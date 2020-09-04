「北京玻璃心 西方應支持台灣」王毅被德國外長嗆聲後 英國大報也說話了

【撰文 劉煥彥】

捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）本周率領龐大代表團訪台，引發中國多次抗議，使台灣再度躍上國際外交舞台，國際能見度直線上升。

英國金融時報（2）日發表題為「西方民主國家可以怎麼幫助台灣」的社論，且巧合的是，日本經濟新聞當日也發表「台灣陷入兩強之間，日本可以幫忙」的社論，希望在中國及美國之外，為台灣提供第三個經濟合作選項。

國內外交及經貿專家認為，目前國際情勢對於台灣擴展國際空間非常有利，建議政府化被動為主動，積極解決與美國、日本及歐盟的長期經貿歧見，促使主要大國更願意進一步提升對台關係。

王毅擬拉攏歐洲 公開威脅捷克引來德法反駁

上半年武漢肺炎（COVID-19）蔓延全球後，中國一度成為眾矢之的，在國際社會受到愈來愈多壓力，特別是美國川普政府。中國外交部長王毅過去一周訪問歐洲五國，原本希望拉攏歐盟、不跟美國站在一起，沒想到至少四個訪問國的政府官員都公開質疑，中國對於新疆及香港的做法。

王毅結束最後一站德國行程後，1日與德國外長馬斯（Heiko Mass）在柏林共同舉行50分鐘的記者會，德國是今年歐盟的輪值主席國。王毅在這個場合警告捷克，韋德齊訪問台灣「將付出嚴重代價」。

馬斯立刻反駁王毅的公開威脅，他語氣平和地說，「我們歐洲人在行動上是緊密合作的，我們尊重國際夥伴，也希望對方待我們如此，威脅在這裡是不當的」。

捷克鄰國斯洛伐克及同為歐洲大國的法國，當天也反駁王毅說法、支持捷克。

法國外交部官員在同一天的例行記者會上，回覆媒體提問時就表示，「歐洲與中國關係必須建立在對話、互惠原則及彼此尊重上，這是雙方關係深化的必要前提。從這個角度來說，我們不能接受對一個歐盟會員國的威脅，我們表達對捷克共和國的支持」。

英金融時報：台灣值得西方支持

隔天，英國金融時報發表社論，以韋德齊在立法院發表「我是台灣人」的演講為例指出，這意味對中國一再聲稱台灣屬於中國的說法及壓力，西方民主國家的抵抗力愈來愈大。

金融時報指出，「儘管北京玻璃心，台灣還是值得西方的支持」，指出台灣30年前脫離威權主義，如今成為2300萬人的民主社會，且科技業是全球供應鏈的骨幹、經濟發展達到20大工業國（G20）水準，今年在防治疫情更有明顯成效。

社論提出西方國家支持台灣的三個可行做法，包括更多高官來訪，就像韋德齊及美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）的訪問；鼓勵台灣參與國際組織；並歡迎台灣參加不同主題的非政府論壇，例如公共衛生、科技業供應鏈及資訊安全等。

▲日本經濟新聞昨天刊出社論，呼籲日本政府加強日台經貿關係。（圖片來源：劉煥彥攝）

日本經濟新聞社論則指出，「許多台灣企業承受選邊站的壓力，他們如果要回應北京或華府的每個政策，管理層什麼事都做不成」。

「日本應該運用這個機會，深化與台灣的經濟合作，並提出第三條路，同時維持與美國的聯盟關係。」

日經：台日經貿合作 可提供台商第三條路

日經認為，台日經貿關係密切，但台灣一直不是日本政府的重點貿易政策對象。日經提出兩個可能作法，第一是從非官方協議談起、向雙邊FTA（自由貿易協定）邁進；

第二是邀請台灣取代美國，加入TPP（跨太平洋貿易協議）。

▲捷克參議院議長韋德齊訪台，意外提升台灣的國際知名度。（圖片來源：外交部臉書）

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳觀察，美國正與盟邦洽談建立經濟繁榮網絡（EPN），日本、澳洲及印度等三國則洽談建立供應鏈韌性計畫（Supply Chain Resilience Initiative）。

這兩個區域經貿合作方案的共通點都是減少對中國依賴，而台灣在美國及日本眼中，都是建立第二套國際供應鏈的理想夥伴。

他認為，台灣現在要做的就是確保當前對台灣有利的國際情勢，儘可能拉長時間。雖然美國總統選舉及北京未來反應，是台灣無法掌握的兩大變數，但我們可以做的是如同總統蔡英文擴大開放美豬進口一樣，主動解決與美日等貿易夥伴的長期貿易問題（例如日本核食），「主動創造有利條件，讓其他國家更願意改善與我國關係」。

台美洽簽BTA有指標作用 攸關他國與台灣洽談意願

前外交官劉仕傑也指出，蔡政府希望與美國洽談的雙邊貿易協定（BTA）非常重要，因為「國際經貿協議就像堆積木，要一塊一塊堆上去，而第一塊（積木）就很重要」。

他以當初政府與外國洽談中華民國護照可以免簽證入境為例，「我們先跟加拿大談成，之後外館才能說服歐盟給我們免簽。等到加拿大及歐盟都願意給我國免簽（入境），後來才能跟美國談成」。

劉仕傑分析，台灣與美國洽談的BTA有重要的指標意義，若順利達成，將有助政府與其他國家或國際經濟合作組織洽談類似協議，「所以與美國洽談BTA若順利進行，將有助歐盟或日本跟我們洽談的信心」。

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