川普獲共和黨正式提名！若拜登勝選股市就慘了？3角度分析美股走勢

【文．林信男】

繼民主黨上周於全國代表大會中，正式提名拜登與賀錦麗，成為總統、副總統候選人後，共和黨也在24日登場的全代會上，正式提名現任總統川普、副總統潘斯，爭取連任；在兩黨人選底定的情況下，投資人最關心的，莫過於選舉結果，可能對股市造成的影響；對此，外媒已透過分析報導，提出了相關預測。

根據CNBC對20名股市分析師的調查，有14人認為，拜登可望勝選；這項看法，似乎已在近期的民調中，得到支持，CNN最新民調顯示，拜登獲得51%的支持率，川普則為42%，且該結果與過去2個月來的民調，極為相近。

在市場反應方面，CNBC訪調的20名分析師中，有10人研判，無論勝選者是川普或拜登，選舉日（11月3日）後1個月，標普500指數將走跌；另外10人當中，有5人預期指數會反彈、4人預測將出現區間波動、1人拒答。

一、假設拜登當選 加稅政策恐使美股走跌

進一步來看，主張標普500指數，會在選後1個月下跌的10名分析師中，有8人認為，跌幅約5%；另外2人則預期，指數將下跌10%。

至於上述10名分析師，為何研判標普500指數，會在大選後1個月走跌？其中，認為拜登可能獲勝者，將原因歸咎於拜登主張加稅一事。部分分析師對CNBC表示，若拜登獲勝，且民主黨人掌握參議院（目前由共和黨掌握），加稅政策就可能成形。

二、若川普連任 美股短期內可望走揚

有11名受訪分析師認為，假設川普順利連任，標普500指數，可能會上漲5%；但，值得注意的是，這波漲幅，或許只會出現在2021年，因為川普對貿易、移民政策的主張，很可能會對經濟造成傷害。

三、若選舉結果出現爭議 對美股最不利

而分析師們最不樂見的情況，就是選舉結果出現爭議，假如出現必須重新驗票之類的情形（例如當年小布希和高爾在佛羅里達州的重新計票事件），標普500指數可能會出現5%至10%的跌幅，甚至有5名分析師覺得，跌幅會達10%以上。

至於昨24日收盤再創新高（收3431.28點）的標普500指數，2020年12月可能的「最終表現」為何？受訪的20名分析師中，有8人研判，將來到3400點至3600點區間；另有5人預期，會降至3000點至3200點區間；認為會高於3600點的分析師有3人，但另有2人主張，恐跌破3000點。

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