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台股萬三關頭卡卡 主流股「從電子轉為傳產」兩招掌握籌碼穩定度挑好股

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文/陳唯泰】

最近的台股加權指數在「萬3關卡」之前整理，除了成交量忽大忽小，一度從3524億元萎縮至1801億元之外，逆勢衝高的是當沖比率，一度創下37％以上的新高，可見市場信心在這個階段出現了一定程度的動搖。

然而，這是正常現象，因為股價或指數漲多，勢必會有獲利回吐及居高思危的情緒。所以，位階高檔時，籌碼穩定度往往是重要的考量。

根據筆者過去的研究，籌碼穩定度跟籌碼結構有很大關係。一檔個股若法人在買超或千張大戶（大股東）持股在增加，股價表現往往比那些散戶進進出出，以及當沖客追高殺低的個股好得多。因此，現階段不妨觀察哪些個股是8月分法人熱愛、買超較多的個股，又有哪些個股的千張大戶持股比率出現增加或下滑。

首先檢視8月以來3大法人買超前10名，令人意外的是，根據統計資料，台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股竟然「榜上無名」，這也難怪近期指數一直卡在目前區間，呈現整理狀態。

法人買超類股 傳產比率增加

進一步分析3大法人買超前10名，發現傳產股比率明顯增加，或許買超張數仍略少於電子股，但兩者檔數已是5比5的局勢。其中，電子股主角也「換人做做看」了，開始轉向下游產業，例如面板、NB（筆電）、EMS（電子製造服務）組裝廠，指標股分別是群創（3481）、宏碁（2353），8月分法人買超這兩檔逾10萬張，股價又相對偏低，市場競逐。

傳產股集中在老牌的集團股龍頭，例如長榮（2603）、裕隆（2201）、華新（1605）。研判與疫情衝擊趨緩及商業活動重啟有一定程度關係。至於裕隆，應是減資後法人看好董事長嚴陳莉蓮大刀闊斧整頓、最壞時間已過去之故。

比較奇特的是，這些法人買超上榜的個股，基本面表現似乎沒有特別亮眼，累計營收成長表現最好的也只有7.5％，上半年也還有兩檔賠錢。以此推論，法人應已明瞭，疫情下想尋找獲利大幅成長的標的，除了生技防疫股之外並不容易，因此轉而從基本面轉機下手。

除了3大法人買超，可觀察8月以來千張大戶持股比率增加前10名。大戶持股的變化較無族群性，多視個股表現為主，而且與法人買超相比，千張大戶持股增加個股的累計營收及獲利表現，更不起眼。

不過，投資人也別輕忽這些基本面乍看缺乏亮點的個股，因為即使過去7個月表現不佳，此際又沒有董監改選等經營權之爭，大股東卻積極加碼，由此來看，不能排除這些個股出現轉機的可能性。

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