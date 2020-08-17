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房市漲勢已從蛋黃區到蛋白區 謝金河：「兩大內涵」值得留意

聯合新聞網 / 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

【文．謝金河】

房市透露了跟過去不一樣的訊息。

這個禮拜的年代，我邀請李同榮董事長及張欣民先生，一起來討論當前逐漸熱絡起來的房市。李董事長最早看好房市的復甦，他認為在錢多，利率超低，資金效應擴散下，房市會有二、三年好景。張欣民也列出房市看好的幾個理由，這當中，我印象最深刻的是，他提到今年上半年房地合一稅實徵43.6億元，比去年同期成長94%，過去這些年，房地合一稅是壓抑市場的一個主要變數，今年這個現象值得注意。

如果比較疫情對房地產業造成的影響，上次SARS的時候，房地產跌至谷底，那是一次買房最好的切入點，這次疫情重創經濟，各國把利率降至零，又大印鈔票，現在股市大漲，連黃金都炒上2000美元，白銀三個月內從11.86上揚到29.82美元，房地產作為保值性資產，也在資金擴散效應下，出現比較顯著的漲勢，但這次房市的上漲，有幾個內涵值得留意。

一是，過去幾年，房市焦點都在高價豪宅，或大家常說的都市精華蛋黃區。這是因為台商在外面賺到大錢，衣錦還鄉回台置產，於是台北市動輒150或200萬元的高價豪宅成了大家目光焦點。但這次跟過去不一樣，豪宅交易平淡，但1000萬加減500萬元的低總價平價房交易熱絡，這代表社會中產階級的翻醒。

二是房市的漲勢已從蛋黃區到蛋白區，尤其是屏東，彰化，南投，花蓮等二，三缐城市，按照統計，這兩年屏東房市漲幅最大。台灣不算大，但是房地產區位發展十分不均衡，過去台中市房價只有台北一半，高雄只有台中一半，其他城市房價更低。

這次台商回流，產業在地投資漸漸改變房地產業過去的宿命，像台積電在南科的十二吋廠改變了台南市房地產行情，現在善化，永康，甚至仁德，歸仁都出現漲勢，過去台南房價只有一字頭，現在往二字頭，三字頭邁進，下一個很可能一直低價的高雄會見到更明顯的漲勢。

台商回台投資，帶動的產業聚落，因為就業產生的實質所得提升，促成的中產階級置產，這是台灣底層經濟崛起的一個好現象。

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