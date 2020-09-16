他身價3000億、主導半導體史上最大併購案 恐遇上3個中國路障

【文．劉煥彥】

繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia）擬出價400億美元（近1兆2000億元台幣）收購英國晶片設計業者安謀（Arm），消息一出震撼全球科技業，若全案順利進行將創下全球半導體業金額最大的併購紀錄。

主導這宗交易案的，是現年57歲的輝達創辦人暨執行長黃仁勳，他也是貨真價實的台灣囝仔。根據美國財經雜誌富比世（Forbes）最新統計，黃仁勳身價高達123億美元（逾3600億元台幣），遠高於鴻海創辦人郭台銘的63億美元。

這宗交易案可能使美國得以掌控全球兩大CPU設計架構廠商（英特爾的x86及英國Arm），但戮力發展自有科技供應鏈的中國政府，可能不樂見這宗交易案。

中國擔憂美國政府可能又使出對華為禁運這一招，加上之前Arm英國總部及中國分公司的人事爭議未解，都可能使這宗史上最大交易案，過不了中國政府的反壟斷審查，使全案擱淺。

根據Nvidia的13日聲明，這宗交易案將需要經過美國、英國、中國及歐盟等主管機關審查，全案預計需要18個月才能完成，這意味至少上述四地政府的公平交易機關都能影響本案是否能順利走下去。

中國環球時報及路透報導，在當前美中貿易戰升級為科技戰的背景下，本案至少要克服三大「中國路障」。

中國科技業擔心 被美國一家公司掐住要害

第一，Arm的CPU設計架構廣為多家行動晶片業者採用，從高通、蘋果、三星到聯發科（2454）都是，已經包辦全球90%的手機通信晶片架構市場。

不僅如此，在中國市場，手機龍頭華為（海思）的手機晶片從麒麟、展翅及昇騰，全都採用Arm架構，且清華紫光集團旗下的晶片設計公司紫光展銳（Unisoc），以及開發物聯網晶片及自駕車晶片的多家中國新創公司，也都是仰賴Arm授權使用的晶片架構。

熟悉跨境商業併購交易的上海方旭律師事務所（R&P China Lawyers）主管Art Decker表示，撇開政治因素不談，中國手機業者擔心，一家美國公司就能掌握絕大多數的全球CPU設計架構，「業界更趨集中在一家美國企業，這應該不是中國樂見的」。

中國企業擔心華為禁令在Arm身上重演

第二，去年5月美國商務部將華為列入出口管制的實體名單，川普政府又從昨（14）日起全面封殺華為使用美製的零組件或相關設備，因此Nvidia併購Arm自然讓中國科技業更緊張，深怕華為禁令將在Arm落入美國人手上後重演，進一步遏制中國自力發展科技業供應鏈的雄心。

北京信息消費聯盟理事長項立剛指出，中國政府勢必會在本案扮演一定角色，他認為北京開綠燈的機率很低，「不論美國政府對這宗交易案的立場如何，我們都不想看到未來對中國半導體業有任何衝擊」。

對此黃仁勳接受路透訪問時提到，Nvidia將保留Arm的企業總部續留英國，這可以讓該公司不受許多美國出口管制法規的限制。

國內產業研究機構、拓墣產業研究院分析師姚嘉洋則認為，若觀察近期各大晶片業者的收購策略或是發展方向，有逐漸聚焦的趨勢。若Nvidia成功收購Arm，等於Android與iOS等兩大智慧手機作業系統，都在美國陣營掌握中，且資料中心、自駕車乃至國防航太等領域，美系晶片業者也掌握了所有話語權。

他說：「對中國科技產業而言，短期來看，勢必得更加依賴美系業者的技術輸出，拖慢中國晶片自主化的進程，加上EDA（工業設計自動化）領域多半也是美系業者所掌握，綜觀來看，衝擊最大仍是中國晶片產業。」

姚嘉洋觀察，本案需要各國政府同意才能執行。對中國來說，由於中美貿易局面仍緊張，2018年4月高通收購NXP一案在中國不放行下，最後以失敗告終。

若北京這次開綠燈，無疑擴大美國對中國半導體發展的牽制力量，「但中國政府是否基於加速國內半導體自給自足的需要，有條件同意此併購案，或許在美國大選後才會明朗」。

Arm總部與中國分公司爆人事歧見 北京恐見縫插針

第三，今年6月Arm總部與中國分公司，對於中國區董事長吳雄昂（Allen Wu）的人事案有不小歧見，中國又貢獻Arm至少20%營收。

有些市場法人認為，北京可能利用吳雄昂人事案未定，在Nvidia併購Arm的反壟斷審查上做文章。

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