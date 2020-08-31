道瓊剔除艾克森美孚！謝金河：石油及石化產業面臨空前考驗 台塑請小心

【文．謝金河】

Exxon殞落，台塑集團請小心！

美國道瓊工業成分股再度調整成分股，這次三家進，三家出，最受矚目的是雲端運算產品服務公司Salesforce取代Exxon，Amgen替代Pfizer，Honeywell取代Raytheon，這其中最令人震驚的是Exxon石油被踢了出來。

從1928年以來，Exxon石油就是道瓊工業指數成份股的重量級王牌，2007年Exxon股價漲到100美元以上，市值一度達5250億美元，是全球巿值最大的企業。那個時候油價飆漲，最高漲到147美元，那時《今周刊》邀請末日博士麥嘉華來台演講，他預測油價會漲到300美元以上，那是石油盛世的時代。

2014年3月，我在《今周刊》的專欄寫到Exxon，那個時候，Apple市值達4817億成為市值之王，Google以3939億美元超越Exxon的3880億美元，Exxon在2014年仍然排在第三，現在剩下1720億美元，取代Exxon的Salesforce市值跑到2103.73億美元，從09年以來，股價大漲20倍。Salesforce成為微軟以外最突出的雲端服務公司。

從Exxon的殞落來看，石油及石化產業正面臨空前考驗，除了ESG的壓力，百年來石油產業經營模式創新有限，這次疫情重創航空，郵輪產業，油價期貨一度跌到負值，台塑四寶已有兩季出現虧損，王文淵最近又為ECFA請命，這些年倚重中國大陸市場的傳統產業都面臨經營壓力，台玻，寶成，正新輪胎都傳出虧損。

台塑四寶的股價去年全面下跌，今年仍欲振乏力。中國大陸的中國石油剛剛公佈上半年虧損299.69億人民幣，中國石油股價從15.36跌到4.48人民幣，狀況也很慘烈。

這個全球石油及石化產業的百年衝擊正對著台塑集團迎面衝擊過來，從Exxon的殞落，過去半世紀以來，台灣產業的中流砥柱恐將遭受前所未有的撞撃！

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