快訊

不爽中央棄台投奔北京！索羅門大省將辦獨立公投

評／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲：828後的台美日變局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「令和大叔」將主導台日關係！每天做200次仰臥起坐、4個月減重14公斤 他究竟是誰？

聯合新聞網 / 今周刊
內閣官房長官菅義偉。圖取自菅義偉個人推特
內閣官房長官菅義偉。圖取自菅義偉個人推特

【文．劉煥彥】

日本首相安倍晉三上周宣布辭職後，輔佐他8年的內閣官房長官菅義偉儼然成為最可能接班人，已獲得日本執政黨自民黨內的前兩大派系支持，以及安倍默許，可望在本月16日自民黨內部選舉中出線，成為下一任自民黨總裁。

根據日本政治規則，只要能選上執政黨總裁，通常就是日本首相當然人選。

內閣官房長官就是日本政府發言人，在東京政治圈有「首相賢內助」的外號，角色接近我國的總統府發言人或行政院發言人，但實權更大。

這位71歲日本阿伯上台後，可望主導接下來的台日關係，他究竟是誰？

菅義偉是日本政壇異數　鄉下農家孩子踏入權力中心

根據日本經濟新聞去年做過的菅義偉人物專訪，他45年政治生涯有兩大特點，第一是他沒有任何政界淵源，家族或親戚裡沒有人投身政界，不像首相安倍是三代政治世家。

第二，菅義偉在講究派閥的日本政界中，很長一段時間不屬於任何一派，卻在2012年底，他在63歲可以當祖父的年紀，被老長官安倍欽點，成為日本史上在任時間最長的官房長官，甚至還可能再上一層樓。

每天要做200下仰臥起坐　原因是一度過重

自從2012年12月接任日本內閣官房長官後，菅義偉每天作息幾乎千篇一律，一大早起床先讀完所有大報，接著做100下仰臥起坐，再去外面走個40分鐘，即使下雨天也照走不誤。

菅義偉的官房長官工作時間長，經常從早餐、午餐到晚餐都是邊開會邊吃飯，晚上甚至有兩次工作晚餐。

忙碌的一天過完後，晚上他回到國會議員宿舍，再做100下仰臥起坐。

為何菅義偉能堅持如此自律習慣到現在？原來這跟他體重有關係，因為一度超過77公斤，被醫師警告有害健康。

他說：「我很會設定目標、養成習慣，所以設定目標要減重到70公斤以下。」皇天不負苦心人，他花了四個月減掉了14公斤。

如果以為他在周末兩天會好好休息，可就大錯特錯。「在周六及周日，我會從不同人聽取意見，主題都是我覺得必須處理，需要好好研究的」。

日經報導，菅義偉希望對世界大事及國政有第一手知識，他認為自己處於國家權力核心，因此一直需要了解老百姓看法，並搞清楚該推動什麼政策才對。

秋田農家長大　冬季大雪環境惡劣

菅義偉對於政治思想及個人作息的堅持，來自於幼時在老家秋田縣的成長經驗。

他生在一個草莓農家，「爸媽工作勤奮，他們忙完農事回到家時，我才要起床，鄉下人家都是像這樣。」

秋田縣位於日本東北地區，面對日本海，每年冬天都是全日本下雪量名列前茅之地。每次冬天受到大雪影響，菅義偉無法每天返家，住在中學附近的寄宿家庭裡，直到春天雪融才能回家。

