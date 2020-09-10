台積電高壓、工時長 離職率卻僅業界1/3...業內人士點出「選才」關鍵

【文．林韋伶】

台積電（2330）在晶圓代工的技術遙遙領先對手，今年7月底，市值一度突破12兆、擠進全球前10大企業，隨著強勁的市場需求，台積電擴產腳步不斷，今年預估將徵8000人，啟動史上最大徵才活動，想擠進台積電的窄門，除了學、經歷夠優秀以外，有沒有「任勞任怨」與「苦幹實幹」的特性，是更重要關鍵。

台積電2019年營收再度破兆，並創下歷史新高，根據彭博資料庫統計，台積電是2019年在台灣繳交所得稅金額最高的企業，金額達558億元台幣，約佔台灣2019年營利事業所得稅實徵淨額比例的7.8%，也讓台積電獲得科技業界「護國神山」的美名。

要打造領先全球的技術，台積電靠的是背後5萬多名員工，而這些員工面對高壓、工時長的工作環境，被網友暱稱「輪班星人」。不過，神奇的是，網友口中的「輪班星人」離職率卻僅有業界的三分之一。

台積電公布的資料顯示，2019年員工離職率約4.9%，若以104人力銀行過去的統計來比較，公司規模500人以上的企業總離職率有15%以上，電子製造業的總離職率也有14%~15.7%，由此可見，台積電顯然對留才相當有一套。

究竟台積電能留住人才的秘密是什麼？首先當然是優渥的薪資。一位在台積電工程部門服務約10年的R先生表示：「 以台灣企業來說，台積電薪水算不錯，除非出國工作，不然薪資能贏台積電的不多。」

此外，台積電為了留住人才，每年都會調查競爭公司給出的條件如何，以保持台積電薪水高於多數公司的優勢，藉此吸引人才。根據證交所公布的2019年非擔任主管職務之全時員工「薪資中位數」，在上市公司中台積電排名第11名，員工薪資中位數為年薪159.6萬，其它薪資水準贏過台積電的則多為IC設計公司，像是：聯詠（3034）、聯發科（2454）、揚智（3041）與瑞昱（2379）。

此外，台積電員工離職率較同業低，也跟當初選才強調的特質有關。想要進台積電，有漂亮的學、經歷幾乎只能算是敲門磚，R先生分析：「台積電徵人時很看重求職者的個性跟配合度，比較不會抱怨，且有任勞任怨與苦幹實幹特質的人，較容易被錄取。」

不過，台積電也不是完美職場，因為公司組織龐大，每個員工就像是小螺絲釘，每天執行著規律的工作內容，以R先生為例，過去曾因沒什麼成就感，想嘗試其它的工作機會，但因為一出台積電，薪水可能就要打6折，「通常大家為了薪水，還是會留下來。」

然而，只有低離職率，還無法滿足台積電對人才的需求，為了搶才，台積電與包括交通大學、台灣大學、成功大學與清華大學…等7所國內學校，以及麻省理工學院、史丹佛大學…等15所國外大學有產學合作研究專案，以2019年為例，已經有超過178位教授、2500位來自電子、物理、材料、化學、化工與機械工程等領域的學生，加入產學研究中心。

台積電這塊響亮的招牌，對國內優秀人才來說，極具吸引力，不少上市櫃公司老闆也常感嘆：「人才都被台積電搶走了。」無獨有偶地，日前還傳出台大化學系教授倡議「廢除碩士班學程、只招博士班學班」，為的就是拒絕做台積電工程師的職前訓練所。

面對「護國神山」啟動史上最大徵才活動，這場人才搶奪大戰，看來只會更加白熱化。

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