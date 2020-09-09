快訊

82檔冷門股有望被炒熱 法人：存股標的也上榜

直斥辦公室當砲房可惡 監委擬立案查丁允恭案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首嘗赤字苦果！這次誠品按下轉型啟動鍵 掌門人吳旻潔：我已準備三年

聯合新聞網 / 今周刊
吳東岳
吳東岳

【文 / 張玉鉉】

「我夢見一條青色的蛇，龐大的身軀纏繞好幾圈盤在公司前的廣場上，而我就站在牠面前……。」當《今周刊》劈頭問誠品董事長吳旻潔，接班以來首次看到赤字的心情，她說起受訪前的周6、8月29日的夢境；邊描述，邊起身做出打籃球的防守動作。

夢境中，那條青蛇被紅色繩子綑綁，吳旻潔隨著蛇頭擺動，左右移動防守著。忽然間，一個小男孩出現在身旁，「我大叫著：『快跑』，小男孩反而從背後纏到我身上，突然間蛇就消失了！」吳旻潔帶著纏住她的男孩走到一家咖啡廳前停下、推門而入，找到男孩的父母，「我告訴他（小男孩），現在你可以安心了吧！」

那條大蛇恰似突如其來的疫情，而似八爪魚纏在她身上的小男孩，既像是被疫情衝擊的誠品，又像是接掌誠品才3年的吳旻潔。那句對小男孩說的安慰，彷彿也是吳旻潔要對自己說的。

談疫情衝擊關店　林懷民提醒 「做更壞打算」

因為疫情，誠品今年上半年財報的確不樂觀，罕見地出現每股0.32元的虧損。「第一季我就覺得不太妙。」吳旻潔坦言，當時誠品生活蘇州店停業1個月，深圳店也停業超過1個月，台灣店面自2月就冷清下來。「我天天去信義店、敦南店巡店，都沒有人，旅館住房率也掉很多。」

慘澹3月，雲門舞集創辦人林懷民曾在晚上10點致電給她。「老師第一句就說：Mercy（吳旻潔英文名），你還好嗎？」叮囑要她：「做更壞、更壞、再更壞的打算。」吳旻潔說，這通電話觸動她，意識自己光是咬牙撐過還不夠，她需要積極盤點誠品的未來。

其實，今年誠品從整頓據點，到數位轉型，都是吳旻潔內心本來就想做的事。疫情只不過是讓她加速了行動。

今年上半年，吳旻潔展現果斷的據點整頓決心，一口氣關閉6家店；下半年預計再關4家，包含中壢SOGO店、營業坪數最小的捷運書店與東湖店，以及中國深圳店。台灣9家店加總營業面積占總營業坪數約3％，對實質營收衝擊則小於3％。但是，許多人對於誠品一連串的關店策略，仍難免產生疑慮與憂心。

「能在今年果斷地關店，是因為我們的全通路發展已經準備3年多。」吳旻潔用富有特色的娃娃音，不急不徐地回應這些天外飛來的憂心，並且開始闡述她醞釀3年、斥資5億元的數位轉型，要讓誠品連結起線下線上的全通路概念。

談數位轉骨　結合線上線下 打造全通路

2004年，吳旻潔剛踏入誠品不久，誠品高階主管曾大力建議吳清友建置數位平台，為此，吳旻潔做了一份報告，網羅誠品上下員工、外部企業家的意見，提出誠品是否有發展數位的必要性。

吳旻潔甚至還跑去請教網家董事長詹宏志，「他聽到誠品想做電子商務（EC），就用做一本刊物與雜誌是不同的比喻來解釋；提醒後者的營運模式涵蓋定價策略、文章主題等，要考慮的變數不同於只做一本刊物……。」

吳旻潔認為，詹宏志在提醒，誠品應思考當時是否具備做電子商務的基因。接著吳旻潔大笑著說：「當時的吳先生可能更想多開一間實體店。」誠品發展電商的想法也就此暫時擱置。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1238期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

不只「算命」從性誘拐到性勒索 台灣為何難杜絕網路兒少性剝削？

少女Ｚ受訪完走出會議室，試圖接住這孩子的社工督導看著她的背影，邊想起了另一個孩子的故事。他明白，少女Ｚ絕不是唯一一位擔心私密照外流的受害者。 「他們什麼怪方法都能用，我曾遇過一個個案……」社工輕嘆口氣，「對方找了一張老阿嬤的照片，假扮成老人，告訴小學生自己會算命，要孩子脫光衣服『算10年運勢』。」

這家泰國財團為何看上日盛金？大股東、新買家都和這位「中國金融大鱷」有關

肖建華被抓後，誰敢在這浪頭上出面宣稱要買肖建華的資產？只有泰國正大集團。正大與肖之間剪不斷理還亂，日盛金控送走肖建華，迎來正大，會不會是另一個麻煩的開始？

首嘗赤字苦果！這次誠品按下轉型啟動鍵 掌門人吳旻潔：我已準備三年

疫情衝擊下，誠品掌門人吳旻潔今年上半年首嘗赤字苦果，此時她按下轉型的啟動鈕，關店與展店、數位轉型與全通路平台策略依序展開，對此，外界有異聲也有擔心，她怎麼說？

泡沫破裂或健康拉回？5大科技股今年漲逾18％ 兩派說法解讀後續走勢

上周四、五，美股皆收黑，道瓊指數當周下跌1.82%，為6月26日以來最差表現；標普500和那斯達克指數，分別下挫2.31%、3.27%，連5周漲勢雙雙告終；在勞動節連假結束後（周一休市），8日美股走勢，格外引人矚目，對於先前帶動股市攻高的科技股，究竟是健康拉回或處於泡沫破裂邊緣，市場看法分歧。

IKEA、Xpark…每坪飆到4字頭！青埔房價睽違6年再崛起 這次能進場嗎？

根據桃園市政府設立的「桃園市不動產e指通」統計，2019年高鐵特區地區5年內新成屋成交2322件，平均一天賣出近6戶，不僅較前年成長近47％，成交量更創下歷年新高。

川普喊完「我當總統你們超幸運」美股就崩了…股市似乎押寶拜登將勝選

「有我當總統，你們超幸運！如果是拜登，那就崩盤囉。」9月2日，美股全面勁揚，道瓊工業指數收盤重返29000點大關，標普500和那斯達克指數，也創下新高，令美國總統川普龍心大悅，在推特上發文，強調美國人民有多幸運；未料，隔天股市立馬「變臉」，道瓊挫逾800點，標普、那指分別下跌3.51%、4.96%。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

熱門新聞

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

首嘗赤字苦果！這次誠品按下轉型啟動鍵 掌門人吳旻潔：我已準備三年

這家泰國財團為何看上日盛金？大股東、新買家都和這位「中國金融大鱷」有關

泡沫破裂或健康拉回？5大科技股今年漲逾18％ 兩派說法解讀後續走勢

不只「算命」從性誘拐到性勒索 台灣為何難杜絕網路兒少性剝削？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。