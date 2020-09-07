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從一場「假MIT口罩風暴」看 該如何相信政府能管好美豬標示

聯合新聞網 / 今周刊
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

【文．楊竣傑】

「用中國製口罩混充為台灣製口罩，且在實名制通路販售，不只是產地問題，更涉犯詐欺罪。」業鑫法律事務所主持律師陳業鑫氣憤表示。

「口罩國家隊」成員加利公司，涉嫌於今年8月進口337萬多片中國口罩，再混入實名制口罩內，被機靈的藥師發現口罩有簡體字列印說明書後隨即通報，食藥署9月3日會同經濟部、新北市衛生局食藥科等單位將產品封箱調查。雖然加利公司負責人林明進強調不是黑心商品，但食藥署依違反《藥事法》勒令停工、停止出貨，可處3萬到200萬元罰鍰。

但曾任法官的陳業鑫認為，加利科技公司不講求誠信的行為，不僅涉犯行政罰，其實更已涉犯《刑法》的詐欺、偽造文書罪嫌。他解釋，若民眾知道口罩為中國貨，就不會購買，何況因為信任「口罩國家隊」出廠的醫療口罩，民眾也會戴進醫療院所，可能造成更多風險，「用非MIT且非醫療口罩，當成MIT口罩販售，使他人陷於錯誤，當然是詐欺。」陳業鑫主張，政府應該依職權告發，積極偵辦，才能遏止可能的「國際醜聞」。

除了涉犯5年以下徒刑的詐欺罪嫌外，陳業鑫強調，林明進加入口罩國家隊時，勢必有簽約、簽切結書，因此也就有「偽造文書」的問題。除了刑法第214條的「明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者」，可處3年以下徒刑；也可能涉犯215條「從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書」，同樣是3年以下徒刑。

陳業鑫認為，公務員要確保稽查、確保口罩品質，早就應該依職權告發、請檢警偵辦，不能只以行政手段處罰。「只要查到不法，就要用詐欺罪送辦，科以刑責，否則會被國際間質疑，台灣的口罩品質不佳，成為國際醜聞，政府不能輕輕放下。」

事發一天後，總統蔡英文受訪時強調不可原諒，行政院長蘇貞昌也強調業者的行為令人痛心，但這些斥責以及最重200萬元的罰鍰，對比於面臨刑責，對心存僥倖的業者來說，嚇阻力道確實有著天壤之別。

對此，行政院發言人丁怡銘表示，蘇貞昌在4日會議上已強調將請法務部嚴查嚴辦；法務部政務次長陳明堂也說，高檢署會通令各檢察機關、衛生機關共同了解。4日下午，士林地檢署終於指揮法務部調查局搜索加利，預計將約談林明進等人釐清案情。但以如此「慢半拍」的效率處理攸關人民安全的案件，讓人不禁擔憂，近來因「開放美國豬」所引發的食安疑慮，政府又該如何讓人民安心、如何兌現蘇貞昌日前對此所宣示的「嚴查重罰」？

政府徵用口罩，是為了保護國民安全，但業者8月進口中國口罩後，流入市面，政府「後知後覺」，凸顯過程中缺乏有效的監督機制；而事件爆發後政府的第一動作僅是封箱調查、強調將以《藥事法》懲處，力度又顯然不足。「稽查不嚴、嚇阻無力」，也正是目前各界對開放美豬後的最大擔心。

一場「假MIT口罩風暴」，其實證明了國人目前對政府開放美豬的配套不足之慮，絕非過慮。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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