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疫情是數位時代的最佳「催化劑」 謝金河：誕生2位低調的千億富豪

聯合新聞網 / 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

【文．謝金河】

兩個低調的千億富豪

在台灣，大家想到的富豪一定是鴻海的郭董，旺旺的蔡衍明，或者是富邦的蔡家，但是這兩年，新經濟浪潮奔馳，不知不覺中有很多科技新貴被推到浪頭上，這當中，松瀚科技董事長陳賢哲及漢民科技的陳民奇，很少被人提及，但他們可說是最低調的千億富豪。

今年在疫情中獨領風潮的辦公室視訊會議軟體的Zoom，股價從59.94漲到478美元，媒體都大篇幅報導投資Zoom8.5%的李嘉誠是創辦人袁征外的最大贏家。

其實，松瀚科技董事長陳賢哲個人投資公司Digital Mobile Venture就持有Zoom9.3%，比李嘉誠8.5%還多，但媒體很少提到陳賢哲這個人。

報載陳賢哲投資Zoom，是因為Digital Mobile Venture是Telenav的大股東，Telenav的執行長金海平一起跟袁征踢足球，被他的拼勁感動，於是在Zoom創立之初就加碼投資，Zoom市值一度超過一千七百億美元，如今也有1089億美元，如果股票都沒有賣，現在市值約100億美元。

我翻了資料顯示，Digital Mobile在3月賣了1300萬股，現在仍有1345萬股，市值約51億美元，如果陳賢哲是Digital Mobile的大股東，現在身價應在千億台幣以上。和他一起打球的球友告訴我，陳賢哲的身價比千億還要多很多。我曾約他專訪，但他低調不受訪。

另一個是台灣半導體設備領航人漢民集團的黃民奇，當年漢微科以1000億賣給ASML，黃民奇個人至少進帳300億以上，這些年，他和ASML合作無間，在半導體先進製程打遍天下無敵手，他是半導體設備業奇才，身價老早就突破千億元。

這次ASML把研發及人才培訓基地放在南科，黃民奇對台灣貢獻很大。這位交大高才生才華洋溢，經常彈彈唱唱，是半導體產業的怪才。

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