北京當局樂見川普連任？被批「逢中必軟」的拜登對習近平其實是個威脅

【撰文 林信男】

「倘若我在大選中落敗，中國將擁有美國，你們不得不學習說中文。」積極爭取連任的美國總統川普屢次大打「反中牌」，不僅批評民主黨總統候選人拜登對中國軟弱，甚至描繪美國人可能得被迫學中文的景象，盼藉此提升支持率；不過，對北京當局而言，川普和拜登，誰帶來的威脅較大？答案未必如想像中篤定。

川普挑起美中貿易戰、封殺華為、譴責中國未能及時阻止新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的大規模傳染，並稱其為「中國病毒」；從前述種種行徑來看，川普對中國的態度，可謂極不友善，在此情況下，北京當局不希望川普連任，顯然是個「合理期待」，不過，拜登勝選，對中國就是件「好事」？事情似乎沒這麼簡單。

共和、民主兩黨 對中國皆採強硬立場

共和黨和民主黨，在政策上，確實存在許多對立，但從「對中國的態度」來看，雙方都主張，採取強硬立場，這點，在川普的言行中，已發揮得淋漓盡致，而觀察拜登的言論，也可看出相關跡象；例如，在民主黨總統初選辯論中，拜登稱中國國家主席習近平為「惡棍」（thug），「骨子裡瞧不起民主」。

拜登陣營競選廣告也批評，川普政府未能要求中國，為新冠肺炎疫情負起責任；此外，先前民主黨在全國代表大會中，通過了2020年黨綱，在這份92頁的黨綱中，共提及中國22次，並寫道，「民主黨人將對中國或其他試圖削弱美國製造業的國家，採取積極行動」、「譴責中國在新疆大規模拘禁維吾爾族」等內容。

根據CNN報導，美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納（William Evanina），於8月7日提出的最新報告中指出，中國認為川普是「不可預測的」，且川普或許無法順利連任；該報導解讀，川普的不可預測性，是北京當局「可能較偏好」拜登的原因。

中國偏好拜登或川普？短、長期觀點不同

然而，美國克萊蒙特‧麥肯納學院（Claremont Mckenna College）政治學教授、《出賣中國：權貴資本主義的起源與共產黨政權的潰敗》（China's Crony Capitalism）一書的作者裴敏欣（Minxin Pei）認為，北京當局對川普和拜登的態度，取決於短期或長期觀點。

就短期觀點而言，川普落選、拜登勝選，或許可讓嚴重惡化的美中關係，暫時喘口氣，但從長期觀點來看，川普的言行，很難獲得國際盟友支持，這將使中國取得更大的空間；假設川普連任，美國內部會出現更多分歧，與中國長期對抗的能力，將因此被弱化。

相較之下，若拜登勝選，美國較有機會獲得盟友支持、創造多邊合作，有助其制定與中國長期周旋的戰略，成為一股抑制中國的力量。

拜登民調占上風 川普支持率略有回升

至於川普和拜登，誰的勝選機率較高？CNN於8月17日發布的民調顯示，拜登獲得51%的支持率，川普則為42%，且該結果與過去2個月來的民調，極為相近；不過，CNBC和Change Research於26日公布的民調指出，美國選民對疫情的擔憂程度，有所減輕，而川普的支持率，也略有提升。

由CNBC和Change Research進行的調查可得知，在亞利桑那州、佛羅里達州、密西根州、北卡羅來納州、賓州，以及威斯康辛州，有66%的選民表示，他們對新冠肺炎疫情「非常關切」，該結果較先前的調查，下降了3個百分點；而對疫情極為擔憂的選民，也從先前的49%，降至45%。

受訪選民中，有48%認同川普政府的施政，不認同者占52%；在2周前的調查中，有46%的選民認同川普政府的施政，54%不認同；而川普政府的防疫措施，在本次調查中，獲得47%選民的認同（本月初調查僅44%），創5月中旬以來最高水平。

▲拜登和川普在6個搖擺州的支持率。（資料來源：CNBC／林信男製表）

上述6個搖擺州中，拜登的支持率仍優於川普，CNBC分析，拜登在全代會中的演說，使他獲得更多支持；接下來，川普也將在共和黨全代會的最後一天（美東時間27日），發表接受共和黨正式提名為總統候選人的演說，屆時，他的言論，能否為自己爭取到加分機會，勢必成為外界關注焦點。

距離美國總統大選，只剩2個多月，最後究竟是川普順利連任，或拜登入主白宮，現階段仍難以斷言。

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