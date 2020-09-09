泡沫破裂或健康拉回？5大科技股今年漲逾18％ 兩派說法解讀後續走勢

【文．林信男】

上周四、五，美股皆收黑，道瓊指數當周下跌1.82%，為6月26日以來最差表現；標普500和那斯達克指數，分別下挫2.31%、3.27%，連5周漲勢雙雙告終；在勞動節連假結束後（周一休市），8日美股走勢，格外引人矚目，對於先前帶動股市攻高的科技股，究竟是健康拉回或處於泡沫破裂邊緣，市場看法分歧。

上周，標普500指數科技板塊下跌逾4%，強化了市場對股市震盪尚未結束的看法。斯坦諾普資本（Stanhope Capital）首席投資長貝爾（Jonathan Bell）在接受CNBC採訪時直言，「我認為，我們確實處於泡沫領域。」

由CNBC數據可得知，有「尖牙股」（FAANG）之稱的臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、網飛（Netflix），以及Google母公司Alphabet，今年以來（截至9月4日）股價分別上漲37.75%、78.30%、64.77%、59.49%和18.05%；對此，貝爾指出，前述5大科技股總規模，在美股中的占比，已高達20%左右。

示警：股市處於泡沫區域 投資人恐面臨更多不確定性

「當投資人只對市場中極少數的股票感興趣時，這肯定是泡沫。」貝爾建議，若個人資產配置中，這些股票的投資占比為15%至20%，必須留意，可能有點「超過了」；假設投資占比達30%甚至40%，將承擔很大的風險。

外媒分析，投資人正面臨更多不確定性，就過去經驗來看，9月的股市表現，通常較為疲弱，加上時間距離美國總統大選越來越近，可能會使市場出現更多動盪。

此外，Wolfe Research首席投資策略師森耶克（Chris Senyek）也在最新報告中寫道，隨著學校開學、流感季節到來，Covid-19（武漢肺炎）的感染率，恐怕會再度上升。簡言之，上述各式不確定因素，恐成另一波市場動盪的「基礎」。

看多：低利環境、資金充沛 有助支撐股市

但在多頭眼中，上周的跌勢，只是「健康的拉回」。在聯準會（Fed）採取寬鬆通膨目標政策框架的情況下，利率可能會維持在低檔更長一段時間，市場資金仍充沛；另一方面，若國會能夠通過新一輪紓困方案，也有助提振市場情緒。

瑞銀財富管理全球投資總監海夫勒（Mark Haefele）於報告中指出，標普500指數先創造了34年來，最強勁的8月表現，上漲7%，在9月的頭2個交易日，又漲了2.3%，創下新高，「Fed挹注流動性、具吸引力股票的風險溢價，以及經濟從封鎖走向開放，都為股票提供了良好支撐。」

SunTrust Advisory首席市場策略師勒納（Keith Lerner）在報告中寫道，3月以來的這波漲勢，期間只有2次修正幅度超過5%，從近期牛市表現來看，前9個月的走勢，往往會出現3到4次拉回。

當前情勢有別於網路泡沫 標普500可望持續走揚

長期看多美股的投顧公司Yardeni Research總裁亞德尼（Ed Yardeni）對CNBC表示，當前情勢和1999年的股市泡沫有所不同，當時美股暴漲逾200%，「目前股市在這裡出現修正，讓我感到安心，這是個健康的發展。」

他不諱言，美股還會出現10%到15%的修正，但跌勢只會集中在幾天之內，不會拉長到數周、數月。

亞德尼看好標普500指數年底站上3500點，較9月4日的收盤表現，上漲約2%，且有機會在2021年，來到3800點，甚至更高。

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