這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

【文．謝金河】

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

從2018年這一天到現在，我們來回顧一下，美中角力的現況，不但沒有減緩，而且使力愈來愈重。其一是美國對華為的制裁已到堅壁清野的地步，使用美國技術的晶片到9月15日這一天就完全停售，未來華為智慧手機的命運，大家高度關注。而華為公主孟晚舟仍拘禁在加拿大，這兩年任正非全力搶救，但仍然無力救援，美國對華為的壓力有增無減。

二是ASML的光刻機，這原本是出給中芯國際的，卻離奇被燒毀，這幾天傳聞美國要把中芯國際列入制裁清單，中芯國際在香港大跌逾22%，在科創板也跌11%，連有生產光刻機潛力的中微電子股價也大跌一成以上。現在中國要以舉國之力發展半導體產業，全球都睜大眼睛在看。另一方面，ASML出貨的先進機台有一半以上是賣給台積電，ASML也把技術研發人才培訓中心設在南科，也讓台灣和荷蘭產生高度的連結，這個變化很奇特。

三是張首晟自殺後，美國對技術保護全面戒備，中國大陸在美國的學者行動受限，很多中國設在美國的研發基地全都喊停。過去幾年，中國大陸喊得最大聲的彎道超車，厲害我的國，這兩年聲音已減弱很多。

這三件同一天發生的大事，再隔幾年來看，都是大時代變化的轉折點。

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