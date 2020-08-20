美國大選白熱化！民主、共和兩黨全代會接連登場 誰勝選對股市最有利？

【文．林信男】

積極爭取連任的美國總統川普，上周對媒體宣稱，「若拜登（民主黨準總統候選人）勝選，將使美股崩盤、經濟蕭條。」距離美國總統大選，只剩不到3個月，民主黨全國代表大會，日前已正式登場，共和黨全代會，也將於24日舉行，象徵選戰進入白熱化階段，而投資人最關心的，莫過於大選結果，對股市的影響。

民主黨全代會自17日起，一連舉行4天；共和黨全代會，預計24日登場，兩黨將在會中，分別正式提名拜登、川普，成為總統候選人；值得注意的是，受COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，兩黨的全代會，皆改為線上舉行。

雖然先前曾有民調顯示，拜登的支持率，領先川普超過10個百分點；不過，根據CNN調查，6月以來，拜登的領先幅度，已明顯縮小，目前有50%的選民支持拜登，46%的選民支持川普，雙方差距並不大。

政治事件對市場影響 可能比想像中小

對華爾街分析師來說，經濟情勢、疫情變化，以及疫苗進展，對股市影響較為明顯；不過，許多投資人仍將總統大選，視為市場頭號風險之一。

對此，外媒報導分析，Bespoke Research Group的數據顯示，像總統大選這類政治事件，對經濟和股市的影響，可能遠比想像中小；自1900年以來，道瓊工業指數的年均成長率，約為4.8%，該數據反映的是，長年來，無論哪個政黨執政，股市都會隨著經濟成長而走揚。

就上述時間區間來看，共和黨執政期間，道瓊工業指數平均每年成長3.5%；而在民主黨執政期間，成長幅度則達6.7%。

若拜登勝選 投資人該擔心嗎？

至於這次大選，可能造成與歷史數據，截然不同的結果？該報導認為，有其可能性；主因在於，拜登支持加稅，可能會對企業獲利，造成負面影響，進而影響股市表現，甚至拖累經濟成長。

不過，環球郵報報導分析，對於拜登勝選，可能衝擊股市、經濟的擔憂，被過度誇大了；首先，股市具前瞻性，就當前市場情緒而言，某種程度上，市場已反應了拜登可望勝選的情緒，從民調來看，拜登幾乎都領先川普，但標普500指數，並未因此下跌，「若投資人對拜登有機會勝選感到恐懼，市場反應絕非如此。」

其次，美國經濟仍處於脆弱狀態，假設拜登當選，他不太可能執行會傷害經濟的改革措施。

摩根大通也認為，有鑑於當前經濟疲弱的狀態，企業復甦和就業成長的優先性，將高於任何可能抑制經濟成長的政策，「我們對拜登可能獲勝的看法，是中立偏正向。」

3種情境 用歷史數據找出對投資人最有利的「組合」

經濟研究機構Strategas Research Partners的統計數據指出，自1993年以來，可為標普500指數帶來較高報酬率的政治態勢，是民主黨掌握參議院、共和黨掌握眾議院、總統為民主黨籍，在這樣的「組合」下，標普500指數平均年報酬率為13.6%。

假設川普連任，且維持目前共和黨掌握參議院、民主黨掌握眾議院的現況，標普500指數平均年報酬率，約為10.8%。

若拜登勝選，且維持目前共和黨掌握參議院、民主黨掌握眾議院的現況，標普500指數可帶來多少報酬率？這個問題，歷史數據也無法回答，因為，自克利夫蘭（Grover Cleveland，民主黨人、美國第22和24任總統）以來，這種「組合」，就沒出現過。

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