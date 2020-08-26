一個「無症狀確診者」等於台灣防疫破功？看懂「該不該普篩」的兩極意見

【文 / 楊竣傑】

彰化縣衛生局主動對居家檢疫者進行採檢，引發正反兩極意見。現行「症狀式篩檢」與「接觸者追蹤」策略，至今成效良好，若無特殊變化，不需貿然調整。

「我們彰化就是做得多一點……。如果重來，我還是會做。」8月21日，彰化縣衛生局長葉彥伯公開受訪，為彰化縣數月來，持續針對無症狀居家檢疫者採檢的政策辯護。

「大家都講多做一點，何錯之有……，我印象非常深刻的一句話，『多做一點，檢驗陰性就安心了，家人也放心了。』這兩天我不斷聽到這句話，令我是憂心忡忡。」隔天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中立刻在記者會上回應，地方政府的「多做一點」，恐將成為台灣防疫的大破口。

讓中央與地方隔空互槓的起源，是8月17日，一位自美國返台的十多歲少年，在居家檢疫期間確診。由於這起個案自入境到確診皆未出現症狀，不符合「有症狀才採檢」的防疫原則，疫情指揮中心進一步追查後發現，執行採檢的彰化縣衛生局，早在4月起就基於「多做一點」的立場，主動篩檢無症狀居家檢疫者，至今篩檢數已逾1千4百件。

這起案例被「意外」揪出後，世界衛生組織（WHO），恰巧於8月18日表示，新冠病毒多透過20到40歲之間、且「不知道自己感染」的族群散布蔓延，WHO建議藉人群監控，及時隔離無症狀感染者，避免疫情擴散。

超前部署？幫倒忙？「好意」淪為政治角力

彰化縣府「多做一點」，究竟是為防疫多加一道保險，還是可能平添疫情升溫風險，本應交由專家共同評斷。然而，疫情指揮中心得知此事後，立刻指示政風單位調查；國民黨據以認定彰化縣遭中央打壓，加碼喊出「14執政縣市聯合普篩」。雙方過於激烈的反應，讓高度專業的防疫政策，變質為政治角力，失去理性討論空間。

台灣對新冠病毒的篩檢，應該做到什麼程度、需不需要「普篩」，在疫情高峰期間，一度是各界熱烈討論的話題；但5月疫情趨緩後，就鮮少有人質疑指揮中心的作法。直到6月23日，一名日本籍女大學生自台灣返國後確診新冠肺炎，接著又陸續發生幾起「境內輸出」案例，讓「擴大篩檢」的意見再次浮上枱面。

這裡必須釐清，所謂「擴大篩檢」，並非漫無目的地見人就篩、或是民眾想篩就篩，篩檢對象仍以自外國入境的人士為主。

葉彥伯指出，彰化縣會採取「精準篩檢」，是因村、里幹事致電關心居家檢疫者時，發現有人出現流鼻水等症狀，但當事人認為只是過敏，為避免認知落差造成漏放確診者，4月起才依國際期刊研究的病毒量標準，詢問居家檢疫第3天者，有無意願接受採檢。7月底因入境人數減少，且先前驗出的結果都是陰性，才改成居家檢疫第10天詢問採檢意願，並驗出無症狀確診者。

「台灣得盡快加強篩檢量，能驗就驗，若不趕快做，疫情恐怕就爆了。」感染科醫師、台大兒童醫院院長黃立民也認為，台灣出現多起台灣輸出病例，反映國內社區帶病毒者的比率增加，政府目前只隔離、不檢驗的政策，找不出不明感染者。「每個輸出案例都用找不到來源結案，就代表台灣沒風險嗎？」他憂心地問。

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