聽新聞
test
0:00 / 0:00

一個「無症狀確診者」等於台灣防疫破功？看懂「該不該普篩」的兩極意見

聯合新聞網 / 今周刊
彰化縣政府提供
彰化縣政府提供

【文 / 楊竣傑】

彰化縣衛生局主動對居家檢疫者進行採檢，引發正反兩極意見。現行「症狀式篩檢」與「接觸者追蹤」策略，至今成效良好，若無特殊變化，不需貿然調整。

「我們彰化就是做得多一點……。如果重來，我還是會做。」8月21日，彰化縣衛生局長葉彥伯公開受訪，為彰化縣數月來，持續針對無症狀居家檢疫者採檢的政策辯護。

「大家都講多做一點，何錯之有……，我印象非常深刻的一句話，『多做一點，檢驗陰性就安心了，家人也放心了。』這兩天我不斷聽到這句話，令我是憂心忡忡。」隔天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中立刻在記者會上回應，地方政府的「多做一點」，恐將成為台灣防疫的大破口。

讓中央與地方隔空互槓的起源，是8月17日，一位自美國返台的十多歲少年，在居家檢疫期間確診。由於這起個案自入境到確診皆未出現症狀，不符合「有症狀才採檢」的防疫原則，疫情指揮中心進一步追查後發現，執行採檢的彰化縣衛生局，早在4月起就基於「多做一點」的立場，主動篩檢無症狀居家檢疫者，至今篩檢數已逾1千4百件。

這起案例被「意外」揪出後，世界衛生組織（WHO），恰巧於8月18日表示，新冠病毒多透過20到40歲之間、且「不知道自己感染」的族群散布蔓延，WHO建議藉人群監控，及時隔離無症狀感染者，避免疫情擴散。

超前部署？幫倒忙？「好意」淪為政治角力

彰化縣府「多做一點」，究竟是為防疫多加一道保險，還是可能平添疫情升溫風險，本應交由專家共同評斷。然而，疫情指揮中心得知此事後，立刻指示政風單位調查；國民黨據以認定彰化縣遭中央打壓，加碼喊出「14執政縣市聯合普篩」。雙方過於激烈的反應，讓高度專業的防疫政策，變質為政治角力，失去理性討論空間。

台灣對新冠病毒的篩檢，應該做到什麼程度、需不需要「普篩」，在疫情高峰期間，一度是各界熱烈討論的話題；但5月疫情趨緩後，就鮮少有人質疑指揮中心的作法。直到6月23日，一名日本籍女大學生自台灣返國後確診新冠肺炎，接著又陸續發生幾起「境內輸出」案例，讓「擴大篩檢」的意見再次浮上枱面。

這裡必須釐清，所謂「擴大篩檢」，並非漫無目的地見人就篩、或是民眾想篩就篩，篩檢對象仍以自外國入境的人士為主。

葉彥伯指出，彰化縣會採取「精準篩檢」，是因村、里幹事致電關心居家檢疫者時，發現有人出現流鼻水等症狀，但當事人認為只是過敏，為避免認知落差造成漏放確診者，4月起才依國際期刊研究的病毒量標準，詢問居家檢疫第3天者，有無意願接受採檢。7月底因入境人數減少，且先前驗出的結果都是陰性，才改成居家檢疫第10天詢問採檢意願，並驗出無症狀確診者。

「台灣得盡快加強篩檢量，能驗就驗，若不趕快做，疫情恐怕就爆了。」感染科醫師、台大兒童醫院院長黃立民也認為，台灣出現多起台灣輸出病例，反映國內社區帶病毒者的比率增加，政府目前只隔離、不檢驗的政策，找不出不明感染者。「每個輸出案例都用找不到來源結案，就代表台灣沒風險嗎？」他憂心地問。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1236期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

從家庭主婦到掌千億集團 嚴陳莉蓮接班兩年如何幫裕隆驚渡暴風雨？

去年7、8月間、嚴凱泰過世後約莫半年，其遺孀嚴陳莉蓮、現任裕隆集團女當家，面臨了接位以來第一個嚴峻考驗。當時金融圈驚傳，好幾家裕隆集團長期往來的銀行，不約而同向裕隆提出紅色警示。銀行界的共識是：如果再不積極整頓財務，將立刻緊縮對裕隆的借款額度。

股價飆13年新高！這家56年化工廠如何靠快篩試劑變身防疫國家隊？

56年老字號化工廠長興，默默打造一支生醫團隊，在新冠肺炎疫情中一舉成名，除了成為首家獲疾管署快篩試劑授權廠商，也即將在9月正式量產。

有紅字是異常 沒紅字就算健康？幫你判讀健檢報告、掌握身體狀況

若你重視保健，定期做過不同醫院的健檢，認真看過健檢報告，可能會產生疑問：同一個項目，為什麼各家參考值不一樣，有無統一標準？該如何判斷自己是否健康？

一個「無症狀確診者」等於台灣防疫破功？看懂「該不該普篩」的兩極意見

彰化縣衛生局主動對居家檢疫者進行採檢，引發正反兩極意見。現行「症狀式篩檢」與「接觸者追蹤」策略，至今成效良好，若無特殊變化，不需貿然調整。

川普獲共和黨正式提名！若拜登勝選股市就慘了？3角度分析美股走勢

繼民主黨上周於全國代表大會中，正式提名拜登與賀錦麗，成為總統、副總統候選人後，共和黨也在24日登場的全代會上，正式提名現任總統川普、副總統潘斯，爭取連任；在兩黨人選底定的情況下，投資人最關心的，莫過於選舉結果，可能對股市造成的影響；對此，外媒已透過分析報導，提出了相關預測。

製程推進順利讓英特爾、三星只能乾瞪眼 沒對手的台積電恐有什麼麻煩？

台積電25日早上舉行2020技術論壇，由於疫情關係首度改成線上舉辦，除了發表N7(7奈米)、N5(5奈米)、N4(4奈米)、N3(3奈米)等製程技術的推出時程，也強調在先進封裝領域的進展，同時在總裁魏哲家的談話中也可以推敲出，在每個新世代製程技術順利研發並快速銜接下，台積電未來最重要的工作就是擴大產能，才能消化客戶龐大的下單需求。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

從晶片設計到程式碼都要！ 7家竹科半導體廠遭大陸駭 在美資安界「引起很大轟動」

台灣在美中科技戰成為雙方極力拉攏的對象，原因就是從晶圓代工到IC設計都有世界級水準，特別是以台積電（2330）為首的晶圓代工業，且台灣半導體人才也成為中國力拼半導體國產化的重點招募對象。

7、8月是投資營建股的最佳時機！存股會計師教你一招挑出潛力股

股市突破歷史天險後，資金派對的程度有機會溢到房市。達人會計師教你營建股該如何「挑買點、選標的」。

熱門新聞

製程推進順利讓英特爾、三星只能乾瞪眼 沒對手的台積電恐有什麼麻煩？

股價飆13年新高！這家56年化工廠如何靠快篩試劑變身防疫國家隊？

從家庭主婦到掌千億集團 嚴陳莉蓮接班兩年如何幫裕隆驚渡暴風雨？

川普獲共和黨正式提名！若拜登勝選股市就慘了？3角度分析美股走勢

一個「無症狀確診者」等於台灣防疫破功？看懂「該不該普篩」的兩極意見

有紅字是異常 沒紅字就算健康？幫你判讀健檢報告、掌握身體狀況

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。