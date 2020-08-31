館長遭槍擊！「狂粉」由愛生恨恐出現哪些行為？精神科醫師這樣說

【文．林信男】

知名網紅「館長」陳之漢，今（28）日凌晨在自家健身中心門口遭人槍擊，右手臂、右大腿及右腳踝中彈，經送往林口長庚醫院，接受手術治療後，目前狀況穩定；據悉，自行投案的劉姓嫌犯，是館長的「狂粉」，之前曾以言語、肢體碰觸等方式騷擾館長，而此事也讓「狂粉」的心理狀態，再度成為熱門議題。

不少知名藝人、網紅，都曾遭遇「狂粉」騷擾，舉凡跟蹤、肢體碰觸，甚至自稱是藝人的另一半等誇張行徑，往往令當事人不堪其擾、極為頭痛。

不理性行為 涉及三層次心理因素

對於「狂粉」為何會出現不理性的行為，臺安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典分析，這類人格特質，會涉及3個層次的心理因素，第1層次是偶像崇拜，例如追星、參加演唱會等；第2層次是愛慕崇拜，有情感投射成分，想和對方在一起；第3層次最深，是所有情感的投射，「生活重心只剩這個」。

許正典解釋，第3層次的情感投射最極端，希望成為對方的「唯一」，而此類人格特質，從一些蛛絲馬跡，就可察覺，像是在情感投射對象的臉書不斷留言，甚至跟蹤對方，猶如「背後靈」的行徑，都是明顯行為，「如果對方不能滿足他的情感投射，可能就會由愛生恨。」

內湖三總精神醫學部主任葉啟斌指出，「狂粉」不理性的行為，源自對現實生活界線的不清楚；例如，某個藝人的形象，是他想要、希望效法或成為模範的，「狂粉」就會從心靈的連結，跨過界線，變成身體上的連結，出現觸碰對方、毛手毛腳等打破人際界線的行徑。

自我中心看事物 人際互動能力弱

「有些人不能滿足現狀，只會用自我中心看待事情，卻無法察覺他人的存在，人際社會互動能力比較弱。」葉啟斌說，這種人會試探對方的底線，「當他得寸進尺，你就要小心，他可能是無法『踩剎車』的人」，所謂「踩剎車」是大腦的一種能力，若失去這種能力，行為就可能脫序，越過人際界線。

葉啟斌表示，屬於衝動型人格者，也可能出現上述行為；這類人格特質，有生理因素，也有後天環境因素，若兒時沒被好好教導要尊重他人，被過度溺愛者，長大後逾越人際界線的機率，相對較高。

治療方面，許正典說，對於第3層次，也就是情感完全投射、行為衝動者，醫師會對這類患者，進行現實感的調整，使其回歸崇拜偶像的初衷，並協助患者進行日常活動（例如工作、學業），維繫一般的人際關係。

葉啟斌說，治療時須先評估，是生理因素居多，或心理因素居多，除藥物治療外，心理治療、人際關係治療或家族治療，都是可能採取的方法。

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