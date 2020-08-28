快訊

槍擊影片曝光！館長翻滾一圈倒地 黃國昌：非警告、思慮縝密

林口長庚：館長7小時手術順利 不至於有後遺症

如果華為逃生門被鎖死！ 謝金河：2億支手機的市場落誰家？

聯合新聞網 / 今周刊

【撰文 謝金河】

上週四台股盤中重挫634點，有媒體說是中國在軍演，但軍演近來很頻繁，台股並沒有受到太大影響，而是華為的效應，造成台股與華為連結的供應鏈大受影響，造成的股價下跌所致，可以想見華為對台灣產業的影響力非同小可。

最明顯的是聯發科受到這個衝擊，股價從763元跌至551元，市值一下子蒸發逾三千億元，原因是聯發科4G手機晶片在華為市占率達50到54%，5G晶片占60到63%，從去年5月美國下禁令迄今，聯發科對華為出貨比重增加36%，高於高通的30%。如果這次川普下定決心要把華為的逃生門封死，這會影響華為一年大約2億支手機的出貨量。

接下來要思考的是華為的逃生門被鎖住，是不是就此退出江湖？川普有沒有能力對華為造成一槍斃命的效果？華為的手機及手機晶片廠海思有沒有活路？

二是物質不滅定律，如果華為果真被鎖喉，那麼2億支手機的市場會落誰家？到目前來看，小米似乎已挺身而出。今天小米股價大漲11.43%，股價創下21.75港元波段新高，小米從3月的9.2港元起漲，已經大漲一倍多，這兩天小米公布財報，第二季淨利44.98億人民幣，成長130.8%，小米的手機排在華為，三星，蘋果之後，高居全球第四，如果華為被鎖喉，中國市場將被小米，Oppo，Vivo刮分，小米可能是最大受益者。

最近相機鏡頭模組廠舜宇光學公布上半年浄利只有3.2億人民幣，衰退58%，除了舜宇，台灣的大立光也十分不理想，看起來華為力道正式減弱。

三是聯發科這回受到華為衝擊很大，如果華為力道減弱，剩下的中國手機品牌市場，聯發科必須更積極搶進。另一方面，蘋果一定卯足全力打入印度低價手機市場，蘋果要生產低價手機必須借助台灣代工廠商，這個時候，聯發科過去從未在蘋果供應鏈扮演任何角色，未來在印度低價手機市場，也許聯發科可以努力看看！

延伸閱讀》

「藝Fun券2.0」來囉！加發60萬份「紙本券」8月底開放註冊　符合3資格就可申請

設計師午休趴睡30分鐘卻「右耳全聾」 耳鼻喉醫：原因這兩個，全台上班族小心了！

亞洲復甦之路：可能出現的軌跡與投資機會

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

如果華為逃生門被鎖死！ 謝金河：2億支手機的市場落誰家？

上週四台股盤中重挫634點，有媒體說是中國在軍演，但軍演近來很頻繁，台股並沒有受到太大影響，而是華為的效應，造成台股與華為連結的供應鏈大受影響，造成的股價下跌所致，可以想見華為對台灣產業的影響力非同小可。

北京當局樂見川普連任？被批「逢中必軟」的拜登對習近平其實是個威脅

「倘若我在大選中落敗，中國將擁有美國，你們不得不學習說中文。」積極爭取連任的美國總統川普屢次大打「反中牌」，不僅批評民主黨總統候選人拜登對中國軟弱，甚至描繪美國人可能得被迫學中文的景象，盼藉此提升支持率；不過，對北京當局而言，川普和拜登，誰帶來的威脅較大？答案未必如想像中篤定。

「高記」8/30熄燈 第三代想在永康街重起爐灶 房仲提醒需留意這些眉角

台北市永康商圈70年老字號「高記」，因店面2、3樓違規，頻遭罰款，現址將於8月30日吹熄燈號；對此，高記第三代朱怡穎透露，預計年底前另尋新址開店，應會繼續於商圈附近營業。

從家庭主婦到掌千億集團 嚴陳莉蓮接班兩年如何幫裕隆驚渡暴風雨？

去年7、8月間、嚴凱泰過世後約莫半年，其遺孀嚴陳莉蓮、現任裕隆集團女當家，面臨了接位以來第一個嚴峻考驗。當時金融圈驚傳，好幾家裕隆集團長期往來的銀行，不約而同向裕隆提出紅色警示。銀行界的共識是：如果再不積極整頓財務，將立刻緊縮對裕隆的借款額度。

股價飆13年新高！這家56年化工廠如何靠快篩試劑變身防疫國家隊？

56年老字號化工廠長興，默默打造一支生醫團隊，在新冠肺炎疫情中一舉成名，除了成為首家獲疾管署快篩試劑授權廠商，也即將在9月正式量產。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

有紅字是異常 沒紅字就算健康？幫你判讀健檢報告、掌握身體狀況

若你重視保健，定期做過不同醫院的健檢，認真看過健檢報告，可能會產生疑問：同一個項目，為什麼各家參考值不一樣，有無統一標準？該如何判斷自己是否健康？

一個「無症狀確診者」等於台灣防疫破功？看懂「該不該普篩」的兩極意見

彰化縣衛生局主動對居家檢疫者進行採檢，引發正反兩極意見。現行「症狀式篩檢」與「接觸者追蹤」策略，至今成效良好，若無特殊變化，不需貿然調整。

川普獲共和黨正式提名！若拜登勝選股市就慘了？3角度分析美股走勢

繼民主黨上周於全國代表大會中，正式提名拜登與賀錦麗，成為總統、副總統候選人後，共和黨也在24日登場的全代會上，正式提名現任總統川普、副總統潘斯，爭取連任；在兩黨人選底定的情況下，投資人最關心的，莫過於選舉結果，可能對股市造成的影響；對此，外媒已透過分析報導，提出了相關預測。

熱門新聞

達利歐、巴菲特改抱黃金！看透兩大股神的新買進邏輯

年輕時只嚮往李白的狂放 蔣勳：杜甫等著你50歲跟他道歉

餐廳求變回不去了 後疫情世界還需要米其林嗎？

工具機天王遇斷鏈潮 怎麼堅持豐田管理的零庫存

北京當局樂見川普連任？被批「逢中必軟」的拜登對習近平其實是個威脅

如果華為逃生門被鎖死！ 謝金河：2億支手機的市場落誰家？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。