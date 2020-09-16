蘋果新品發表會一表秒懂產品亮點 專家：這11檔個股受惠

【文．林韋伶】

蘋果在16日凌晨舉行秋季發布會，在發表會前夕，包括被封為「地表最準蘋果分析師」的郭明錤、凱基投顧、摩根大通證券等，紛紛提出對蘋果新品的預測。郭明錤大膽預言，這將是場沒有iPhone 12的發表會，但推估在Apple Watch與iPad新品都有亮點。

每年的蘋果秋季發表會都是「果粉」最期待的年度盛事，台股中也有許多蘋果概念股的營運，高度仰賴蘋果產品的創新與銷售動能。在今年的發表會前，郭明錤分析，預估iPad Air、Apple Watch的量產出貨時間，將落在9月中旬，至於眾所期盼的iPhone 12系列最快也要等到10月上旬。

郭明錤因此大膽預言：「考量到產品量產出貨時間，我們預測9月15日的新產品發表會將會有新iPad Air與新Apple Watch，而不會有iPhone。」

此外，郭明錤判斷iPhone 12系列將包括5.4吋的iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Max、6.1吋的iPhone 12 Pro以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max四種機款，每種機款都支持兩個版本的5G，也就是Sub-6 GHz以及mmWave+Sub-6 GHz。而在外觀的部分，被部分果迷詬病的「瀏海」仍將存在，且電池容量將變小。

在iPad Air的部分，郭明錤與摩根大通證券都指出，其中一項最大的改變，是指紋感應的位置將調整到側邊，這是蘋果首款採用與電源按鍵整合的側邊Touch ID產品，且摩根大通認為，如果市場的接受度高，後續可能看到部分iPhone機款，也將採用這樣的設計。

至於在新款Apple Watch的部分，摩根大通預估，將推出平價與高階兩種版本，其中，高階機款的最大亮點，就是會加入血氧偵測功能，外觀設計則暫時不會有太大變化。在出貨量的部分，摩根大通預估高階款的Apple Watch 6，可能衝上1000萬到1200萬支，Apple Watch SE/Lite則可能有600萬到800萬支。

除了新品亮點，許多投資人也相當關注今年發表會後，蘋概股的走勢。以今年來說，與往年較不同的情況是，因為中美貿易戰的影響，華為自2021年開始，將讓出約2億支手機的市場大餅，市場目前預料，包括三星、小米、OPPO與VIVO等手機品牌，都有機會分到一杯羹，其中凱基投顧更預期，蘋果有機會吃下2億支手機中1~2成的份額，也就是說，iPhone的銷售量將多出2000萬到4000萬支，與2020年全年預估的出貨量1.9億支相比，約成長1~2成。

凱基投顧進一步分析，華為一年2億支手機的銷售量，其中有6成來自中國市場貢獻，這6成消費者將選擇同樣是中國品牌的小米、OPPO與VIVO產品；中國以外的市場，可能由蘋果與三星瓜分掉較多的訂單，因此相對看好蘋果、小米、OPPO與VIVO等品牌的供應鏈。

在蘋概股的選擇上，凱基投顧認為有4大挑選重點，分別是：蘋果營收比重高、零組件規格提高、外資持股比例偏低，以及評價偏低的個股，根據上述4項條件，凱基投顧認為同時符合3項條件以上的個股，包括：華通（2313）、臻鼎（4958）、台郡（6269）、鴻海（2317）、和碩（4938）、台光電（2383）與大立光（3008）。

摩根大通則認為，可望受惠今年蘋果新品帶動的台股，有鴻海、台積電（2330）、宣德（5457）、晶電（2448）與光磊（2340）。

不過，郭明錤則對蘋概股的後市相對悲觀，他表示，儘管正向看待蘋果與大部分供應鏈廠商的長線展望，但預期新品發表難以大幅推升蘋概股股價，建議投資人多留意新產品需求不振、美國總統選舉、中美衝突與新冠肺炎等負面因素，對市場的影響。

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