又見美股狂殺 暴雨又來了？謝金河曝股市「折返關鍵」在美選

【文．謝金河】

狂牛奔馳不已的美國股市，終於出現回檔修正走勢，道瓊工業指數兩天大跌1534.67，Nasdaq狂跌1198.2，跌幅9.92%，費城半導體指數下跌10.34%，如果從最高點來看，美國生技指數從4600.54跌到3962.38，跌幅達13.87%，跌得最重。

很多人問我，股災又來了？大家記憶猶新的是3月16日的美股大狂殺，道瓊工業指數一天狂跌2997，單是3月，道瓊工業指數大跌萬點，這是史上罕見紀錄。這次又見美股狂殺，股災又來了？

其實在蘋果一拆四，Tesla一拆五之後，美股仍大漲，但VIX恐慌指數已悄悄上升至30附近，美國科技股分拆利多已用盡，這個時候，道瓊工業指數成份股也完成三組調整，股價也都充分反映，這個時候必須面對技術面漲勢太猛的乖離修正，於是，漲多的科技股帶頭回檔，Apple，Amazon，Tesla掉頭是必然，而且，美國被動型基金ETF把大型科技股買滿，TSMC已達上限，回檔修正乃是必要之惡。

漲幅過大的科技股壓回，這回道瓊工業指數漲幅較小，支撐力道會比較強，可以挺住壓力，這個時候科技股掉頭修正，化解乖離過大，這是十分正常的。相較於3月疫情降臨的極度恐懼，現在大家知道和疫情共存，美股會修正，但不至於又把3月的暴雨戲碼重新上演，但未來兩個月，美股會反應總統大選的選情，川普呼聲高，美國股市會比較強勁，若拜登強，美股會提前折返！

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