他說：「只有在鄉間下大雪地方住過的人，才能體會這種感覺。我發現在不知不覺中，在鄉下長大培養出我的耐性。」

高中畢業後到東京發展　法政大學打開視野

菅義偉是個沒有家世背景的鄉下小孩，高中畢業後決定到東京闖一闖，曾在一家小工廠做事兩年，後來覺得沒改善現況，轉念投考大學，上了私立大學中學費較低的法政大學。

就在大學四年期間，他萌生進入政界發展的想法。

菅義偉說，「我開始覺得，政治才是推動世界前進的力量」，但他沒有任何政界人脈，後來突發奇想，找上學校的就業輔導中心，問說「可否幫我介紹給本校畢業的政界人士？」

1975年菅義偉26歲，他成為橫濱選出的國會眾議員小此木彥三郎的秘書，開啟了往後45年的政治生涯。

值得注意的是，若菅義偉順利上位，他也只是做完安倍還剩下整整一年的首相任期。到了2021年9月，自民黨將選舉新任總裁，也就是再下一任日本首相。

屆時72歲的菅義偉是否將爭取連任，或是黨內有更強對手出馬，只能留給時間證明。

延伸閱讀》

引甘迺迪名言反共產主義　捷克議長：我是台灣人！

第一間房子應該買來投資，還是自住？專家給首購族的建議：先問自己一個問題

不只是機車共享，威摩車聯網實現新經濟生活圈

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

包裝看到「美國」二字還有人要吃嗎？ 鼎泰豐、義美、漢來表態採購原則

政府將於明年1月1日，開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，但因消費者缺乏信心，餐飲集團與食品業者紛紛表態不會考慮引進美豬。

左砍門店數 右拓萬坪土地蓋新廠 這家「鄉下麥當勞」客單價衝三位數

去年，早安美芝城在南科買下近萬坪土地蓋新廠，與台積電、谷歌為鄰；大舉投資全為品牌轉型鋪路，擁有上千家加盟店的早安美芝城要如何「大象轉身」？ 又能不虧錢？

台股萬三關頭卡卡 主流股「從電子轉為傳產」兩招掌握籌碼穩定度挑好股

進入8月，台股呈現區間震盪的態勢，而主流股也悄悄由電子轉為傳產，與其短線追高殺低，不妨依據法人與大戶的籌碼動向，決定該如何布局。

台灣名產走出去！佳德鳳梨酥當天下單現做送出關 逆勢賣進13國

疫情困住人、困不住貨，全球電商發展勢頭更熾熱火紅。近期，包括亞馬遜（Amazon）、蝦皮母公司Sea、Shopify等國際電商巨頭，最新一季的營收、獲利、股價都接連創下新高。

股票分拆代表可搶進？蘋果、特斯拉的案例告訴投資人 買股前先注意3件事

蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）於8月31日正式實施拆股計畫，兩家公司分別以「1拆4（1股分拆為4股）」、「1拆5」，進行股票分割、壓低股價，吸引許多散戶進場；昨日蘋果股價收漲3.39%，特斯拉收漲12.57%，帶動那斯達克綜合指數收高。

「令和大叔」將主導台日關係！每天做200次仰臥起坐、4個月減重14公斤 他究竟是誰？

日本首相安倍晉三上周宣布辭職後，輔佐他8年的內閣官房長官菅義偉儼然成為最可能接班人，已獲得日本執政黨自民黨內的前兩大派系支持，以及安倍默許，可望在本月16日自民黨內部選舉中出線，成為下一任自民黨總裁。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

租賃新制上路！租屋前應注意6重點 遇到「3大不對等」該如何自保？

新版租賃契約將於9月1日上路，內容包括電費不得超過台電電費上限、租賃期間不得調漲租金、明訂租賃雙方提前終止租約之情形等6大重點，對租屋族而言，有助促進與房東間的對等關係；不過，房仲業者提醒，民眾租屋時，仍常有資訊、預算及品質不對等的問題，仍須審慎應對。

巴菲特旗下波克夏在「5家公司」持股逾5% 股神教我們的5堂投資課

8月30日，外媒陸續報導2則消息，一是「股神」巴菲特滿90歲了，二是他旗下控股公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）宣布，在過去12個月內，已收購伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產，以及住友商事等日本5大商社，略高於5%的股份。

熱門新聞

包裝看到「美國」二字還有人要吃嗎？ 鼎泰豐、義美、漢來表態採購原則

「令和大叔」將主導台日關係！每天做200次仰臥起坐、4個月減重14公斤 他究竟是誰？

股票分拆代表可搶進？蘋果、特斯拉的案例告訴投資人 買股前先注意3件事

台股萬三關頭卡卡 主流股「從電子轉為傳產」兩招掌握籌碼穩定度挑好股

左砍門店數 右拓萬坪土地蓋新廠 這家「鄉下麥當勞」客單價衝三位數

台灣名產走出去！佳德鳳梨酥當天下單現做送出關 逆勢賣進13國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。