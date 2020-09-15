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水壩無預警放水！非法場地露營若發生意外 保險會理賠嗎？

聯合新聞網 / 今周刊
武界壩。 圖／聯合報系資料照片
武界壩。 圖／聯合報系資料照片

【文．黃健誠】

台中市賴姓、盧姓兩個家庭共6人，日前到南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床野營，卻因上游武界壩電動閘門無預警放水，導致4人死亡悲劇；值得注意的是，事發地點，並非合法露營區，因此，事故責任歸屬，仍待進一步釐清。

而就保險理賠的角度來看，本次事故，也凸顯出一個問題，「在不合法的場地從事活動，或在進行非法行為時，若發生意外，保險（如意外險、旅平險）是否會理賠？」

兩個觀念先釐清　是「違規」或「違法」？

公勝財顧財務顧問洪玉玲表示，意外險的條款中都有明訂「除外責任」及「不保事項」，除外責任指的是，明知會發生事故，卻仍要進行該行為的「故意行為」，或進行違法活動的「犯罪行為」；至於不保事項，則是角力、空手道、馬術等危險性較高的競賽表演等。

對於這起造成4死的不幸意外，洪玉玲指出，民眾在非合法場地露營，屬於「違規」行為，因此若有保旅平險或意外險，因不屬於除外責任中的「犯罪行為」，因此家屬還是可依規定申請理賠。

洪玉玲也提到，近年來，露營活動相當熱門，加上民眾的保險意識抬頭，因此，只要屬合法營地，業者大多會依縣市政府規定的額度，投保公共意外責任險，對於個人體傷、財損都有理賠。

投保意外險有分職業等級　轉換工作應誠實告知

意外險理賠指的是針對外來、突發或非疾病因素發生的意外，才有理賠。洪玉玲提到，有些案例看似意外，但其實是慢性疾病所致，例如，開車時突然心肌梗塞，導致撞車意外發生，這種狀況在意外險理賠上，就會產生爭議，因為必須釐清是「先心肌梗塞才發生意外？還是先發生意外後，才導致心肌梗塞？」

投保意外險時，針對民眾不同的職業，有不同的對應等級，洪玉玲提醒，如民眾投保時屬於一類，後來從內勤工作轉為外勤時，因風險提高緣故，應告知保險公司調整職業等級，並調整保費。若無告知保險公司，屆時若碰上意外，申請理賠時就會有爭議，甚至導致理賠金打折。

洪玉玲說，許多理賠糾紛都肇因於未告知保險公司職業轉換，後來卻發生意外所導致，尤其像鎮暴警察或傘兵等危險性較高的職業，在投保意外險時，常被列為拒保對象，若是中途轉換職業，卻未告知保險公司，假設不幸發生意外，屆時欲申請理賠，可能會遭到拒絕。

洪玉玲建議，民眾投保意外險時，除應盡到如職業、慢性疾病誠實告知的義務外，也別忘了，保險若有職業轉換、地址變更等事項時，都應儘早告訴保險公司，避免爭議。

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