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從康友-KY與元大油正2 看懂股票及ETF下市的三大差異

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【撰文 林韋伶】

從董座搞失蹤、交不出財報的康友-KY（6452）到因油價破天荒跌落負數、難以力挽狂瀾的元大S&P原油正2 ETF（00672L），兩檔在證券市場上陷入下市危機的標的，卻因一檔是股票、一檔是ETF，而有著是否有殘餘價值、有沒有造市商接手，以及能否找到替代標的等三大差異。

康友與元大油正2因不同因素，都陷入可能下市的命運，康友最快在明年3月、元大油正2最快在今年11月初，就可能下市，儘管兩檔標的都在股市交易，但因一檔是股票、一檔是ETF，在下市時有以下三大差異點。

第一、變壁紙或仍有殘餘價值？

中信投信業務部部長陳正華表示，個股與ETF下市最大的差異，就在於能不能拿回部份投資資金。

首先，像康友這樣的上市公司會被要求終止交易或下市，多半是因為公司營運出現重大財務風險，而身為股東的投資人，對公司資產的請求權順位最低，因此，若公司是因財務危機被處以終止上市，投資人手中的股票，有可能因為公司資不抵債，最後成為壁紙一張。

不過，以ETF來說，會終止下市多半源自信託契約規範，像是因為基金規模過低，或在一段時間的平均淨值低於某一水平，基金規模過低恐影響經營成本，且平均淨值過低也會讓基金投資人有受益憑證價值歸零的風險，因此設計出此機制，讓投資人有機會保有部分清算價值，也避免其他不知情的投資人參與交易、蒙受損失。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰分析：「ETF的下市機制，某種程度來說，是一種保護投資人的設計，且因為ETF也是基金的一種，投資人與基金公司是信託關係，比較接近債權人與債務人的情況。」也因為這樣的不同，當康友股票成為壁紙時，元大油正2將進行基金清算，在扣除管理費、指數授權費、匯費...等費用後，將剩餘的資金還給投資人。

第二、有沒有造市商負責處理流動性問題

一般股票買賣因為沒有造市商的角色，像康友，傳出公司高層跑光光的消息後，股票在暫停買賣前連吞7根跌停、賣單高掛無人接手；但對ETF來說，若面臨清算，將提前公告，投資人仍有時間進行交易，且陳正華說：「多數ETF都有配合的造市商負責處理流動性問題，萬一市場沒有買賣單時，造市商就會自動掛出買單及賣單。」

不過，投資人還必須特別注意一點，由於元大正2還有高溢價的問題，以造市商來說，為了避免現買現賠，比較可能選擇掛出貼近ETF淨值價位的買單，投資人如果當初買在太高的溢價價位，別以為造市商會佛心當下一隻白老鼠。

第三、能否找到替代標的

一般來說，要找到具高度同質性的兩家上市公司並不簡單，因此買到一檔因故下市的公司股票後，很難找到替代標的。相反的，ETF因為是追蹤某一種指數，若投資人仍看好此市場，還是可以將資金轉移到未清算的標的。

以元大油正2來說，如果投資人仍看好油價後市，且也徹底理解商品期貨ETF的各項成本與風險，可考慮將資金轉進槓桿較低的元大S&P石油（00642U），或是同樣開出兩倍槓桿，但追蹤的是布蘭特原油的街口布蘭特油正2（00715L）。

至於，康友與元大油正2下市機率到底有多高？從過去經驗來看，當一家公司無法取得會計師簽證、準時繳交財報，往往都是營運或財務出現重大風險，因此下市機率非常高。

而對元大油正2還抱有情勢逆轉期待的投資人，證交所已在今日發出提醒：「金管會在3、4月疫情嚴峻時，放寬ETF清算門檻至9月底，由於即將到期，屆時基金淨資產價值未回到原標準之相關ETF，皆可能面臨清算及終止上市之風險。」可看出再出現情勢大逆轉的機會並不高。

一位投信業界人士也認為：「目前的大環境與3月時不同，如果還有急轉彎，對市場、投資者不見得是好事。」

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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