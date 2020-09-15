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軟銀為何賣安謀給輝達？ 孫正義盤算的可能是「這件事」

聯合新聞網 / 今周刊
軟銀創辦人孫正義押注美科技股衍生商品。 （路透）
軟銀創辦人孫正義押注美科技股衍生商品。 （路透）

【文．林信男】

「今天，我們宣布，正式簽署收購安謀的最終協議。」9月13日，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在一封給員工的電子郵件中，證實輝達將併購軟銀集團（SoftBank Group）旗下英國晶片設計公司安謀（Arm）一事；據外媒報導，為了買下安謀，輝達共砸下400億美元，創半導體產業史上最大規模收購紀錄。

由安謀發布的新聞稿可得知，上述400億美元，共包括215億美元股票、120億美元現金（含20億美元簽約金），和安謀在達到某些績效目標時，軟銀至多可獲得的50億美元現金（或股票），以及輝達另行發給安謀員工的15億美元股票。

黃仁勳在電子郵件中強調，安謀有非常出色的商業模式，「我們將維持其開放授權的模式和客戶中立性，為全球任何產業的客戶提供服務」，安謀的總部仍會留在英國劍橋，輝達會保留安謀的公司名稱和品牌形象。

軟銀是在2016年，斥資320億美元買下安謀，強化對物聯網的投資布局；當時，軟銀集團創辦人孫正義對媒體表示，「這（安謀）是近10年來，我非常欣賞的一家公司，也是希望能納入軟銀旗下的公司，我很高興。」

收購安謀後　輝達可望成半導體產業領頭羊

安謀的專長在於微處理器設計，包括蘋果、三星、高通等重量級大廠，都是安謀的客戶；而輝達則是全球主要遊戲繪圖晶片供應商，也跨足人工智慧、數據中心等領域；外界看好，收購安謀之後，輝達可望成為半導體產業領頭羊。

令人好奇的是，當初獲孫正義賞識的安謀，如今為何被賣給輝達？外媒認為，自收購以來，軟銀似乎對安謀投入了不少資金，但該公司並未創造符合孫正義預期的收益。

另一方面，軟銀集團「願景基金」（Vision Fund）投資失利，陸續踩到Uber、WeWork「兩大地雷」，導致軟銀集團於2019年第3季，大虧64億美元，為集團創立14年來首見，孫正義除在財報發布記者會上，對股東們道歉外，甚至坦言，自己的投資判斷，「在許多方面，都很糟糕。」

願景基金投資踩雷　軟銀勢必得彌補損失

根據CNBC報導，軟銀出售安謀，被視為籌措現金之舉，主要目的，就是彌補投資Uber、WeWork「踩雷」，造成的損失。

外媒指出，軟銀先前大買科技股選擇權，且集中在微軟、亞馬遜、特斯拉等大型科技公司，近期科技股自高點回跌，拖累軟銀股價表現，據傳也讓孫正義開始思考，是否要繼續維持前述投資操作策略。

從市場反應來看，軟銀把安謀賣給輝達，算是走了一步好棋，今（14）日軟銀股價收漲8.96%，日經指數也收漲0.65%。至於輝達，今年以來股價累計已上漲近107%，且第3季營收估計可達44億美元，年增46%，優於市場預期。

值得注意的是，已有市場消息指出，軟銀有意在出售安謀之後，啟動公司私有化程序，讓軟銀下市；不過，截至目前為止，該消息尚未獲得證實。

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