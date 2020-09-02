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股票分拆代表可搶進？蘋果、特斯拉的案例告訴投資人 買股前先注意3件事

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自達志
圖取自達志

【文．林信男】

蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）於8月31日正式實施拆股計畫，兩家公司分別以「1拆4（1股分拆為4股）」、「1拆5」，進行股票分割、壓低股價，吸引許多散戶進場；昨日蘋果股價收漲3.39%，特斯拉收漲12.57%，帶動那斯達克綜合指數收高。

蘋果於7月30日宣布股票拆分消息，自當日以來（截至8月31日），股價上漲近36%，今年累計漲幅為75.77%；而8月11日宣布股票拆分的特斯拉，截至8月底，股價上漲近76%，今年累計漲幅達495.61%。

從上述兩家公司拆股後的表現來看，股票分拆似乎是一項「利多」，這些散戶原本「只可遠觀」的股票，價格突然變得相對親民，此時不買待何時？然而，外媒分析，投資人在考慮買進時，得先想想以下3個問題。

一、股票分拆會改變公司的基本面？

股票分拆後，會使股數增加、股價變低，但總市值不變；美國知名投資人、避險基金經理里昂‧庫柏曼（Leon Cooperman）對CNBC表示，「所有人都懂，分拆（股票）無法創造價值；我父親曾言，若你給我5張1美元的鈔票，跟我換1張5美元的鈔票，我不會獲得更多錢。」

投資人必須了解，股票分拆「不會改變公司的基本面」，對打算長期持有的投資人來說，公司營收、獲利、未來展望，顯然比股票分拆與否，更為重要。

二、以往的分拆經驗是漲、是跌？

自蘋果上市以來，該公司已執行過5次股票分拆（包含本次），前4次的時間點，分別為2014年6月9日（1拆7）、2005年2月28日（1拆2）、2000年6月21日（1拆2），以及1987年6月16日（1拆2）。

資料分析平台Kensho數據顯示，在前一次股票分拆後2周內，蘋果股價平均下跌5.6%，且先前4次分拆後，股價皆下跌；同期大盤表現則相對較佳，道瓊工業指數在蘋果股票分拆後2周，半數交易日上漲、半數交易日下跌，平均結果為微幅上漲。

投資研究公司CFRA首席投資策略分析師史托瓦爾（Sam Stovall）對CNBC指出，2014年進行股票分拆後，蘋果在接下來1年中，上漲了36%；但，2000年的那次股票分拆，卻因遭遇網路泡沫化，導致股價重挫約6成。

三、股市前景如何？

雖然昨日標普500、道瓊指數皆收低，但兩者8月分別上漲7.01%和7.57%，標普500指數更創下1986年以來8月最大漲幅；另一方面，昨天在蘋果、特斯拉股價大漲帶動下，那斯達克指數上漲79.82點（漲幅0.68%），收在11775.46點，再創收盤新高，8月累計漲幅達9.59%。

然而，Ally Invest首席投資策略師林賽‧貝爾（Lindsey Bell）認為，美國新一輪紓困案卡關、總統大選倒數計時，都為金融市場帶來許多不確定性，「不確定性增加，恐使波動性隨之增強。」

貝爾的說法，似乎可在人稱「恐慌指數」的「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（VIX）中，看見端倪；過去2個月，該指數累計下跌逾13%，但在近5個交易日中，VIX指數已上漲了18%。

關於蘋果、特斯拉實施拆股一事，華爾街分析師看法不一；不過，當投資人因前述兩家公司近期股價表現而心動時，最好還是提醒自己，先針對公司基本面、歷史數據和當前市場環境，進行綜合評估後，再決定是否進場。

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