快訊

賈伯斯遺孀浪費錢？有錢太太跟你想的不一樣

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電高壓、工時長 離職率卻僅業界1/3...業內人士點出「選才」關鍵

聯合新聞網 / 今周刊
台積電。路透
台積電。路透

【文．林韋伶】

台積電（2330）在晶圓代工的技術遙遙領先對手，今年7月底，市值一度突破12兆、擠進全球前10大企業，隨著強勁的市場需求，台積電擴產腳步不斷，今年預估將徵8000人，啟動史上最大徵才活動，想擠進台積電的窄門，除了學、經歷夠優秀以外，有沒有「任勞任怨」與「苦幹實幹」的特性，是更重要關鍵。

台積電2019年營收再度破兆，並創下歷史新高，根據彭博資料庫統計，台積電是2019年在台灣繳交所得稅金額最高的企業，金額達558億元台幣，約佔台灣2019年營利事業所得稅實徵淨額比例的7.8%，也讓台積電獲得科技業界「護國神山」的美名。

要打造領先全球的技術，台積電靠的是背後5萬多名員工，而這些員工面對高壓、工時長的工作環境，被網友暱稱「輪班星人」。不過，神奇的是，網友口中的「輪班星人」離職率卻僅有業界的三分之一。

台積電公布的資料顯示，2019年員工離職率約4.9%，若以104人力銀行過去的統計來比較，公司規模500人以上的企業總離職率有15%以上，電子製造業的總離職率也有14%~15.7%，由此可見，台積電顯然對留才相當有一套。

究竟台積電能留住人才的秘密是什麼？首先當然是優渥的薪資。一位在台積電工程部門服務約10年的R先生表示：「 以台灣企業來說，台積電薪水算不錯，除非出國工作，不然薪資能贏台積電的不多。」

此外，台積電為了留住人才，每年都會調查競爭公司給出的條件如何，以保持台積電薪水高於多數公司的優勢，藉此吸引人才。根據證交所公布的2019年非擔任主管職務之全時員工「薪資中位數」，在上市公司中台積電排名第11名，員工薪資中位數為年薪159.6萬，其它薪資水準贏過台積電的則多為IC設計公司，像是：聯詠（3034）、聯發科（2454）、揚智（3041）與瑞昱（2379）。

此外，台積電員工離職率較同業低，也跟當初選才強調的特質有關。想要進台積電，有漂亮的學、經歷幾乎只能算是敲門磚，R先生分析：「台積電徵人時很看重求職者的個性跟配合度，比較不會抱怨，且有任勞任怨與苦幹實幹特質的人，較容易被錄取。」

不過，台積電也不是完美職場，因為公司組織龐大，每個員工就像是小螺絲釘，每天執行著規律的工作內容，以R先生為例，過去曾因沒什麼成就感，想嘗試其它的工作機會，但因為一出台積電，薪水可能就要打6折，「通常大家為了薪水，還是會留下來。」

然而，只有低離職率，還無法滿足台積電對人才的需求，為了搶才，台積電與包括交通大學、台灣大學、成功大學與清華大學…等7所國內學校，以及麻省理工學院、史丹佛大學…等15所國外大學有產學合作研究專案，以2019年為例，已經有超過178位教授、2500位來自電子、物理、材料、化學、化工與機械工程等領域的學生，加入產學研究中心。

台積電這塊響亮的招牌，對國內優秀人才來說，極具吸引力，不少上市櫃公司老闆也常感嘆：「人才都被台積電搶走了。」無獨有偶地，日前還傳出台大化學系教授倡議「廢除碩士班學程、只招博士班學班」，為的就是拒絕做台積電工程師的職前訓練所。

面對「護國神山」啟動史上最大徵才活動，這場人才搶奪大戰，看來只會更加白熱化。

延伸閱讀》

台積電面試安排在假日？網友收到面試通知引熱議　前台積員工：過去沒有聽過這樣的情況

「一粒米養百樣人」謝金河妙喻：一家台積電也將撐起台灣綠電產業

PIMCO：週期不同以往，美元易跌難升

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

不只「算命」從性誘拐到性勒索 台灣為何難杜絕網路兒少性剝削？

少女Ｚ受訪完走出會議室，試圖接住這孩子的社工督導看著她的背影，邊想起了另一個孩子的故事。他明白，少女Ｚ絕不是唯一一位擔心私密照外流的受害者。 「他們什麼怪方法都能用，我曾遇過一個個案……」社工輕嘆口氣，「對方找了一張老阿嬤的照片，假扮成老人，告訴小學生自己會算命，要孩子脫光衣服『算10年運勢』。」

台積電高壓、工時長 離職率卻僅業界1/3...業內人士點出「選才」關鍵

台積電（2330）在晶圓代工的技術遙遙領先對手，今年7月底，市值一度突破12兆、擠進全球前10大企業，隨著強勁的市場需求，台積電擴產腳步不斷，今年預估將徵8000人，啟動史上最大徵才活動，想擠進台積電的窄門，除了學、經歷夠優秀以外，有沒有「任勞任怨」與「苦幹實幹」的特性，是更重要關鍵。

這家泰國財團為何看上日盛金？大股東、新買家都和這位「中國金融大鱷」有關

肖建華被抓後，誰敢在這浪頭上出面宣稱要買肖建華的資產？只有泰國正大集團。正大與肖之間剪不斷理還亂，日盛金控送走肖建華，迎來正大，會不會是另一個麻煩的開始？

首嘗赤字苦果！這次誠品按下轉型啟動鍵 掌門人吳旻潔：我已準備三年

疫情衝擊下，誠品掌門人吳旻潔今年上半年首嘗赤字苦果，此時她按下轉型的啟動鈕，關店與展店、數位轉型與全通路平台策略依序展開，對此，外界有異聲也有擔心，她怎麼說？

泡沫破裂或健康拉回？5大科技股今年漲逾18％ 兩派說法解讀後續走勢

上周四、五，美股皆收黑，道瓊指數當周下跌1.82%，為6月26日以來最差表現；標普500和那斯達克指數，分別下挫2.31%、3.27%，連5周漲勢雙雙告終；在勞動節連假結束後（周一休市），8日美股走勢，格外引人矚目，對於先前帶動股市攻高的科技股，究竟是健康拉回或處於泡沫破裂邊緣，市場看法分歧。

IKEA、Xpark…每坪飆到4字頭！青埔房價睽違6年再崛起 這次能進場嗎？

根據桃園市政府設立的「桃園市不動產e指通」統計，2019年高鐵特區地區5年內新成屋成交2322件，平均一天賣出近6戶，不僅較前年成長近47％，成交量更創下歷年新高。

川普喊完「我當總統你們超幸運」美股就崩了…股市似乎押寶拜登將勝選

「有我當總統，你們超幸運！如果是拜登，那就崩盤囉。」9月2日，美股全面勁揚，道瓊工業指數收盤重返29000點大關，標普500和那斯達克指數，也創下新高，令美國總統川普龍心大悅，在推特上發文，強調美國人民有多幸運；未料，隔天股市立馬「變臉」，道瓊挫逾800點，標普、那指分別下跌3.51%、4.96%。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

熱門新聞

偽出國救航空公司？星宇張國煒：疫情沒有因應措施 就趴著等死

台積電高壓、工時長 離職率卻僅業界1/3...業內人士點出「選才」關鍵

小編大亂鬥 公部門放大絕

無校園大學Minerva來台體驗 最溫暖的都市──台北

轉譯工地文化 展現草根生命力

愛泰也愛台 四面泰傳舞團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。