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股價飆13年新高！這家56年化工廠如何靠快篩試劑變身防疫國家隊？

聯合新聞網 / 今周刊
唐紹航
唐紹航

【文 / 張玉鉉】

56年老字號化工廠長興，默默打造一支生醫團隊，在新冠肺炎疫情中一舉成名，除了成為首家獲疾管署快篩試劑授權廠商，也即將在9月正式量產。

8月初，老字號化工廠長興材料，成了首家獲疾管署新冠肺炎快篩試劑授權的企業，12日經食藥署核准通過量產販售，推升近期股價創2007年以來新高！

熬7年 登革熱經驗派上用場

去年營收404億元、每股盈餘1.99元的長興，事業涵蓋合成樹脂、特殊化學品、電子材料，目前為亞洲第一大樹脂供應商；這家化工廠看似與生醫搭不上邊，但早在2013年就默默耕耘生醫領域。

「公司到現在56年，一直思考如何突破現有範疇，或發展具未來性的事業。」長興材料總經理、總營運長毛惠寬觀察，人口高齡化、平均壽命延長等，便嘗試用既有材料生產相關醫材，像是血糖試片親水膜等。

為了轉進新領域，長興打造一支新研發團隊。由長興材料研究所副所長張繼綱領軍，初始的15人皆自企業外招聘，包含現今新產品研發部生物材料技術組主任研究員王璽凱等「博士」等級成員，如今生醫團隊約擴編到25人。

很難想像一戰成名前，年研究經費高達6千萬元的生醫團隊，曾經因為沒戰功而不被看好。

醫材領域光有技術還不夠，「後進者想打入醫療材料供應鏈不容易。」張繼綱直言，生醫產業注重供應鏈完整性與穩定度，例如血糖產業鏈成熟，業者不願輕易更換材料，即使降價亦然。

挑戰還不只如此，當時，長興內部研究方向有朝上游原料開發、下游貼近產業等，主題較發散；兩年前，終於被下通牒要求聚焦研究方向。

團隊想起在2015年，觀察到每年台灣南部多有登革熱病例，且該病屬地域性，屬於利基型產品，較適合發展初期的長興生醫團隊，也較能避開歐美大廠競爭，便著手研究，並第一次主動找上疾管署合作，開發出全世界第一個登革熱血清抗原分型快篩試片，遂把方向收斂，朝體外檢測發展。

雙方因為成功合作經驗有了信任，今年3月，疾管署上門詢問新冠肺炎快篩試劑開發意願，由疾管署提供關鍵原材料、檢體測試平台，長興則扮演技術、經驗支援。

「10天就研發出第一個版本試劑並通過疾管署內測。」王璽凱回憶，雙方密集討論，「光是針對試劑表現如何再精進，就曾討論好幾小時。」

4月初當研究初有成果，上報給自家董事長高國倫，「他相當驚訝！」王璽凱回憶，當時高國倫第一時間也不可置信地脫口而出，「你們成功了，怎麼可能！」一邊立馬請人準備豐盛下午茶慰勞團隊！

他解釋，大方向是要快速辨別人體是否被感染過，但如何開發出不受血液內雜蛋白影響，且確保結果判讀正確性的配方，是較大的門檻。

「一般化學材料能與單一客戶溝通，但試劑出去面對上千萬人，無法一一說明。」長興材料副總經理、技術長陳金源強調，試劑產品光品管就有6、7個環節，在穩定度與一致性的要求，比起一般化學材料頂多1、2個，更加嚴格。

因此長興蒐集超過344位檢體，「目前認證法規須有陽性病例15位、陰性病例50位即可。」王璽凱表示，能在短時間內不斷嘗試，累積超過10次版本，才從3至5家合作廠商中脫穎而出。

毛利衝 目標月產千萬劑

他透露，奠基於登革熱快篩試片經驗，對於配方拿捏、材料等會有何效果較了解，「接到疾管署回復OK，相當開心，但不敢大意，還重複驗證好幾次，確保送去的版本不是運氣好、碰巧做出來的。」

食藥署醫療器材及化粧品組研究員王兆儀指出，新冠肺炎試劑開發的困難點，為陽性檢體太少；且以抗體為標的的試劑，送件10案目前僅通過3案，長興即為其一。

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