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股價猛漲6成！這兩大「銅板價族群」擠身台股人氣區 但基本面跟上了嗎？

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 / 唐祖貽】

8月以來的台股，可說是低價股的天下，其中又以面板與貨櫃航運股的走勢最為驚人，在籌碼安定、法人追捧的情況下，相關個股頻頻爆量大漲，至今都有超過6成以上的漲幅。技術面、籌碼面皆優，但基本面跟上了嗎？

華南永昌投顧董事長儲祥生指出，面板與貨櫃航運有個共同特色，就是「報價漲跌決定獲利多寡」，這與多數原物料股屬性相同，所以評價這兩類股，除了看EPS（每股稅後純益），更要以P/B（股價淨值比）為依據。

先看面板。近幾年來中國面板廠大舉開出產能，使得面板價格直直落。到了今年初，原本市場預期東京奧運將帶動電視面板需求，但疫情打亂了所有的布局。

面板〉有望夯到明年　友達、群創盯P/B操作

不過，今年第一季三星宣示將轉往新一代AMOLED面板生產，並逐步退出TFT-LCD，給了台灣廠商切入的機會。到了5月以後，隨著各國陸續解封及美國政府發放補助，主要電視品牌廠趁勢降價刺激買氣，帶動電視面板需求提升，電視面板價格也從6月起由跌轉漲。

台廠「雙虎」友達（2409）與群創（3481），由於剛好填補三星的產能，成為本波漲價的受惠者，雙虎從去年第四季的谷底逐漸回穩，今年前兩季的EPS雖然仍是負值，但虧損已逐季縮小。

至於第三季，雙虎都表示，營運谷底已過，消費市場逐漸回溫，營運將優於第二季。外資也認為，雙虎營運逐季改善的態勢不變，下半年單季EPS有機會轉正，且明年全年EPS應可回到正值。

儲祥生認為，這波面板景氣的確有復甦跡象，且可望延續到明年，而友達、群創也是投資首選，不過短線漲幅已大，不適合再追價，等拉回量縮再布局。若從P/B來看，友達過往每次波段漲勢，大致落在0.5至0.8之間，今年3月時一度跌到0.33，目前則不到0.7，中長線來看還算安全，未來若超過0.8甚至到1，反而可能是長線的賣點。

至於面板族群中的上游零組件，則由於今年整體需求提升有限，對零組件廠獲利幫助不大。而中小面板主要是看手機的需求，今年5G手機出貨量從第四季才開始拉升，要到明年才會看出受益程度，因此儲祥生認為，這就是最近法人只猛買面板股、對零組件與中小面板興趣缺缺的原因。

貨櫃〉受惠運價逼新高　長榮、陽明當心一波到頂

另一個漲勢更凶猛的是航運價格，也更讓市場意外。由於全球貨櫃近年來一直是供過於求，連帶運價也沉寂很久，國內主要貨櫃業者長榮（2603）與陽明（2609），近幾年大多在損益邊緣掙扎。

今年的疫情對貨櫃業者更是雪上加霜，儲祥生表示，2月起海運需求急凍，全球海運業者乾脆自動「減航縮艙」，縮減幅度創下史上新高。但從5月全球陸續解封後，市場需求突然急速湧出，船舶、貨櫃調度速度跟不上，出現缺櫃窘境。進入第三季後，由於擔心疫情在秋冬擴大，全球各大通路商都想趕在美國感恩節前囤足貨源，對航運的需求更是一發不可收拾，運價也一路狂漲。

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