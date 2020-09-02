包裝看到「美國」二字還有人要吃嗎？ 鼎泰豐、義美、漢來表態採購原則

【文／鄭閔聲】

8月28日，總統蔡英文親自舉行記者會，宣布已責成政府相關部門，「在保障國民健康的前提下，依據科學證據與國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值。」也就是開放使用萊克多巴胺（俗稱瘦肉精，以下簡稱萊劑）的美國豬肉進口，相關規定將於明年1月1日生效。

「以後台灣的餐廳、小吃店，會不會到處都是瘦肉精美豬？」在那場記者會過後，許多民眾都有類似的疑問。

「美豬開放以後，鼎泰豐暫時不會考慮使用，未來應該也不會。」對於消費者的問題，知名餐飲品牌鼎泰豐董事長楊紀華給了這個答案。他的理由很簡單：「台灣豬肉品質符合鼎泰豐的需要，而且消費者對美豬有疑慮。」

進口豬占1成 多做加工原料

台灣民眾確實對含有瘦肉精的肉品懷有強烈疑慮，因此萊克多巴胺自2006年起，一直被政府列為禁藥，禁止殘留萊劑的肉品進入台灣市場，也不准國內畜牧業者使用。即使聯合國的國際食品法典委員會（CODEX）於2012年7月通過萊劑容許量標準，台灣仍堅持「牛豬分離」原則，僅容許30個月齡以下含萊劑牛肉進口，仍對豬肉維持禁令。

因此，當政府以「促進台美關係」為由，決定開放含萊劑豬肉進口，立刻引發正反兩極意見。

「這幾天一直有客人打電話來問：『你們的原料有沒有美國豬肉？』我們回答目前都是用台灣豬，有些人還會追問：那未來會不會用？」一家連鎖餐飲品牌分享的故事，也顯示消費者對「美豬」抱持高度的不信任。

其實，美國豬肉並不必然含有瘦肉精。根據農委會統計，2019年台灣一共從美國進口1萬1000多公噸的豬肉，在市占率約1成的進口豬肉中，排名第3大，略低於加拿大與西班牙；今年1到7月，也有6100多公噸的美國豬肉進入台灣市場，總量僅次於加拿大的1萬2千公噸。

過去10年來，加拿大一直穩居台灣進口豬肉的「市占率」冠軍，重要原因在於價格具競爭力。據農委會統計，2019年每公斤進口加拿大豬肉的平均價格為1.99美元，美豬則為2.61美元；西班牙與丹麥豬肉單價相對較高，2019年每公斤平均價格分別為3.72美元與3.06美元。

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