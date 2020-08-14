台商羽翼已豐「資金回流已成氣候」 謝金河談台灣30年的大運與轉折

【撰文 謝金河】

好多年沒有一起吃飯的老朋友，巨大前執行長羅祥安先生，透過夫人吳春蘭女士約我一起吃飯，我約了他們全家一起在天廚菜館用餐，我說這是我進財訊和孫文雄社長一起用餐的地方，我點了梨山芹菜，干貝蛋白，煙薰鯧魚，魚羊湯等，這些吃了幾十年不膩的老菜，而且，也回味往事一下，溫了一瓶陳年紹興加薑絲。我知道當晚要跟羅先生全家一起聊聊往事，也談台灣的未來。

羅先生考了我兩個問題，一是你為什麼那麼看好台灣？二是為什麼看好台灣30年？其實在很多餐敍的場合，很多人都會問我說：台灣真的有那麼好？萬一兩岸戰爭怎麼辦？羅先生更想了解的是，為什麼我一次就說30年？其實30年不是亂說的。

看經濟趨勢，一定要把國際地緣政治放在一起看，30年往往是一個週期。如果把台灣最顚峰的1989年，往前推30年，那是1960，往後30年，大概就這幾年。1960年前後發生了哪些事？1950是韓戰，1955年有越戰，到1958年有金門823砲戰，共產黨勢力在亞洲全面擴散，日本共產黨力量崛起，美國看情勢不對，回頭加持日本，1960年6月18日艾森豪總統先到台北，再到日本，在日本民眾抗議下簽下日美安保條約，美國加持日本及台灣，之後，日本舉辦東京奧運，之後，日本經濟奔馳30年，一直到1985年廣場恊議，美國開始掣肘日本，到1989年日本泡沫就吹破了。

這個時候，經過1978年鄧小平改革開放後的中國，在1992，93年鄧小平深圳南巡講話後，中國快速成為世界工廠，從此開啟人類歷史上最大的經濟奔馳巨浪。在江澤民，胡錦濤幾乎是最極致的資本主義市場經濟掛帥下，中國快速成為世界第二大國。中國的吸星大法把台灣的資金，人才吸乾，台灣與日本一起同為天涯淪落人。這個情報到了2018年習近平修改無任期制，中國稱霸世界雄心引發美國戒心，美中冷戰是未來10年，廿年或卅年的大局。這個時候在中國盛世30年壯大的台商羽翼已豐，這時台商資金回流立即形成大氣候。

兩年多前，我說台灣經濟會大好！相信的人很少。最近終於有人鼓足勇氣問我說台灣經濟真的有那麼好？30年前，我説台灣會沈淪30年，也沒有人相信。在餐桌上，羅夫人吳春蘭女士在90年代從事房地產業務，那時她遇到很大的困難，我告訴她說，收起來不做要靠智慧，繼續做，要靠毅力！後來她喊停，平安度過危機。我記得羅大佑唱「戀曲1990」那年，我受邀到花蓮警廣記者林秀霞主辦的演講會，我説從現在開始賣掉股票，房地產，台灣的困難才要開始！這些都是卅年前往事。

這個晚上，我們吃著卅幾年前的老菜，老酒配薑絲，共同回憶我們一起走過的歲月，十分溫馨。

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