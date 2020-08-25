從晶片設計到程式碼都要！ 7家竹科半導體廠遭大陸駭 在美資安界「引起很大轟動」

【文．劉煥彥】

台灣在美中科技戰成為雙方極力拉攏的對象，原因就是從晶圓代工到IC設計都有世界級水準，特別是以台積電（2330）為首的晶圓代工業，且台灣半導體人才也成為中國力拼半導體國產化的重點招募對象。

中國不僅在檯面上重金挖角台灣半導體人才，國內資安業者奧義智慧科技調查發現，對岸暗地裡也持續以多批駭客入侵竹科半導體業者，過去兩年來至少侵入七家相關廠商（及其子公司），從台廠的晶片設計、軟體開發工具到原始程式碼都想偷，但奧義並未透露受害廠商有誰。

奧義智慧共同創辦人邱銘彰認為，台灣經濟仰賴科技業，駭客入侵竹科半導體大廠「不只造成社會動盪，國家安全都受到危害」。

中國製造2025恐無法達標 台半導體人才成挖角重點

美國產業研究機構IC Insights上半年曾發表研究指出，北京針對「中國製造2025」的政策目標，是在2024年達到70%的國產晶片自製目標，但IC Insights估計，屆時中國只能做到20.7%，原因之一就是缺乏本土開發、非記憶體類別的半導體技術。

日本經濟新聞日前則報導，中國為了加速發展自有半導體技術，近幾年祭出優渥薪資挖角大批台灣及南韓工程師，其中武漢弘芯半導體及山東泉芯集成電路，去年以來已招募上百位台積電的工程師及經理人，因為在台積電這種業界龍頭服務過的工程人才，是陸廠首要招募對象。

邱銘彰本月11日在台北舉行的「2020台灣資安大會」做專題演講時提到，奧義本月初在美國舉行的重要資安產業會議Black Hat USA，發表了一篇調查報告，是兩年來持續追蹤同一批中國駭客攻擊台灣半導體產業的調查內容，他直言「引起非常大轟動」。

根據美國科技媒體WIRED及ZDNet報導，奧義智慧將這個駭客團體命名為Chimera，且早在今年4月就發表對其入侵竹科大廠手法的詳細報告。

奧義8月在美國提出的報告增加不少內容，特別是有證據顯示，Chimera不僅與中國有關係，還與十多年來多次入侵不同國家產業、有中國政府背後支持的駭客團體Winnti有關連。

中國駭客露餡 因為這四點

為何奧義認定Chimera與中國有不少關係？ 原因在於以下四點：

第一，奧義智慧從Chimera將一家受害廠商資料上傳到其控制的外部雲端伺服器的流量中，攔截到一個認證權限（authentication token）。

奧義得以據此查看Chimera留在該伺服器上的內容，發現有駭客用來參考的「小抄」，也就是平常入侵受害廠商電腦的標準操作程序，而且這份「小抄」是用簡體中文寫的。

第二，奧義長期觀察Chimera的駭客行為模式，發現大多是在中國的時區進行，而且符合中國科技業的工作常態「996」，亦即從上午9點工作到晚上9點、一周工作六天，而且在中國大陸的假日休息。

第三，奧義智慧從與國內外情報機構的交流得知，有個駭客團體以類似手法入侵了台灣多個政府機關。

第四，最明顯的證據，在於奧義在多家受害半導體業者的電腦網路上，發現被駭客安裝的後門程式，以前就被Winnti用過。

報導也提到，最早發現Winnti動態且於2013年公開在調查報告的，是國際資安業者卡巴斯基（Kaspersky）。去年卡巴斯基也揭露，華碩（2357）電腦的軟體更新機制被Winnti利用，用來侵入其他電腦。

卡巴斯基全球研究及分析團隊負責人Constin Raiu表示，奧義發現的「可能只是冰山一角」，並提到Winnti對台灣企業的攻擊不限半導體業，從電信業到其他科技業者都有。

中國駭客攻擊範圍 「幾乎是整個台灣半導體產業」

奧義共同創辦人邱銘彰11日在專題演講中指出，Winnti在很多國家都是攻擊科技業，早期目標大多為遊戲業者及民間企業，犯案已超過十年，「不論（他們）是誰，對台灣的危害顯而易見」。

奧義智慧研究員Chad Duffy則提到，中國駭客這麼做可能只是要增強自家半導體業者的實力，「這是要搞垮台灣經濟的一部分，要傷害台灣的長期實力」。

「你看看這個攻擊的廣度，幾乎是整個（台灣半導體）產業，從供應鏈上游到下游都是，如果中國掌握了所有的（台灣半導體業）智慧財產，他們的力量會更強」。

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