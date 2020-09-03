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別錯過進場佈局！中元、中秋帶動內需消費 這「15檔」食品股旺到明年春節

聯合新聞網 / 今周刊

【文．呂玨陞】

農曆7月有中元節、農曆8月有中秋節，直到過年前都是台灣食品內需股的旺季。趁著這段時間，有哪些值得進場布局的食品內需股？

疫情讓國人出不了國，在國內消費、國旅盛況下，引發台灣內需暢旺，再加上政府挹注的振興3倍券，對內需市場也可說是不無小補。

更重要的是，第三季後有更多節慶刺激內需為主的食品股，尤其進入農曆7月，中元普度是華人的傳統習俗，對休閒食品業者來說，是一年當中營收進補的「必爭之季」。

大多數商家、公司行號都會在接近中元節的這幾天供奉祭品，可看到一棟棟大樓前全都擺滿一桌又一桌的供品。因此，罐裝飲料、餅乾、泡麵等休閒食品全部熱賣，成為中元普度祭拜的熱門供品。市面上的許多老牌休閒食品，如旗下擁有知名品牌可樂果、元本山與萬歲牌的聯華食（1231），也很有機會受惠於這波中元普度的消費需求。

看旺後市 食品廠購地拚產能

聯華食今年前7月累計營收48.91億元，小幅衰退1％，業績表現幾乎不受疫情影響。不過，若只看7月單月營收7.87億元，月增15％，顯示下半年旺季已經慢慢浮現。

另外，值得注意的是，今年聯華食購置桃園觀音工業區7千坪土地。董事長李開源指出，原本林口廠一年生產約1千萬箱零食，產能已經滿載，且零食產品體積大，運送成本向來不低，而預計2022年正式啟用的觀音廠將能更靠近通路客戶，生產產品後直接進入倉庫配送，未來會節省不少運送費用。

由此可知，聯華食未來新廠落成後，不僅營收成長空間變大，成本也會降低，後市可以期待。

除了食品業者外，對零售、量販店通路業者來說，每年中元普度也同樣是「搶業績」大戰。從零售業龍頭統一到全聯，在中元節期間大力砸下的行銷廣告就可窺見，中元節是台灣零售業第三季最重要的檔期，在中元節加強刺激需求過後，訂單貢獻不容小覷。

緊接著1個月後的中秋節，則是全台灣「瘋烤肉」的季節，肉品相關的需求將會大幅攀升。根據日盛投顧的報告表示，中秋節前夕至農曆新年為台灣肉品旺季。

從行政院農糧署的資料也可以看出，今年受到疫情影響，肉品進口量減少，前7個月豬肉進口量相較於去年減少近4成、雞肉進口量只增加約12％，在肉品總進口量減少的情況下，法人評估肉品價格漲勢將有機會延續至中秋節旺季之後。

另一方面，受惠於健身風氣持續盛行，在超商、零售通路上架的雞胸肉產品，則成為運動員、注重健康的民眾補充高品質蛋白質的最佳補給品，是近年來白肉雞銷量成長的動力之一。台灣飼料與肉品大廠卜蜂（1215）因受惠於內需增加，今年前7月營收125.54億元，年增5.22％，在疫情下逆勢成長。

雞胸肉超夯 肉品廠業績增溫

國人最常消費的雞肉與豬肉，是卜蜂的主要營收來源。如前所述，由於豬肉上半年進口量衰退，使得台灣豬肉價格急遽攀升，再加上小麥價格下滑，飼料成本也會降低，更進一步提高卜蜂的毛利率。

雞肉除自養之外，卜蜂大多以農民契約飼養為主，然而活體白肉雞價格由中華民國養雞協會維持，而市場肉雞價格又由經銷商掌握，因此，過往雞肉利潤較低。

近年卜蜂開始致力於垂直整合，包含種雞飼養場、通路鋪貨到加工，降低成本之餘，也增加產品的附加價值，逐漸提升獲利能力，2019年稅前淨利率已經超過1成，創下歷年新高。

即使因8月底政府宣布開放美豬進口，市場預估對肉品業者可能造成不小衝擊，不過仔細觀察卜蜂的營收來源，還是以雞肉與其加工品為主，實際上受到的影響可能不大。

另一家肉品大廠大成（1210），飼料營收占比超過5成，肉品只占營收約2成，其中有高達9成是雞肉，豬肉比率更低，影響可能更小。

總體來說，不管外在環境如何，食物是人類生存的基本需求，比起科技類股，這類傳統食品內需股受到疫情的影響較小，受到景氣影響的程度也不大，所以不會有股價大幅波動的情形出現。而且這類型的企業，通常是價格穩定、配息亮眼的高殖利率題材，下半年業績隨著季節性的需求慢慢提高，趁著股價低檔，或許是一個可以進場的好機會。

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