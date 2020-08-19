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聯發科跌停！被華為禁令拖下水 外資卻因「這原因」老神在在

聯合新聞網 / 今周刊

【文．林韋伶】

受到美國進一步收緊華為禁令的影響，市場擔心IC設計大廠聯發科（2454）營運表現將遭拖累，今（18）日股價於盤中被打入跌停板。對於華為禁令的最新進展，有2家外資因此下修聯發科股票目標價，不過里昂證券卻認為，聯發科目標價可望上攻1200元。

在華為禁令出現進一步發展後，包括里昂證券、摩根士丹利證券、瑞銀證券、美林證券，都仍維持其「買進」或「加碼」評等，且其中只有美林證券，將聯發科目標價由825元下修到750元。對聯發科後市相對悲觀的瑞信證券，則將其股票評等由「優於大盤」調降到「中立」，同時將目標價由800元下修到720元。

過去市場一度認為，聯發科是華為得以避開禁令衝擊的關鍵伙伴，讓聯發科股價從3月中的274元低點，一路狂飆到如今的680元以上價位，股價翻了2.5倍，如今若聯發科也要申請通過，才能出貨給華為，不可控因素就變多，引發市場資金搶先逃命。

然而，相對起市場的恐慌，多家外資看起來顯得老神在在，尤其是里昂證券，在此情況下仍重申，聯發科股價上看1200元。里昂證券之所以沒有被禁令緊縮動搖，主要是因為相信「聯發科整體市占率不會改變」。

里昂證券分析，儘管禁令緊縮會影響聯發科出5G晶片給華為，是一項短期利空，但預估從華為流失的訂單，可望從OVX陣營，也就是Oppo、Vivo與小米（Xiaomi）補齊，市占率不會有太大影響。

里昂證沙盤推演分析，就算華為因為手機晶片庫存全部用光，到了2021年時在手機市場的市占率降到零，能遞補上的肯定是同為中國品牌的Oppo、Vivo與小米，而這些品牌同為聯發科的客戶。此外，若中、美緊張情勢升溫，中國可能反擊，抵制高通，屆時聯發科也可望因此受惠。

另一個讓里昂證相對樂觀的理由則是，經過與華為密切合作3個月後，聯發科的IC設計能力有如吃了大補丸，且也是市場上唯一熟悉華為旗艦機晶片系統設計的廠商，可望吸引其它中國手機品牌廠爭先與聯發科合作。

不過，摩根士丹利證券對於手機品牌市占率消長下，聯發科真能完全不受影響有些疑慮，因為預估聯發科在2021年出貨給華為的占比高達約75%，相較於出貨給其它中國品牌的占比最多僅50%，因此就算其它中國品牌手機，順利拿下華為市占率的空缺，也只能部分彌補聯發科的營收。

對於今日市場熱議華為禁令對公司的影響，聯發科於早上10點37分透過重訊指出：「本公司一向遵循全球貿易相關法令規定，正密切關注美國出口管制規則的變化，並諮詢外部法律顧問，即時取得最新規定進行法律分析，以確保相關規則之遵循。根據現有資訊評估，對本公司短期營運狀況無重大影響。」

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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