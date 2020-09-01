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租賃新制上路！租屋前應注意6重點 遇到「3大不對等」該如何自保？

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自達志
圖取自達志

【文．黃健誠】

新版租賃契約將於9月1日上路，內容包括電費不得超過台電電費上限、租賃期間不得調漲租金、明訂租賃雙方提前終止租約之情形等6大重點，對租屋族而言，有助促進與房東間的對等關係；不過，房仲業者提醒，民眾租屋時，仍常有資訊、預算及品質不對等的問題，仍須審慎應對。

簽約前應詳閱契約書內容　建議採用新版住宅租賃契約

內政部表示，新版租賃契約內容包括6大重點，第一、租賃期間不得調漲租金；第二、電費不超過台電夏月及非夏月最高每度金額；第三、住宅修繕期間不能居住使用，可要求扣除部分租金；第四、明定租賃雙方得提前終止租約之情形；第五、房客遺留物經催告不取回，視為拋棄所有權；第六、不得限制房客遷戶籍及申報租賃費用支出。

內政部也提醒，民眾簽訂租賃契約前，一定要詳閱契約書內容，並儘量採用新版住宅租賃契約，若有任何塗改，雙方須於更改處簽名或蓋章，確保雙方權益，民眾若需要新版住宅租賃契約，可至內政部地政司網站「租賃條例專區」中下載。

若遇到新簽訂契約內容與規定不符部分，可要求出租人修改或拒絕簽約，以此保障自身權益。另外，若租約內容與規定不符部分，依消費者保護法第56條之1規定，經限期改正而屆期不改正者，可處3萬至30萬罰鍰。

「資訊、預算、品質」三大不對等　租屋族如何應對？

雖然新制上路後，有助改善房客與房東間的對等關係，但中信房屋研展室副理張漢超認為，相較於住宅買賣，租賃資訊仍相當不透明，例如內政部「不動產交易實價查詢服務網」，雖有不動產租賃案件的揭露，但資料筆數過少，幾乎無法作為參考。

張漢超也說，據內政部調查，在「無自有住宅受訪者」中，有近4成的住屋屬於「租賃」，台北市、新北市及桃園市，更超過4成，顯見租屋需求、市場之大，但理想標的卻未必好找，這也使居住品質成為租屋族最在意的問題。

對於租屋族該如何保障自身權益，張漢超建議，若沒有太多租屋經驗，民眾可透過仲介業者找房，取代從報章廣告、路上隨處可見的租屋啟事尋找物件等方式。

張漢超說，雖然透過仲介租屋，需支付仲介費，但房源及屋況、品質都會有一定水準，因正規的仲介業者執行業務，都必須遵循內政部相關規定，契約內容也須符合法規，有助保障租屋族的權益。

若考量到租屋預算，張漢超則建議，若無「非市區不可」的考量，不妨從交通便利的蛋白區來找屋，以時間換取金錢的方式找尋租屋標的，也更容易找到寬敞的居住空間。

張漢超說，若執意住在市區，空間小、租金高，但居住品質卻不見得好，因此若朝向外圍區域找房，不僅有機會找到寬敞舒適的居住空間，租金比起蛋黃區也相對較低，民眾租屋不妨以此思維來取得適合自己的折衷點，讓自己在租金負擔與通勤時間之間，能取得平衡。

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