台灣名產走出去！佳德鳳梨酥當天下單現做送出關 逆勢賣進13國

【撰文‧今周刊編輯團隊】

疫情困住人、困不住貨，全球電商發展勢頭更熾熱火紅。近期，包括亞馬遜（Amazon）、蝦皮母公司Sea、Shopify等國際電商巨頭，最新一季的營收、獲利、股價都接連創下新高。

鏡頭轉回台灣，電商雙雄momo、PChome今年上半年營收、獲利同樣刷新歷年同期紀錄。據經濟部最新發布的產業統計顯示，上半年台灣零售業整體營收衰退3％，反觀，電商整體業績卻成長18％。

「化育者」解決痛點 台製商品透過電商銷往全球

實體零售業的數位轉型學問，當然不只是在電商平台開店這麼簡單而已。一來，隨著平台上店家數愈來愈多，如何讓消費者看見你，就是一門大學問。再者，若想把商品更進一步賣到海外去，金流、物流、貨品出關等，都是需要解決的痛點。

所幸，當現階段一個又一個協助品牌執行一站式數位解決方案服務的「化育者（enabler）」出現，讓台灣好物不怕疫情衝擊，上半年不但營收狂飆，甚至征戰全世界。

舉例來說，逾500家台灣知名伴手禮品牌，就透過直流電通（iCarry）的「客製化物流」，把自家明星商品直送全球13國。iCarry執行長陳彥甫透露，光是第2季，來自美國的跨境訂單更凶猛地急升1606％，「今年跨境電商訂單平均客單價達150美元，60天回購率達32至35％。」

跨境直送》佳德×iCarry 海外當天下單、現做寄出關 名店鳳梨酥賣進13國

疫情之下觀光客不來，讓老字號排隊名店佳德糕餅實體業績下滑約4成，但靠著跨境電商平台，一盒盒鳳梨酥當天現做直送海外，逆勢闖出新商機。

50倍！這是佳德3年來正式導入伴手禮電商平台之後，電商通路整體業績狂飆的成長數字。今年因疫情影響，外國觀光客不來，佳德反向操作，送鳳梨酥到海外，今年上半年跨境電商的業績，更大幅成長682％。

成立45年，全台家喻戶曉的老店佳德，為何這麼晚才擁抱電商通路？

「我們最講究的是鮮度，出貨日期一定要是製造日期當天，之前沒有任何一家電商符合期待。」負責營運、在佳德工作逾10年的陳經理直言，過去電商購買商品後一律進倉庫，等待消費者訂單，若7天甚至30天後才出貨，很可能因接近效期而影響品質。

因此，相較一般綜合電商平台先入庫、再分揀貨、出貨的「指送」，2016年成立的伴手禮平台直流電通（iCarry），主打接到訂單才讓廠商生產、當天發貨的「直送」服務，滿足了佳德的鮮度要求。「這是非常具有挑戰性的任務，他們有專業性可接下，我們就專注在產品上。」她補充說。

這波疫情之前，外國觀光客每年約挹注佳德五成營收，今年受疫情影響，佳德實體門市業績約下滑4成，但仍有本地客源當後盾。「當然電商有補一些（客人），他們沒有斷，不只觀光客，跨境爆發更彌補業績。」陳經理透露，雙方合作至今，電商業績成長50倍，佳德伴手禮更因此賣進全球13國。

美國、港澳最夯 伴手禮揚名國際、行銷台灣

攤開佳德電商成績單，上半年跨境電商業績逆勢成長六倍，美國、香港、澳門居銷售前3大市場。

問佳德目前電商營收占比，她低調不願透露，只簡單回答：「電商占幾成沒細算，量大時很大，電商有一定的進步空間，不過，現階段仍以實體門市業績為大宗。」

看好海外客人的回購商機，她不擔心電商與實體門市業績衝突，實體門市也有販售麵包、老婆餅等電商沒有的獨家商品，「最棒的地方是，客人喜歡台灣製造的伴手禮，（iCarry）上面有很多好產品，不管是因為買其他家伴手禮而看到佳德，或是因為買佳德伴手禮而看到其他家商品，對行銷台灣觀光來說，都是一件好事。」

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