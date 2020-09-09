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專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

聯合新聞網 / 今周刊
唐紹航
唐紹航

【文 / 林心怡】

早年曾經擔任投信基金經理人的王順興，在股市投資上也具有一定的資產配置概念，他將投資資金分成兩大塊，自成一套「鴛鴦鍋戰法」，一邊是以價值型選股出發，目的是創造穩定的現金流，像他長期持有的錢櫃，就是以穩健收息為投資目標；另一邊則是成長型標的，以追求資產增值為主，也就是聚焦那些有夢、有題材、未來具備想像空間的公司。

翻開手邊一疊厚厚的研究筆記，王順興進一步解釋，在成長股的投資策略上，目標很明確：在至少賺5成的前提下，追求獲利翻倍的機會。也因此，選股邏輯除了公司每年一定要有盈餘、產品要有獨特性與較強的護城河之外，更重要的是題材薈萃。

受惠3大明確政策　重電4君子擁抱綠能大未來 營運添翼

最明確的題材，是有政策背書的產業趨勢，在「2025非核家園」的蔡政府能源轉型大計之下，太陽能、離岸風電等，各自都被喊出將有創造數千億元商機的可能；另一項明確政策，則是可望帶動機電設備需求的「前瞻軌道建設計畫」；再來，國際情勢轉變下，政府祭出各項措施鼓勵台商回流，又會帶動企業設廠，引發相關基礎設備需求。而能夠受惠上述3項明確政策的族群，「就是重電產業！」王順興說。

於是，他開始聚焦所謂的「重電4君子」，包括中興電、華城、士電、亞力。「分析這4家公司，總市值約6百億元，對比未來光是太陽能就有超過2千億元的整體商機，想像空間就很迷人。」其中，王順興尤其看好華城，認為長線股價有上看60元，甚至更高的契機。

原來，他除了看好華城在離岸風電的可觀商機，也樂觀期待已經與特斯拉合作多年的華城，在電動車儲能商機的布局上將逐漸發酵。「華城去年EPS有1.57元，今年上看2.3元，在這些新需求的帶動下，明年EPS有機會挑戰3.5元。」

王順興有條不紊地說出他心中的盤算，「回想一下，2007、2008年時，華城EPS衝到3.2元以上，市場當時預期有上看3.5元的機會，那2年公司股價也曾達到60元。而現在，華城的市場商機是當年的3、4倍以上，公司的目標價、本益比當然也應該被合理調高。」

然而，光勾勒藍圖還不夠，王順興拿出財報佐證他的想法，首先從獲利變化來看，華城2019年的獲利有4.15億元，相較於2018年的0.53億元明顯跳升，而今年上半年獲利1.3億元，較去年同期成長52.9％，出現爆發性的成長，順勢成為「重電4君子」的首選。

「市場推算華城未來每年營收可望成長2成，以此推算，EPS挑戰4元也並非不可能。」王順興除了先前在23元附近布局外，在「看對、重押、抱長」的投資策略下，他持續伺機加碼華城作為重點持股。

題材多元相對抗跌　南帝跨足半導體 有望挹注獲利

至於全球前5大NBR（丁腈橡膠）乳膠廠南帝，則是近期另一個被王順興相中的標的。

他表示，受惠醫療手套缺貨，乳膠利差持續擴大，南帝今年第二季單季毛利率34.8％，同業申豐的毛利率則在46.2％；但法人認為，由於申豐與上下游供應商之間採現貨報價，而南帝則採合約價，報價會落後原物料成本變化約二到三季，因此南帝第三季毛利率不無挑戰40％的機會。對照申豐今年以來股價已大漲近2倍，股價不到50元的南帝，似乎還有比價空間。

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