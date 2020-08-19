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「華為概念股」殺聲隆隆 誰能出貨給華為？聯發科與高通的三種可能

聯合新聞網 / 今周刊
陳弘岱
陳弘岱

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「現在不是圍堵，而是要用『全面封殺中國』來形容。」兩岸戰略觀察家范疇觀察近來美國對中國種種壓制事件總結說，「這已經不能單純用貿易戰來定位，而是從政治、經濟、金融貨幣全面啟動的一場封殺戰。」

今年5月，美國禁止台積電幫華為代工5G晶片，9月15日的出貨大限即將到期。不過，五月新禁令，雖然限制了台積電，卻框不住聯發科用標準成品5G晶片供貨給華為。

一位前國安局官員研判，美方極可能已經透過管道向我方政府反映，對聯發科賣給華為大量晶片表示高度關切。既然啟動全面封殺戰，美國豈會讓聯發科成為封殺華為的破口？

聯發科，台灣IC設計公司龍頭，可說是中、美半導體貿易戰下，前一階段受惠最大的企業之一。然而，這樣的好日子或許出現變數了！

美國對華為禁令可分3波。第1波是去年5月，美國將華為列入「實體清單」，並規定被美國管制的商品技術，有來自美國技術含量高於25％以上者，銷售給華為前，須取得美國商務部許可。台積電因美國技術含量低於25％而逃過第一波禁令。

今年5月15日，美國發出第2波華為禁令。所謂25％技術含量一下子降到零，規定如台積電者，只要使用到美國技術與設備，來幫華為設計的晶片代工，就要經過商務部許可。

華為發展5G手機，主要仰賴2大晶片來源：一個是集團旗下的海思半導體所設計的麒麟系列晶片；另一個則是向高通、聯發科這樣的獨立IC設計公司採購所需晶片。

第2波「華為禁令」後，華為5G晶片少了台積電與高通（因技術含量多來自美國而被禁），卻讓聯發科有絕佳機會彌補「華為晶片」市場空白。因為聯發科生產的是標準產品的5G晶片，並非特別為華為量身打造，加上聯發科5G研發幾乎在台灣，使用美國技術含量低於商務部規定，成了「封殺令下」的漏網之魚。

數字會說話。聯發科今年第2季營收創下3年半來的新高紀錄，毛利率達43.5％，更寫下5年來的新猷。在5G晶片與聯發科打對台的美國高通，今年第2季營收則是3個季度來的低點，絲毫不見5G商機帶來的動力。自去年5月華為禁令頒布以來，市場看好聯發科展望，使其股價大漲136％。相對之下，高通以30％漲幅遠遠落後。

美恐循管道施壓 勸聯發科不要賣晶片給華為

2家企業在5G晶片各領風騷，以營運規模、技術研發的投入資源、市場布局而論，高通甚至相當程度領先聯發科。然而，5G商機狂潮湧現，兩家公司業績一熱一冷。原因何在？答案就是華為訂單。

根據DIGITIMES Research調查，今年第2季聯發科在中國品牌的智慧型手機中晶片市占率達38.3％，打敗高通的37.8％，海思則位居第3、達21.8％。

聯發科攻城掠地，高通愈來愈著急。《華爾街日報》日前報導，高通一直致力遊說華府，期望能解禁賣晶片給華為。高通的遊說說帖力陳應解禁的3大理由是，第一、美國高科技公司因華為禁令，每年至少損失80億美元訂單；第二、這些流失的訂單跑到美國企業競爭對手的手上，如聯發科與三星，如此，禁不到華為，還削弱了美國5G發展的競爭力；第三、只要求對消費性電子產品解禁，因為這並不攸關國家安全問題。

想深入了解美國的「中國封殺戰」？詳見第1235期《今周刊》。

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