買美股，但這4大風險一定要小心。

以台灣整體複委託交易量來看，今年1~7月累積交易量達2.17兆元台幣，已經接近去年整年交易量2.45兆的水準，永豐證券更預估今年整年複委託交易量有機會突破3兆，其中投資美股的資金約占7成。若再從非專業投資人每月在美股的成交量來看，年初僅有約260億台幣，到了7月卻創下634億元的水準，成交量翻了近3倍，國內證券業者看好投資美股的熱度還會延續。

上述的數字還只是國人透過國內券商複委託買美股的情況，在投資資訊愈來愈容易取得，加上有許多網紅、部落客分享透過海外券商做境外投資的好處後，有許多人最後是選擇透過海外券商買美股。

以靠著投資海外ETF，在10年內累積千萬資產的網路名人哆啦王（本名：張遠）來說，儘管手中擁有3個買美股的帳戶，但沒有一個是國內券商帳戶。張遠表示：「如果對長線投資人來說，複委託的成本劣勢沒有那麼大，但因為我有一定的資產配置且持有ETF數量較多，每半年到2年的時間就要rebalance（再平衡）一次，每檔標的買進、賣出的金額不大，就會覺得手續費成本太高。」

iCHEF共同創辦人暨資訊長何明政自己也是海外券商帳戶的愛用者，他分析：「台灣複委託是比例收費且有低消，至少一次要投資1500美元或2000美元才划算，但這對大部分投資人來說是一筆不小的錢。」

海外券商零手續費的優勢大家都知道，但背後還有4大風險投資人不可不慎。

第一、安全性

首先，網路券商可能在當地市場是合規，甚至是上市公司，但他們來台招募生意並沒有在台灣設立機構，不受台灣法規所限，雖然號稱有執照、帳務保險，但投資人很難精準知道，這些券商是否真有執照或能提供多少保障。

永豐金證券副總經理黃烽旗進一步分析：「買賣證券有資金交割的問題，台灣投資人透過國內券商複委託的資金是保管在國內銀行，券也保管在國內券商的sub account（子帳戶）下，受國內金融法規管理，無論在交易或帳務的安全都更有保障。」

第二、語言障礙與資料蒐集成本

儘管目前多家海外券商都為了搶台灣市場提供中文化網頁界面服務，甚至是中文客服，想下單應該不難，但難的是能否擠出時間關心投資標的動態。國泰證券指出，若是投資台灣媒體本來就很關注的公司像是蘋果，可能可以透過新聞掌握公司情況，但若投資的是台灣媒體較少著墨的企業，就必須告自己去研究。

尤其是如果公司出事，海外券商的投資人就必須自己去處理，不但要自己弄懂國外規則、親力親為，還要持續去追蹤處理情況，以及有哪些選項可選，若透過複委託買美股，國內券商則可幫忙中文化，為投資人掌握最新動態。

第三、發生意外資產難追回

此外，如果投資人意外過世，來不及將海外有哪些資產向家人交代清楚，這筆資產可能就石沉大海；又就算家人知道這筆資產的存在，但因為並非當事人，要將資產拿回來必須自己去與國外溝通，提供相關證明與文件，若語言不通難度又將提高。

對此，何明政則認為只要把海外券商的帳戶、密碼提前告訴家人，或是委託律師，又或者是辦理一個與親人共同持有的帳戶，就可以解決此問題。映雲科技公同創辦人蘇晏良也說，為擔心意外發生，自己有將帳戶、密碼存放在家人知道的地方。

第四、稅務處理都要自己來

最後，美國稅制複雜，台灣投資人透過海外券商若想退30%的股利稅，必須自己處理且等到隔年才能拿回退稅款，但黃烽旗指出：「以永豐金證來說，我們有與美國國稅局（IRS）簽約，他們信任我們對客戶身分的判斷，若是外國人免稅的部分，透過複委託就不會被課徵到。」

為了與挾著零手續費這項強大武器的海外券商對抗，國內券商也開始祭出差異性服務，像是國泰證券與永豐證券相繼在去年與今年推出「定期定股」專案，提供相對較低的手續費與低消，希望吸引投資人的目光。

不過，定期定股專案僅適用部分個股、ETF或特別股，若投資人想買的個股不在清單中，則無法享有手續費0.3%及最低門檻4美元的優惠，但建議大家也不要忘了將手續費談低的可能性，就像交易台股時與券商談手續費折扣一樣，美股投資人一樣可以去爭取更低的手續費優惠。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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