為何這家NB大廠股價飆升近50％？ 美商愈來愈喜歡我們 只下單台廠不給陸廠！

【撰文 劉煥彥】

PC五哥之一的筆電一哥廣達（2382），今年意外成為美中科技戰及新冠肺炎（COVID-19）影響的雙重受惠者，今年第二季繳出極為亮麗的成績單！

廣達今（13）日公告，第二季營收較第一季強彈42%至2701億元台幣，同期淨利更較上季飆升142%至62.52億元；

廣達第二季EPS（每股盈餘）為1.62元，創下八年新高紀錄。

不僅如此，疫情帶來的在家工作風潮及遠距教學趨勢，強力推升外國消費者及教育市場的NB需求，促使廣達從歐美及亞洲市場接到的NB訂單，從第二季滿到第三季還做不完。

廣達董事長林百里樂觀認為，隨著在家工作（Work from home）及在家上課成為全球疫情下的新常態，NB需求暢旺可望一路持續到2021年，成為廣達及整體台灣NB產業的重要利多。

林百里今天在林口總部的第二季財報記者會上，回答現場媒體提問時表示，今年廣達不僅受惠於疫情帶動的強大NB新需求，美中科技戰也使得Google等美國五大CSP（雲端服務供應商），更趨集中下單給台廠（生產伺服器）。

他說：「我們組裝的客戶都是美商，還有歐洲（市場）。現在美商愈來愈喜歡我們，（下單）只考慮台商，不考慮中商（陸廠）。」

「這樣的情況非常多，我們客人是這樣提到我們很多，『啊，我們就給你做，因為你是台商。』」

「現在情形真的有變化，他們（美商）會希望說，好好跟台灣走在一起。」

▲筆電一哥廣達今天舉行今年第一次的實體財報記者會，（前排左起）副董事長梁次震、董事長林百里及財務長楊俊烈出席。（圖片來源：劉煥彥攝）

廣達資深副總暨財務長楊俊烈也提出高度樂觀的預估，以廣達主力業務的NB代工來說，預期今年第三季出貨量將有兩位數成長，下半年也將比上半年出現兩位數成長。

更令外界眼睛一亮的是，他預估，「今年出貨量也將比去年有兩位數成長！」

林百里：「材料趕不上訂單 第一次看到！」

林百里在回答其他媒體提問時指出，由於今年國外的NB訂單又多又急，這些新的需求「讓訂單量比材料還大，材料趕不上，這還是第一次見到！」

廣達副董事長暨總經理梁次震則提到，台灣很幸運在疫情下還能開工，但歐美工廠開工率不足，「所以NB材料在市場上很吃緊」。

對此財務長楊俊烈補充說明，目前缺貨最嚴重的是NB的CPU，如果這個問題可以解決，今年廣達的NB出貨量可能還有上修空間。

廣達股價今年從低點強彈近50% 一度超越鴻海

廣達股價從3月中低點至今，累計躍升47.9%，今天以75元作收。

兩周前廣達曾攻上82.8元的今年最高價，一度超越台股市值二哥鴻海（2317）。若下半年海外接單榮景不墜，後市依然可期。

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