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員工中頭彩的金控果然旺！吳東亮買保德信賣彰銀 解析台新金妙算

聯合新聞網 / 今周刊
唐紹航
唐紹航

【文 / 劉俞青】

今年以來吳東亮一路打順風球，從6月彰銀股東會如願以償、廖燦昌事件意外助攻，到祭出「買保德信賣彰銀」，一舉買下保德信人壽，一招解二套。難怪市場人士戲稱，「連員工都會中頭彩的金控，今年果然旺得很。」

時隔8年，台新金控買壽險公司的目標終於達陣。因為早在2012年8月，台新金本已宣布以1億元買下美國紐約人壽，沒想到半年後，金管會以雙重槓桿比率（Double Leverage Ratio，DLR）不足為由打了回票，4個月後，紐約人壽在2013年6月由元大金控以同樣價錢買下。

8年後，台新金捲土重來，再度宣布以55億元買下保德信人壽，這一次能不能通過金管會這一關？關鍵還是在DLR。但知情人士表示，「台新金已經有具體計畫向金管會呈報，這次DLR能符合規定，金管會無異議。」

什麼是DLR，能卡住台新金併購的咽喉？這是依據《金控法》下的《金融控股公司投資管理辦法》規定，所謂DLR，簡單說就是「投資占該公司淨值之比率」，不得超過125％。

DLR卡台新金咽喉　8年後動念賣彰銀

因為台新金持有太多的彰銀股票，以至於這10幾年來，不只紐約人壽併購未果，好幾次與併購案擦肩而過，都是因為DLR可能過高。

「沒錯，這（投資）部位我們不是投彰銀、就是買保德信，就是要選擇。」台新金控總經理林維俊證實了這個關鍵的考量；換句話說，8年前，台新金因為沒有「賣彰銀」的計畫，因此如果當年買下紐約人壽，DLR就會過高不符規定。

8年之後，台新金鬆動了，想法不一樣了，願意「賣彰銀」，因此決定「買保德信、賣彰銀」，讓投資部位占淨值比率符合規定，如此一來，金管會自然也不會有異議。

「我們很多年來就想併壽險公司，如果有必要，為達到這項策略目標，補足第3隻腳，完整金控版圖，我們會積極考慮去賣掉一部分彰銀持股。」林維俊進一步解釋這次買下保德信人壽的目的。

「一招解二套，既可以補保險版圖之不足，又可以解套彰銀，甩開纏足往前邁進，是一高招。」市場資深人士這樣評論這次併購案。

今年6月彰銀股東會上，台新金一舉囊括3席獨立董事，與1席普通董事，被外界給出「如願以償」的評論；如今，若一舉順利買下保德信人壽，台新金控董事長吳東亮今年以來可說一路打順風球，旺得很。

事實上，台新金這次能夠如願買下保德信人壽，外表看來似是「天時地利人和」之作，實則過程驚濤駭浪，除了願意賣出彰銀以解決DLR問題外，任何一個關鍵因素缺了一點，這個併購案都可能破局。

其中另一個最關鍵因素，就是原本的最強對手「提前出局」。半個月前，第一金控董事長廖燦昌因為當年合庫違法超貸給遠東航空掏空一案，遭到北檢起訴，廖燦昌因此請辭獲准；廖燦昌一下台，讓保德信出售案中，出價能力最高的第一金，瞬間「掉榜」，才讓台新金得以遞補。

廖燦昌捲合庫違法超貸案　第一金掉出競爭榜

原本傳出第一金出價高達90億元之譜，就算沒外界傳得這麼高，應也高出台新金成交的55億元甚多，台新金內部評估根本不可能跟進追價，眼看就要遙遙落後、得標無望，沒想到廖燦昌事件，讓台新金最後逆轉一舉得標。

外資法人評估，如果要符合《金控法》規定的DLR，台新金可能要出售約3至4％的彰銀持股，如此一來，原本持股彰銀22.5％的台新金，持股將跌破2成，而「持股2成」通常是取得一家公司經營權的關鍵門檻，換言之，此舉將宣告台新金確實心一橫，決定與糾纏15年之久的彰銀，正式說掰掰。

但敲開彰銀持股的第一塊磚，是否代表台新金接下來對一連串的「出售彰銀計畫」，已胸有成竹？關於這一點，林維俊不願多說；但據了解，早在今年6月，彰銀召開股東會之前，台新金確實向財政部提出「比照股東李世聰出脫彰銀股權模式」，當時政府找來交通部管轄的「中華郵政公司」接手李世聰持股，以盤後交易的方式轉讓持股；但這項建議遭到財政部拒絕。

財政部與吳東亮雙方在彰銀經營權一事爭執多年，少能好言相向，怎可能主動替台新金解套？因此財政部Say No，早在吳東亮意料之中，也早早籌謀出售彰銀的各式方案。

「關鍵在動念，只要台新金願意賣，方法絕對有。」市場人士指出，事實上，台新金自己就有類似經驗。

2年前台新金的股東會上，寶佳集團買進台新金股權將近10％，差一點就要攻下一席董事，最後因為配票策略被台新金識破，而功虧一簣，繼而在這2年間，幾乎清空手上台新金的股票。

寶佳的1成持股如何能輕易出售、悄悄地退場，而沒有驚動市場？據悉就是台新金主動找來某家壽險公司承接，並積極居中斡旋，成功讓買賣雙方達成協議，寶佳大賺出場，吳東亮則如願鞏固住股權，還替自己找到以追求長期穩健收益的壽險法人當大股東。

檢視2年前後，台新金的前10大股東的差異，會發現如今名單上多了「中國人壽」、「富邦人壽」與「遠雄人壽」3大股東持股台新金。

以彰銀長期殖利率在4、5％之譜，未來台新釋股不難比照辦理，「重點是，台新金如何認列帳上損失？」外資法人表示。

幸好，這一連串的賣股計畫，對台新金長期營運而言，資本市場多以「打底完成，利空出盡」看待。

闖關「保險大魔王」還得增資　台新金前景看好

不過，除了帳上損失的會計問題有待解決，這一次台新金若順利以55億元價格買下保德信人壽，後續為符合有「保險界大魔王」之稱的IFRS 17規定，預計可能還要增資50億到60億元之譜，換句話說，台新金的併購成本約在110億元左右，這個價格合不合算？

保德信人壽大樓位在台北市南京東路5段的精華地段，產權完整，是一棟占地520坪、地上12層地下5層的辦公大樓，根據地產人士評估，「光是這棟樓，市價就達50億元。」

換句話說，眼前的買價等於買了這棟大樓，後續台新金對保德信的增資，則用來買下保戶、保單與保德信員工的價值。

這個價格符不符合市場預期？根據併購案宣布後這幾天台新金的股價走勢來看，市場普遍樂觀以待。至少減碼彰銀持股、補強壽險公司板塊的台新金，未來有壽險加持，對國內不動產、股票投資，以及海外市場布局，可望更有動力。

緊接著，台新金控告財政部違反「彰銀經營權的契約認定」一案，將在8月21日正式宣判，這項宣判將可能對台新金與彰銀之間的多年糾葛，做出更進一步的釐清。

挾著今年以來的順風氣勢，吳東亮是否可能一舉處理與財政部、彰銀的陳年舊帳，向前邁進？台新金能否一掃多年陰霾，將是今年金融市場最關注的焦點。

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