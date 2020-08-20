嚴陳莉蓮讓裕隆上半年「轉虧為盈」 與鴻海合作電動車將於10月揭曉

【文．黃健誠】

過去一年多來，裕隆（2201）經歷執行長嚴陳莉蓮的鐵腕整頓後，成效已開始浮現；在19日的法說會中，裕隆提出2020上半年營收表現，營業淨利為10.12億元（稅後淨利7.65億元），較去年同期的-39.3億元，大增126%，每股純益（EPS）為0.5元，由虧轉盈，繳出了一張理想的成績單。

對於營業淨利大幅回升一事，裕隆協理羅文邑表示，主要是因為，去年同期華創車電提列預期信用損失，金額約30億元，以及去年同期納智捷車型技術資產與呆料減損，約15億元；稅前淨利年增405%，是因去年同期減損，較今年多約47億元。

裕隆今年3月宣布辦理減資，減資金額為57.29億元，幅度逾36%，實收資本額從原本的157.2億元，降為100億元，且去年又一口氣認列百分之百的華創車電、納智捷及中國業務的減損，使得去年財報上的數字大虧244.65億元，換算每股虧損16.61元。

一口氣打掉數目龐大的虧損，如此大的動作，被外界解讀是展現「嚴陳莉蓮的改革決心」。從近期相繼對旗下的納智捷進行減資後，再增資60億元；以及對華創車電增資127億元等動作來看，裕隆未來大力發展電動車的態勢明顯。

裕隆與鴻海合資公司Q4前設立 預計於「技術日」進一步說明

外界十分關切裕隆與鴻海在電動車領域的合作，對此，裕隆副總經理李建輝在法說會中表示，裕隆與鴻海的合作，已耕耘了一段時間，公司內部也成立專門小組，與鴻海進行相關細節的洽談，10月可望在鴻海的技術日上，展示電動車合作的成果，屆時會有進一步說明。

裕隆與鴻海合資的公司，預計將在今年第四季前完成設立，李建輝提到，鴻海的專長，是零組件供應鍊及成本管理，裕隆則以整車設計相關技術見長，未來兩者合作，以新能源車計劃為主，勢必能有更好的品質表現。

對於今年車市展望，李建輝說，1到7月，台灣汽車市場總銷量為24.6萬台，較去年同期衰退0.6%，預估2020全年，台灣汽車市場總銷量約42.2萬台，較2019年的42.7萬台，衰退約1.1%。

李建輝指出，近期受肺炎疫情影響，各項防疫措施對經濟活動及消費需求，都有所影響，汽車屬高單價產品，衝擊力道不小，市場後續表現，仍待觀察。

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