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20分鐘生鮮商品到貨！foodpanda靠「這招」跑出最高使用率

聯合新聞網 / 今周刊
唐紹航
唐紹航

【文 / 馬瑞璿】

走遍全台大街小巷，機車上裝有美食平台外送箱的機車愈來愈多，foodpanda、Uber Eats、Lalamove等各式品牌眼花撩亂，從速食、滷味、便當、冰品、飲料，現在連生鮮食材、檀香、佛具，都可以幫你送到家。

根據資策會產業情報研究所（MIC）8月公布最新調查數據，台灣民眾最常使用的5大平台，依序是foodpanda、Uber Eats、foodomo、餐廳自營平台與街口美食外送。

定調「快商務」跨入倉儲、電商領域

在後進之秀猛攻之下，foodpanda仍是台灣美食外送平台龍頭，探究其原因，「快商務」（Quick-Commerce）功不可沒。自從今年喊出「快商務」營運策略後，foodpanda便把「速度快」這件事情發揮得淋漓盡致，20分鐘內，不僅要把美食送到用戶手上，也要將生鮮雜貨送貨到府。

如何做到20分鐘內將美食送到你家？foodpanda做出一項重大決定，就是開設虛擬超市「熊貓嚴選」。今年初開始設立熊貓嚴選以來，至今已設立15家，預計年底可望來至30家，設立的速度，比當初規畫時程快。

為了達到20分鐘送達，這些虛擬超市就是一個個倉儲中心。foodpanda先把熱門品項放在倉儲內，提供以該位置為據點、輻射距離20分鐘車程內的使用者。可以想像，當虛擬超市愈來愈多時，能被涵蓋近20分鐘服務的地區範圍就愈來愈多。

只不過，從原本只做外送服務，進階到開始建立起自己的倉庫、自己管控庫存之後，等於一腳跨入電子商務領域，耗費的成本、人力、系統，不可同日而語。foodpanda策略背後究竟看出什麼新商機？8月，一個炎熱的午後，《今周刊》獨家專訪foodpanda亞太區執行長Jakob Angele，他談到「快」的商業思考。

為什麼「快」這麼重要？觀察客戶行為後，Angele發現，「臨時需要、衝動購買是最典型模式。」有些人是做菜做到一半少了一個材料，用了一次熊貓嚴選，材料20分鐘內送到，讓客戶有了很好的體驗，之後，就會開始買更多的東西，「不管是生鮮雜貨、藥品，都能很快送到用戶手上，讓許多人一試成主顧。」

雖說，願景很吸引人，但執行起來並不容易。Angele認為，快商務能夠順利推展必須仰賴兩大條件，一是科技基礎，二是團隊的執行力。

「科技一直是我們的核心能力，數據分析不僅運用在外送，也用在經營熊貓嚴選。」Angele表示，foodpanda善用「數據」拓展規模，動態調整銷售品項，保持商品多元性、高需求，就連熊貓嚴選的選址都是利用數據分析合適地點，找有高度需求的市場熱點。

另外，「虛擬超市也必須結合科技與零售，在市場上同步進行前端來源管理、倉庫管理，而且，各地客戶需求也不同，必須更加在地化。」Angele說，各地市場民俗風情不同，客戶需求也不同，也因此，各地市場團隊必須要有很強的執行力與在地化能力，才能打造最適合當地市場的虛擬超市。

複製「新加坡」模式　台灣訂單6個月成長50倍

新加坡是第一個建立虛擬超市的市場，「因為熊貓嚴選發展順利，所以我們將這個商業模式複製至其他國家。」Angele說，推出「熊貓嚴選」後，foodpanda不斷透過數據分析、科技應用優化營運流程及庫存管理，消費者頻次逐漸提升，也帶動整體訂單成長。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1239期)

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