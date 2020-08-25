快訊

北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

又有老店熄燈！銀翼違規使用 不改善再罰30萬斷水電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從晶片設計到程式碼都要！ 7家竹科半導體廠遭大陸駭 在美資安界「引起很大轟動」

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自shutterstock
圖取自shutterstock

【文．劉煥彥】

台灣在美中科技戰成為雙方極力拉攏的對象，原因就是從晶圓代工到IC設計都有世界級水準，特別是以台積電（2330）為首的晶圓代工業，且台灣半導體人才也成為中國力拼半導體國產化的重點招募對象。

中國不僅在檯面上重金挖角台灣半導體人才，國內資安業者奧義智慧科技調查發現，對岸暗地裡也持續以多批駭客入侵竹科半導體業者，過去兩年來至少侵入七家相關廠商（及其子公司），從台廠的晶片設計、軟體開發工具到原始程式碼都想偷，但奧義並未透露受害廠商有誰。

奧義智慧共同創辦人邱銘彰認為，台灣經濟仰賴科技業，駭客入侵竹科半導體大廠「不只造成社會動盪，國家安全都受到危害」。

中國製造2025恐無法達標　台半導體人才成挖角重點

美國產業研究機構IC Insights上半年曾發表研究指出，北京針對「中國製造2025」的政策目標，是在2024年達到70%的國產晶片自製目標，但IC Insights估計，屆時中國只能做到20.7%，原因之一就是缺乏本土開發、非記憶體類別的半導體技術。

日本經濟新聞日前則報導，中國為了加速發展自有半導體技術，近幾年祭出優渥薪資挖角大批台灣及南韓工程師，其中武漢弘芯半導體及山東泉芯集成電路，去年以來已招募上百位台積電的工程師及經理人，因為在台積電這種業界龍頭服務過的工程人才，是陸廠首要招募對象。

邱銘彰本月11日在台北舉行的「2020台灣資安大會」做專題演講時提到，奧義本月初在美國舉行的重要資安產業會議Black Hat USA，發表了一篇調查報告，是兩年來持續追蹤同一批中國駭客攻擊台灣半導體產業的調查內容，他直言「引起非常大轟動」。

根據美國科技媒體WIRED及ZDNet報導，奧義智慧將這個駭客團體命名為Chimera，且早在今年4月就發表對其入侵竹科大廠手法的詳細報告。

奧義8月在美國提出的報告增加不少內容，特別是有證據顯示，Chimera不僅與中國有關係，還與十多年來多次入侵不同國家產業、有中國政府背後支持的駭客團體Winnti有關連。

中國駭客露餡　因為這四點

為何奧義認定Chimera與中國有不少關係？ 原因在於以下四點：

第一，奧義智慧從Chimera將一家受害廠商資料上傳到其控制的外部雲端伺服器的流量中，攔截到一個認證權限（authentication token）。

奧義得以據此查看Chimera留在該伺服器上的內容，發現有駭客用來參考的「小抄」，也就是平常入侵受害廠商電腦的標準操作程序，而且這份「小抄」是用簡體中文寫的。

第二，奧義長期觀察Chimera的駭客行為模式，發現大多是在中國的時區進行，而且符合中國科技業的工作常態「996」，亦即從上午9點工作到晚上9點、一周工作六天，而且在中國大陸的假日休息。

第三，奧義智慧從與國內外情報機構的交流得知，有個駭客團體以類似手法入侵了台灣多個政府機關。

第四，最明顯的證據，在於奧義在多家受害半導體業者的電腦網路上，發現被駭客安裝的後門程式，以前就被Winnti用過。

報導也提到，最早發現Winnti動態且於2013年公開在調查報告的，是國際資安業者卡巴斯基（Kaspersky）。去年卡巴斯基也揭露，華碩（2357）電腦的軟體更新機制被Winnti利用，用來侵入其他電腦。

卡巴斯基全球研究及分析團隊負責人Constin Raiu表示，奧義發現的「可能只是冰山一角」，並提到Winnti對台灣企業的攻擊不限半導體業，從電信業到其他科技業者都有。

中國駭客攻擊範圍　「幾乎是整個台灣半導體產業」

奧義共同創辦人邱銘彰11日在專題演講中指出，Winnti在很多國家都是攻擊科技業，早期目標大多為遊戲業者及民間企業，犯案已超過十年，「不論（他們）是誰，對台灣的危害顯而易見」。

