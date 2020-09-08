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川普喊完「我當總統你們超幸運」美股就崩了…股市似乎押寶拜登將勝選

聯合新聞網 / 今周刊
美國總統川普（左）和民主黨總統候選人拜登（右）。美聯社
美國總統川普（左）和民主黨總統候選人拜登（右）。美聯社

【文．林信男】

「有我當總統，你們超幸運！如果是拜登，那就崩盤囉。」9月2日，美股全面勁揚，道瓊工業指數收盤重返29000點大關，標普500和那斯達克指數，也創下新高，令美國總統川普龍心大悅，在推特上發文，強調美國人民有多幸運；未料，隔天股市立馬「變臉」，道瓊挫逾800點，標普、那指分別下跌3.51%、4.96%。

上周四、五，美股皆收黑，道瓊指數當周下跌1.82%，為6月26日以來最差表現；標普500和那斯達克指數，分別下挫2.31%、3.27%，雙雙結束連5周漲勢。

外媒研判，在美國總統大選登場前，美股波動會更劇烈，就當前情勢而言，雖然民主黨總統候選人拜登在民調上，持續領先川普，但，領先幅度一度縮小，加上拜登主張加稅的政策立場（擬將企業稅率自21%升至28%、個人所得稅最高稅率自37%升至39.6%，且有意對富人加稅），被認為對股市不利，使雙方陷入拉鋸。

共和、民主兩黨總統候選人政策比較。（資料來源：安聯投信彙整、製圖）
共和、民主兩黨總統候選人政策比較。（資料來源：安聯投信彙整、製圖）

拜登民調持續領先　股市已見「押寶」跡象

CNN引述YouGov最新民調指出，拜登在全美（可能投票）選民中，獲得52%的支持率，明顯高於川普的42%；而該調查結果，也和CNN近期執行的民調，極為接近。

今年以來，拜登在多數民調中獲得的支持率，平均較川普高出約7個百分點，但根據CNBC觀察，期間拜登的支持率，一度出現2至3個百分點的減幅，且此跡象也出現在威斯康辛、北卡羅來納、佛羅里達、賓州、密西根，以及亞利桑那等關鍵搖擺州。

根據CNN報導，股市似乎「押寶」拜登將勝選，包括特斯拉Tesla（TSLA）、薄膜太陽能設備製造商First Solar（FSLR）、晶片大廠博通Broadcom（AVGO）、連鎖醫院營運商HCA（HCA）等被視為「藍色浪潮」（藍色為民主黨代表色）投資名單的公司，近3個月股價累計至少漲逾14%。

由CNBC數據可得知，特斯拉、First Solar、博通和HCA，近3個月漲幅（截至9月4日）分別為136.16%、40.25%、14.47%、18.60%。

至於被看作「紅色浪潮」（紅色為共和黨代表色）投資名單的海上油氣鑽探承包服務商Transocean（RIG）、軍火商洛克希德馬丁Lockheed Martin（LMT）、防衛系統廠商Northrop Grumman（NOC），以及美國銀行（BAC），則全數走跌，近3個月累計跌幅（同樣截至9月4日）依序為46.40%、6.26%、0.90%和5.59%。

全球貿易關係、鮑爾能否續任　成市場關注焦點

值得注意的是，雖然華爾街對拜登計畫加稅一事，感到擔憂，但市場之所以看好「藍色浪潮概念股」，或許可從北方信託財富管理（Northern Trust Wealth Management）投資長尼克森（Katie Nixon）的最新報告中，看出端倪。

尼克森寫道，「我們反對『拜登=加稅=對市場不利』（Biden = tax hikes = bad for the market）的傳統想法」，若拜登勝選，全球貿易關係可望因此獲得修復，有機會抵銷加稅帶來的影響。

另一方面，若拜登真的入主白宮，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）能否續任，也是市場關注焦點之一。就過去經驗來看，前總統歐巴馬上任時，由前任總統小布希（George W. Bush）提名擔任Fed主席的柏南克（Ben S. Bernanke），便獲得留任，不受政黨輪替影響。

外界普遍認為，面對Covid-19（新冠肺炎）造成的經濟衝擊，以及川普三不五時就對貨幣政策提出「建議」，甚至在推特上抨擊鮑爾的艱困處境，Fed在貨幣政策上的因應，尚屬得宜；假設拜登勝選，鮑爾留任的機率，並不算低，對整體經濟情勢來說，是件好事。

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