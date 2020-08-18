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另類台灣之光！「這類型」基金受青睞 吸金功力連兩季度冠全球

聯合新聞網 / 今周刊

【文．林韋伶】

時常關心市場上新發行商品的投資人，應該很難不注意到，近期有許多股票或債券基金都會加上「永續」或「ESG」（環境、社會與公司治理）的字眼，顯示不僅國際ESG投資趨勢興起，台灣市場也跟著颳起旋風；值得注意的是，台灣在今年第二季，已連續兩季度拿下ESG基金吸金王寶座。

今年第一季，受疫情影響，投資人紛紛走避至較「耐震」的投資商品，因此讓ESG相關基金受到資金追捧；然而，到了第二季，受資金行情影響，投資人對風險性商品又產生興趣，亞太區ESG基金，因此在第二季出現資金淨流出。

不過，一樣身在亞太區，台灣ESG相關產品的吸金功力，卻連兩季奪下全球之冠，成為另類的台灣之光。其中，根據晨星統計，於第二季新募集的永豐臺灣ESG永續優選基金，狂吸18.3億台幣，是讓台灣拿下ESG基金吸金王的重要關鍵。

事實上，除了台灣投信業者發行的ESG商品，台灣投資人可買到以ESG或永續投資為策略的基金與ETF，截至今年6月大約有55檔。在這55檔商品中，上半年獲得資金淨流入的有超過半數，而吸金超過20億台幣的基金共有9檔，依序分別為吸金153.4億的柏瑞ESG量化債券基金、吸金53.92億元的路博邁優質企業債基金，以及吸金43.25億元的美盛凱利基礎建設價值基金…等。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君指出，儘管在台灣，ESG或永續概念的基金，才在剛開始成長的階段，但國外這類型的基金數量，已經相當多。據估計，簽署責任投資原則（PRI）的資金管理規模，已達90兆美元，但施宜君預估，因為許多國家與企業，都有簽署聯合國的永續發展目標，一直到2030年前，會有更多主權基金、退休基金…等投資機構，有投資ESG與永續概念商品的需求，「這類型的債券只會愈來愈多，基金規模將愈長愈大。」

而讓台灣拿下ESG基金吸金王的重要操盤手—永豐臺灣ESG永續優選基金核心經理李盈儀分析：「以往投資標的篩選主要關注財務分析（如每股盈餘EPS表現），不過越來越多人重視企業ESG表現。」她認為，將ESG納入營運過程的考量，更能成為優質企業的典範，同時能帶動企業營運的正向循環，股價與財務數據表現，也相對持穩，這也符合投資人永續投資成長的理財需求。

施宜君也同意這樣的說法，她指出，以過去五年ESG債券與一般同評級債券相比，ESG債券每年都有約0.3~0.4%的超額報酬，且此情況不管是在投資等級債或高收益債都存在。她解釋：「可以花錢做ESG或是考量永續議題的，都是較大型的公司，且都是長遠規劃能力相對較好的企業，這些企業在市場下跌時，本來就比較抗跌，上漲時也通常有較好表現。」

除此之外，晨星歐洲、中東、非洲地區及亞太區永續研究主管Hortense Bioy也看到這次疫情對投資人的影響，她分析：「投資人對ESG問題的興趣日益濃厚，尤其是在新冠肺炎（COVID-19）危機後，流行病造成的破壞，突顯了為多方利益關係人考量，並建立永續和有彈性的商業模式之重要性。我們估計投資人在疫情中將意識到，企業需要建立一個考量所有股東利益，且具防禦力的商業模式，對ESG的興趣也將因此有所增長。」

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