奧義智慧研究員Chad Duffy則提到，中國駭客這麼做可能只是要增強自家半導體業者的實力，「這是要搞垮台灣經濟的一部分，要傷害台灣的長期實力」。

「你看看這個攻擊的廣度，幾乎是整個（台灣半導體）產業，從供應鏈上游到下游都是，如果中國掌握了所有的（台灣半導體業）智慧財產，他們的力量會更強」。

延伸閱讀》

日經：為推動晶片發展 中國2公司近1年由台積電挖角逾百名員工

劉德音5年前就開始悄悄布局　台積電挑戰500元的祕密武器！

英特爾、超微和輝達爭奪市占　誰沒有台積電支援　誰就痛失江山

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

從晶片設計到程式碼都要！ 7家竹科半導體廠遭大陸駭 在美資安界「引起很大轟動」

台灣在美中科技戰成為雙方極力拉攏的對象，原因就是從晶圓代工到IC設計都有世界級水準，特別是以台積電（2330）為首的晶圓代工業，且台灣半導體人才也成為中國力拼半導體國產化的重點招募對象。

7、8月是投資營建股的最佳時機！存股會計師教你一招挑出潛力股

股市突破歷史天險後，資金派對的程度有機會溢到房市。達人會計師教你營建股該如何「挑買點、選標的」。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

從康友-KY與元大油正2 看懂股票及ETF下市的三大差異

從董座搞失蹤、交不出財報的康友-KY（6452）到因油價破天荒跌落負數、難以力挽狂瀾的元大S&P原油正2 ETF（00672L），兩檔在證券市場上陷入下市危機的標的，卻因一檔是股票、一檔是ETF，而有著是否有殘餘價值、有沒有造市商接手，以及能否找到替代標的等三大差異。

做電話線寬頻比光纖上網還賺錢 這家30年小公司如何變成獲利金雞母？

預計於9月底上櫃交易的康全電訊，是台灣網通產業極少數能夠脫胎換骨、轉型成功的廠商，以近十年的時間，在非標準的利基產業走出獨特道路的廠商，康全電訊不走主流光纖寬頻服務市場，卻在最傳統的電話線技術升級上不斷努力改善，解決許多歐美電信大廠困擾多時的難題，也成為電信寬頻服務業者無法拒絕的合作夥伴。

嚴陳莉蓮讓裕隆上半年「轉虧為盈」 與鴻海合作電動車將於10月揭曉

過去一年多來，裕隆（2201）經歷執行長嚴陳莉蓮的鐵腕整頓後，成效已開始浮現；在19日的法說會中，裕隆提出2020上半年營收表現，營業淨利為10.12億元（稅後淨利7.65億元），較去年同期的-39.3億元，大增126%，每股純益（EPS）為0.5元，由虧轉盈，繳出了一張理想的成績單。

美國大選白熱化！民主、共和兩黨全代會接連登場 誰勝選對股市最有利？

積極爭取連任的美國總統川普，上周對媒體宣稱，「若拜登（民主黨準總統候選人）勝選，將使美股崩盤、經濟蕭條。」距離美國總統大選，只剩不到3個月，民主黨全國代表大會，日前已正式登場，共和黨全代會，也將於24日舉行，象徵選戰進入白熱化階段，而投資人最關心的，莫過於大選結果，對股市的影響。

「華為概念股」殺聲隆隆 誰能出貨給華為？聯發科與高通的三種可能

「現在不是圍堵，而是要用『全面封殺中國』來形容。」兩岸戰略觀察家范疇觀察近來美國對中國種種壓制事件總結說，「這已經不能單純用貿易戰來定位，而是從政治、經濟、金融貨幣全面啟動的一場封殺戰。」

員工中頭彩的金控果然旺！吳東亮買保德信賣彰銀 解析台新金妙算

今年以來吳東亮一路打順風球，從6月彰銀股東會如願以償、廖燦昌事件意外助攻，到祭出「買保德信賣彰銀」，一舉買下保德信人壽，一招解二套。難怪市場人士戲稱，「連員工都會中頭彩的金控，今年果然旺得很。」

熱門新聞

從晶片設計到程式碼都要！ 7家竹科半導體廠遭大陸駭 在美資安界「引起很大轟動」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。