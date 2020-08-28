如果華為逃生門被鎖死！ 謝金河：2億支手機的市場落誰家？

【撰文 謝金河】

上週四台股盤中重挫634點，有媒體說是中國在軍演，但軍演近來很頻繁，台股並沒有受到太大影響，而是華為的效應，造成台股與華為連結的供應鏈大受影響，造成的股價下跌所致，可以想見華為對台灣產業的影響力非同小可。

最明顯的是聯發科受到這個衝擊，股價從763元跌至551元，市值一下子蒸發逾三千億元，原因是聯發科4G手機晶片在華為市占率達50到54%，5G晶片占60到63%，從去年5月美國下禁令迄今，聯發科對華為出貨比重增加36%，高於高通的30%。如果這次川普下定決心要把華為的逃生門封死，這會影響華為一年大約2億支手機的出貨量。

接下來要思考的是華為的逃生門被鎖住，是不是就此退出江湖？川普有沒有能力對華為造成一槍斃命的效果？華為的手機及手機晶片廠海思有沒有活路？

二是物質不滅定律，如果華為果真被鎖喉，那麼2億支手機的市場會落誰家？到目前來看，小米似乎已挺身而出。今天小米股價大漲11.43%，股價創下21.75港元波段新高，小米從3月的9.2港元起漲，已經大漲一倍多，這兩天小米公布財報，第二季淨利44.98億人民幣，成長130.8%，小米的手機排在華為，三星，蘋果之後，高居全球第四，如果華為被鎖喉，中國市場將被小米，Oppo，Vivo刮分，小米可能是最大受益者。

最近相機鏡頭模組廠舜宇光學公布上半年浄利只有3.2億人民幣，衰退58%，除了舜宇，台灣的大立光也十分不理想，看起來華為力道正式減弱。

三是聯發科這回受到華為衝擊很大，如果華為力道減弱，剩下的中國手機品牌市場，聯發科必須更積極搶進。另一方面，蘋果一定卯足全力打入印度低價手機市場，蘋果要生產低價手機必須借助台灣代工廠商，這個時候，聯發科過去從未在蘋果供應鏈扮演任何角色，未來在印度低價手機市場，也許聯發科可以努力看看！

延伸閱讀》

「藝Fun券2.0」來囉！加發60萬份「紙本券」8月底開放註冊 符合3資格就可申請

設計師午休趴睡30分鐘卻「右耳全聾」 耳鼻喉醫：原因這兩個，全台上班族小心了！

亞洲復甦之路：可能出現的軌跡與投資機會

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】