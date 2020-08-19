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Q3台股波動更大 散戶如何布局？ 這19檔耐震股出列

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 / 呂玨陞】

台股今年已突破歷史高點，但貿易戰火升溫、疫情變數，對基本面勢必造成衝擊，趁第二季季報公布時，正是尋找基本面保持績優、不畏利空企業，投入下一波行情的好時機。

半年報公布告一段落，此時，正是搜尋上半年營運保持績優、下半年不畏利空的企業，準備投入下一波行情的好機會。

今年的第二季季報之所以受到重視，因為該季正是受到疫情影響、經濟活動嚴重停擺的高峰期。第二季只有少數國家GDP（國內生產毛額）呈現正成長，即使是經濟活動影響不大的台灣，GDP也衰退了0.73％。股市之所以能維持熱度，主要是因為全球政府對於今年經濟展望表現不佳，提前端出財政政策。

根據《今周刊》1230期針對36位投資專家的調查指出，高達34％認為第三季是今年指數的高峰，但也有近5成認為，第三季為股市低谷；換言之，各方看法懸殊，表示第三季將是波動劇烈的一個季度。

於焉，第二季的營運成果，就成為判斷個股耐震力的重要指標，若在經濟運轉的底部，還能保持營運佳績，下半年應該會有不錯的成長潛力。

然而，股市從今年3月底最低點，一路上漲到現在，不僅突破歷史高點12682點，漲幅近5成，居高思危的投資人，在高點獲利出場不在少數，上檔壓力也確實不小。

尤其第二季台股指數，可說是以台積電、聯發科等權值股為主力拉抬而上，中小型股要獲取市場目光，除了具有獨特利基，還要保持獲利成長。如附表所列，半年報相對優異的企業，在區間整理的盤勢時，領漲抗跌的機會較高。此外，附表仍是以電子股居多，產業的族群性也不高，確實也符合第二季台股主流趨勢。

宅經濟續燒 遊戲直播接檔

其中，影像介面卡大廠圓剛（2417）受惠於遠端需求、居家辦公（WFH）的風潮，第二季獲利爆發，每股稅後純益（EPS）賺0.81元，上半年EPS0.84元，相較於去年上半年每股虧損0.18元，上半年可說是轉虧為盈的最佳代表。

待居家辦公的需求慢慢飽和，成長的腳步稍微緩了下來，圓剛過去幾年戮力開發的影像直播、娛樂領域相關產品，如外接式的遊戲實況擷取盒也逐漸發酵，在7月接了上來。7月單月圓剛營收8.15億元，年增逾200％，創下單月歷史新高，累計前7月營收達25.82億元，年增也超過5成。

據了解，圓剛下半年還有3至4項新產品準備上市，搶占遊戲直播市場，下半年或許可期待圓剛營運進一步成長。此外，旗下子公司圓展（3669）今年上半年EPS同樣為0.84元，也比起去年上半年虧損0.14元成長不少。母子公司同時在今年上半年虧轉盈，對整個集團的營運可說是最佳利多。

還有營收從今年2月谷底，一路連續上升的原相（3227），第二季營收18.03億元，年成長超過3成，表現優於市場預期；其中，遊戲機產品線營收成長則高達55.4％。

雖然第二季疫情衝擊生產線運作，導致今年上半年需求極強的任天堂遊戲機Switch供應鏈暫時斷鏈，原相空有產能而無法生產。不過第二季末，隨著中國的產線逐漸回復生產，供貨延宕的影響消除，對原相產能的限制也已解除。

原相在8月的法說會提到，進入下半年傳統旺季，TWS（真無線藍牙耳機）與電競滑鼠需求開始回復成長，「今年第三季營收有機會達到去年第四季的水準」；換句話說，原相有機會挑戰去年第四季營收19.83億元的最高紀錄，後市仍可期。

防疫股指標 留意營收月增

除了電子股外，生技、防疫概念股則是上半年台股竄起的重要角色，雖然隨著疫情趨緩，資金流動到IC設計、半導體等產業，也讓曾經萬人追捧的生技股一路下殺；不過，當中還是有部分獲利穩定、營收表現持續成長的企業。

觀察附表，這類個股包含泰博（4736）、熱映（3373）、豪展（4735）等，是七月時防疫股股價從高點殺下來後，為數不多還有基本面支撐的企業。值得注意的是，這些企業即使第二季營收創下新高，7月的需求也沒有減少的跡象，單月營收仍然保持正成長，在股價跳水後的防疫股族群之中相對有支撐，未來也可持續觀察營收月增情況。

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