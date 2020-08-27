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「高記」8/30熄燈 第三代想在永康街重起爐灶 房仲提醒需留意這些眉角

聯合新聞網 / 今周刊
攝影：蘇君薇
攝影：蘇君薇

【撰文 蘇君薇、黃健誠】

台北市永康商圈70年老字號「高記」，因店面2、3樓違規，頻遭罰款，現址將於8月30日吹熄燈號；對此，高記第三代朱怡穎透露，預計年底前另尋新址開店，應會繼續於商圈附近營業。

高記26日上午舉行記者會，朱怡穎感性表示，自己從小跟著高記長大，對熄燈感到不捨，資深員工更當場哽咽落淚，感念老闆即使面臨虧損，也盡力讓員工維持生計。

朱怡穎透露，8月30日為現址最後營業日，隔日起將展開搬遷打包，預估一周內結束；同時，預計資遣60、70名員工，現已向勞動局通報大量解雇。

新店面仍在找尋中　擬採「年輕化」設計風格

外界好奇，新址將落腳何處？朱怡穎回應，目前仍在尋找新店面，應會在商圈附近，就初步概念而言，新店址將位於大馬路上、規劃一層樓，採取較年輕的設計風格。

永康商圈協進會理事長李慶隆則強調，不會讓高記離開商圈，將協助高記尋找新址，「高記的燈永不熄滅，換一個點會更好！」

另，朱怡穎指出，自公告結束營業後，本周來客數爆量，目前已無法預訂、需現場候位，招牌商品煎包也限點一鍋。

想在永康街重起爐灶？找合適店面眉角多

對於高記有意於原址附近，找新店面繼續營業一事，房仲業者提出3項需要注意的重點。

一、永康商圈「小而美」店家居多　大坪數店面難尋

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，想在永康商圈找大面積店面，會比較困難；主因在於，該商圈相當有特色，以「小而美」店家居多，例如特色小吃、文青咖啡店等。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也認為，永康商圈以小坪數物件居多，高記未必能在當地，找到合適店面。

徐佳馨說，永康商圈的店面租金，平均每坪約1萬至1萬5000元左右，雖然受到疫情衝擊，少了不少國際觀光客，但空置率仍相當低，維持在3%以下。

二、商圈人潮轉移現象

張旭嵐分析，近年來，信義商圈的百貨公司越來越多，吸引不少國際餐飲品牌進駐，「吸走」不少天母及永康商圈的人潮，高記未來是否要繼續走街邊店的形式，值得思考。

此外，張旭嵐也說，高記此次因法規問題停業，若要找新址重新營業，可能會被外界以放大鏡檢視，因此尋覓新址時，勢必要做更全面的考量，才能找到合適店面。

三、可考慮轉戰百貨公司

張旭嵐認為，基於商圈人潮轉移的考量，高記或許可考慮，走鼎泰豐的路線，轉戰百貨公司。

徐佳馨則強調，高記原址若要租給其他業者，恐怕僅剩一樓店面能出租，二、三樓皆無法使用，因此未來此店面由誰承租、店面租金開價多少，相當值得留意。

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