日本「唐吉訶德」來台展店！台灣消費者會不會買單？就看「這2大關鍵」

【撰文 蘇君薇】

台灣人赴日必逛連鎖賣場「驚安殿堂˙唐吉訶德」，傳出將來台展店，首店將以「Don Don Donki」名稱落腳西門町，近日也在人力銀行上刊登徵才廣告。外界好奇，主打「便宜、可退稅」的唐吉訶德，登台後，如何在充滿日系品牌的台灣，搶占商機？

以藍色企鵝為主要LOGO，搭配白色紅框、黃色大型字體，鮮明招牌是唐吉訶德給人的第一印象，而其商品品項繁多、擺放方式凌亂、價格低廉，加上可退稅的服務，是台灣人赴日觀光時，對唐吉訶德的共同印象，前述特色，也讓唐吉訶德成為觀光客購買伴手禮的首選地點。

台灣首店落腳西門町 2原因讓日系品牌愛來台展店

日前，唐吉訶德徵才消息，無預警於104人力銀行上出現，來台展店消息隨即曝光。其徵才資訊顯示，唐吉訶德台灣首店將開在西門町商圈，並將販售生鮮、熟食類商品，據傳為3層樓商場，但確切地址目前仍保密到家。

事實上，早在去年（2019年）2月間，即有唐吉訶德要來台展店的消息，當時盛傳唐吉訶德選定台北東區商圈、原永福樓店址，開設台灣第一家分店，然因與房東協商不成，展店事宜只得往後延。

如今，唐吉訶德確定來台展店，台灣民眾一方面感到期待，一方面也相當好奇，為何日系品牌計畫朝海外發展時，多會選擇來台開設首家分店，或將台灣視為重要發展據點？

商研院創模所副所長李世珍對此表示，台灣每年到日本旅遊的人數超過700萬人，且一定會到知名品牌消費，日方認為，既然那麼多人對它有興趣，就在台灣開店；在台灣插旗後，不一定要賺錢，但每年光透過話題，吸引台灣人到日本購物也不錯。

沒了退稅優勢 能否吸引人得看2大關鍵

唐吉訶德從零食飲料到家電都賣，店鋪性質類似台灣的小北百貨、寶雅，加上目前尚未公布商品價格、進軍台灣後缺少「可退稅」優勢，是否真能吸引台灣消費者？李世珍指出，短期來說，要看唐吉訶德有何話題性，但最大關鍵仍在於「商品價格」與「商品比例」。

李世珍說，多數台灣人到日本旅遊，都會受人委託購物或購買伴手禮，在唐吉訶德消費相對其他地方便宜、好買，來到台灣後，起初民眾可能會基於新鮮感，進店消費，之後則會因為「缺少出國感」不一定想去。

李世珍進一步說明，當民眾失去新鮮感、認為不一定要去，其購物模式就不會像在日本消費時，為了湊足可退稅或免稅大力購物，反而會開始考量自身是否有需要、商品有無吸引力，才決定要不要下手購買。

李世珍指出，唐吉訶德應可先掌握台灣人購物喜好，但商品價格部分則不一定。因其商品需求量大，加上展店相關花費，成本需求高，推估唐吉訶德來台後，商品價格不見得會比日本便宜多少。

至於外界擔心，唐吉訶德是否會採取將商品的日本售價，直接轉為新台幣售價的方式？李世珍直言，除非商品進行技術轉移、在台灣製作生產，否則，是有可能的。此外，李世珍也表示，屆時得看唐吉訶德的商品種類，台灣與日本的比例差多少，若來台展店的商品，全來自日本或其他國家，價格一定不會太便宜。

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