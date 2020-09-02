「令和大叔」將主導台日關係！每天做200次仰臥起坐、4個月減重14公斤 他究竟是誰？

【文．劉煥彥】

日本首相安倍晉三上周宣布辭職後，輔佐他8年的內閣官房長官菅義偉儼然成為最可能接班人，已獲得日本執政黨自民黨內的前兩大派系支持，以及安倍默許，可望在本月16日自民黨內部選舉中出線，成為下一任自民黨總裁。

根據日本政治規則，只要能選上執政黨總裁，通常就是日本首相當然人選。

內閣官房長官就是日本政府發言人，在東京政治圈有「首相賢內助」的外號，角色接近我國的總統府發言人或行政院發言人，但實權更大。

這位71歲日本阿伯上台後，可望主導接下來的台日關係，他究竟是誰？

菅義偉是日本政壇異數 鄉下農家孩子踏入權力中心

根據日本經濟新聞去年做過的菅義偉人物專訪，他45年政治生涯有兩大特點，第一是他沒有任何政界淵源，家族或親戚裡沒有人投身政界，不像首相安倍是三代政治世家。

第二，菅義偉在講究派閥的日本政界中，很長一段時間不屬於任何一派，卻在2012年底，他在63歲可以當祖父的年紀，被老長官安倍欽點，成為日本史上在任時間最長的官房長官，甚至還可能再上一層樓。

每天要做200下仰臥起坐 原因是一度過重

自從2012年12月接任日本內閣官房長官後，菅義偉每天作息幾乎千篇一律，一大早起床先讀完所有大報，接著做100下仰臥起坐，再去外面走個40分鐘，即使下雨天也照走不誤。

菅義偉的官房長官工作時間長，經常從早餐、午餐到晚餐都是邊開會邊吃飯，晚上甚至有兩次工作晚餐。

忙碌的一天過完後，晚上他回到國會議員宿舍，再做100下仰臥起坐。

為何菅義偉能堅持如此自律習慣到現在？原來這跟他體重有關係，因為一度超過77公斤，被醫師警告有害健康。

他說：「我很會設定目標、養成習慣，所以設定目標要減重到70公斤以下。」皇天不負苦心人，他花了四個月減掉了14公斤。

如果以為他在周末兩天會好好休息，可就大錯特錯。「在周六及周日，我會從不同人聽取意見，主題都是我覺得必須處理，需要好好研究的」。

日經報導，菅義偉希望對世界大事及國政有第一手知識，他認為自己處於國家權力核心，因此一直需要了解老百姓看法，並搞清楚該推動什麼政策才對。

秋田農家長大 冬季大雪環境惡劣

菅義偉對於政治思想及個人作息的堅持，來自於幼時在老家秋田縣的成長經驗。

他生在一個草莓農家，「爸媽工作勤奮，他們忙完農事回到家時，我才要起床，鄉下人家都是像這樣。」

秋田縣位於日本東北地區，面對日本海，每年冬天都是全日本下雪量名列前茅之地。每次冬天受到大雪影響，菅義偉無法每天返家，住在中學附近的寄宿家庭裡，直到春天雪融才能回家。

他說：「只有在鄉間下大雪地方住過的人，才能體會這種感覺。我發現在不知不覺中，在鄉下長大培養出我的耐性。」

高中畢業後到東京發展 法政大學打開視野

菅義偉是個沒有家世背景的鄉下小孩，高中畢業後決定到東京闖一闖，曾在一家小工廠做事兩年，後來覺得沒改善現況，轉念投考大學，上了私立大學中學費較低的法政大學。

就在大學四年期間，他萌生進入政界發展的想法。

菅義偉說，「我開始覺得，政治才是推動世界前進的力量」，但他沒有任何政界人脈，後來突發奇想，找上學校的就業輔導中心，問說「可否幫我介紹給本校畢業的政界人士？」

1975年菅義偉26歲，他成為橫濱選出的國會眾議員小此木彥三郎的秘書，開啟了往後45年的政治生涯。

值得注意的是，若菅義偉順利上位，他也只是做完安倍還剩下整整一年的首相任期。到了2021年9月，自民黨將選舉新任總裁，也就是再下一任日本首相。

屆時72歲的菅義偉是否將爭取連任，或是黨內有更強對手出馬，只能留給時間證明。

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