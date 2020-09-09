這家泰國財團為何看上日盛金？大股東、新買家都和這位「中國金融大鱷」有關

【文 / 劉俞青】

8月31日，金管會主委黃天牧終於證實，「日盛金控部分股東的股權處理案，目前已在銀行局審理中。」讓這樁從今年農曆年後就不斷傳聞要出售的併購案，終於獲得官方具體證實。

傳出已經遞件金管會、將購買日盛金控第2大股東—建高集團手上24.09％股權的，正是泰國正大集團。正大集團是泰國最大的商業集團，目前是由泰籍華人謝氏家族第二代謝國民兄弟共同持有。

但是，為什麼是泰國正大集團？一家泰國的大型財團，和台灣金融業沒什麼淵源，為什麼會看上台灣的金控公司？

這得從正大要買的日盛金股權的真正主人說起。

建高集團在2008年以陳銘達為名，入股日盛金控，但事實上，建高集團有個背後影武者，那就是素有中國「金融大鱷」之稱的肖建華，當時金管會一時不察，讓肖建華趁亂踏進了台灣。

隔年肖建華以「博智金融」為名，想要標下南山人壽，當時《今周刊》曾經製作「南山人壽交易黑幕」專題，揭露肖建華如何隱身幕後操控，以及他在中、港炒股戰績；後來，金管會以其「長期經營、增資能力不足」為由擋下這樁併購案。當時擋下肖建華的保險局局長，剛好就是現任金管會主委黃天牧。

正大蛇吞象買平安人壽 傳資金來自肖建華

2017年肖建華在香港的四季酒店疑似被中國情治人員帶走，從此人間蒸發，他轄下所有的資產陸續被接管、凍結、甚至出售，同一時間，也牽動日盛金的股權。

如今傳出泰國正大集團要買肖建華在日盛金的股權，許多台灣金融業人士都表示「並不意外」，因為正大集團與肖建華有著千絲萬縷的關係，早有合作默契。

2012年，泰國正大集團要買下匯豐控股手上的中國平安人壽約15％、做價93億美元的股權，當時中國市場就盛傳，正大集團有過半資金，都來自於肖建華。

那時正大集團淨值大約90億美元，但要吃下93億美元的股權，上演蛇吞象的戲碼，確實讓人產生「背後資金來自何方」的疑慮。

當年中國《財新傳媒》曾以「匯豐退場，誰買平安？」為文，首次曝光肖建華與正大集團的深化關係，以及提出雙方聯手合作，肖建華才是出資大戶的內幕。

2017年肖建華「人間蒸發」後，他在海內外的資產陸續被中國政府直接接管，但也有部分短時間還難以認定歸他所有的資產，則快速循各種管道出售，其中2019年的華夏人壽出售30％股權就是一例，而當時買家，也是這次傳出要買日盛金的正大集團。

去年8月包括《北京新浪網》等各財經媒體紛紛報導正大集團打算購買華夏人壽的股權一案，但後來劇情急轉直下，北京監管局並未核准這樁併購。

根據《扣扣財訊》報導，監管當局並未針對「卡售」給出具體理由，只表示「買方的購買動機、股東背景、風險處置能力、經營能力和資本能力都有綜合考量」。北京當局此舉，順勢「卡住」正大集團接下肖建華資產。

沒想到今年7月17日，中國保監會就正式宣告接管肖建華集團的7家金融機構，其中也包括華夏人壽。

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